Психические расстройства: ТОП 10

Talisha Просмотров: 82 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:55 by

1. Синдром чужой рукиПредставьте себе, что ваша рука действует независимо от ваших желаний и все же довольно целенаправленно, как если бы она имела свой собственный разум или была под контролем другой формы жизни. При синдроме чужой руки, еще известном как синдром доктора Стрейнджлав, все происходит именно так. Это нарушение часто возникает в результате хирургического вмешательства при эпилепсии, а также при инсульте и инфекциях. Люди с этим расстройством часто ведут себя так, как будто рука действует сама по себе, разговаривая о ней, как об отдельной сущности.2. Синдром савантаСавантизм, или синдром саванта, является великолепным примером широты человеческих способностей. Сам термин описывает расстройство, при котором человек с отклонением в развитии демонстрирует выдающиеся способности в какой-то области. Несоответствие таких способностей и отклонений вызвало большой интерес у ученых и обычных людей. Так, человек может обладать феноменальной памятью или большим художественным талантом. Хотя савантизм часто ассоциируется с аутизмом, не все саванты аутичны.3. АутофагияХотя для большинства людей идея того, чтобы наносить самому себе телесные повреждения, является совершенно чуждой, существуют задокументированные случаи, связанные с людьми, которые были вынуждены себя травмировать. Хотя эта идея звучит шокирующе, еще более ужасным является потребление человеческой плоти. Так, есть люди, которые чувствуют необходимость кусать или есть части своего тела, и это расстройство — аутофагия — часто встречается в сочетании с другими заболеваниями, такими как психоз и шизофрения.4. БиблиоманияБиблиомания является одним из симптомов невроза навязчивых состояний, при котором бывают и такие, как навязчивое мытье рук, или навязчивая аккуратность, неспособность выйти из дома, не совершив определенные ритуалы, как например включить и выключить свет. Одним из самых интересных навязчивых состояний является патологическая страсть к собирательству книг, которые приобретают не для того, чтобы читать, а просто потому, что есть навязчивое желание владеть ими. Жертвы библиомании собирают гораздо больше книг, чем они могут прочесть, при этом приобретая множественные копии не только одной и той же книги, но и одного издательства.5. Расстройство непринятия целостности телаХотя многих из нас мысль о добровольной ампутации здоровой конечности приводит в ужас, для людей с расстройством непринятия целостности тела это является самым заветным желанием. Считается, что это расстройство связано с областью мозга, которая составляет схему тела, что приводит к тому, что человек чувствует себя неполноценным, имея свои конечности. Для многих это состояние приводит к реальным действиям и человек намеренно травмирует себя, чтобы воплотить свое желание ампутировать конечность.8. Синдром иностранного акцентаСерьезные травмы мозга имеют множество последствий, но одним из самых странных из них является синдром иностранного акцента. Это состояние, также известное как синдром нерегулярной повторяющейся речи, заставляет больного говорить с иностранным акцентом. Это весьма редкое нарушение (около 60 случаев с 1941 до 2009 года), и к сожалению, оно не дает свободного владения иностранным языком, а всего лишь измененный акцент при разговоре на родном языке.7. Синдром МюнхгаузенаМногим из нас не нравится болеть, и мы стараемся изо всех сил, чтобы сохранить здоровье и не попасть в больницу. Однако люди с синдромом Мюнхгаузена делают все возможное, чтобы имитировать или вызвать симптомы болезни. Еще худшим вариантом является делегированный синдром Мюнхгаузена — похожее состояние, но вместо того, чтобы вредить себе, человек вызывает болезненное состояние у другого человека. Мотивами таких действий считается попытки привлечь внимание, симпатию и заботу.8. Синдром ФреголиЛюди обладают прекрасными возможностями отличать и узнавать лица. Однако когда эта способность нарушается, это может привести к странным последствиям. Синдром Фреголи – это расстройство, при котором больной считает, что другие люди являются знакомым ему человеком, который меняет свою внешность или каким-либо другим способом гримируется. Человек часто чувствует паранойю, считая, что его преследуют, и неудивительно. Ведь он полностью убежден в том, что другой человек намеренно притворяется не тем, кто он есть на самом деле, и делает вид, что он его или ее не знает.9. Синдром КапграКак и в случае с синдромом Фреголи, у больных с синдромом Капгра возникают проблемы с узнаванием людей. Однако вместо того, чтобы считать, что незнакомые им люди являются людьми, которых они знают, они убеждены в том, что знакомых им людей заменили двойниками, которые хоть и похожи, но является самозванцами. Это состояние часто возникает в связи с такими заболеваниями, как шизофрения, деменция, травмы мозга и мигрень. Интересно, что от этого расстройства чаще страдают женщины.10. Синдром СтендаляМы часто слышим о том, как великое искусство может вызвать эмоции, в том числе слезы на глазах. Однако при синдроме Стендаля возникают эмоции совершенно иного уровня. Столкнувшись с произведением искусства, особенно красивым, человек с этим расстройством испытывает целый ряд физических и психических симптомов, включая обморок, усиленное сердцебиение, головокружение и даже галлюцинации. И хотя для художника это будет огромным комплиментом, многим это покажется нездоровой реакцией.Автор - mistika.pro.

Ключевые слова: Психические расстройства синдром шизофрения мозг психика

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