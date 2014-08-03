Фермер нашёл ящик с черепом оборотня



Гравюра с изображением нападения оборотня, Лукас Кранах Старший, 1512



Череп, напоминающий оборотня был найден в ящике, перевязанном цепями Череп, напоминающий оборотня был найден в ящике, перевязанном цепями

Сделано_в_СССР Просмотров: 72 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:51 by

Болгарский фермер Трич Драганов обрабатывал новый участок поля на окраине села в Македонии и наткнулся в земле на деревянный ящик, обмотанный цепями и запертый на замок. Вскрыв находку, он обнаружил внутри череп, очень похожий на череп оборотня (каким его принято представлять).После этого с фермером встретился историк Филип Ганев, который как раз в этих местах собирал материал для своей новой книги о Балканских войнах. По описаниям Ганева череп напоминает волчий, но черепная коробка намного больше – такие встречаются только у приматов.Ганев сфотографировал череп и показал снимки специалистам, которые предположили, что это мог быть волк, страдавший болезнью Педжета. При этой болезни череп действительно увеличивается в размерах и становится больше похожим на человеческий.Ганев рассказал, что в балканском фольклоре оборотни встречаются с незапамятных времён. Легенды о том, как и почему человек становится оборотнем, в разных регионах значительно различаются. Некоторые считают, что ребёнок рождается со способностью превращаться в зверя. Особенное подозрение в этом отношении вызывают младенцы, рождающиеся с волосами.В других регионах убеждены, что человек, умерший с неисповеданным смертным грехом или заключивший сделку с дьяволом может родиться заново оборотнем.Но несмотря на разницу в историях происхождения оборотней во всех регионах едины в том, как с нужно хоронить тело убитого оборотня.Погребение оборотня всегда предполагает особый обряд, проводимый местным священником, обезглавливание и сожжение тела. Считается, что оборотней нужно убивать в субботу, потому что этот день они проводят в покое в своих гробах и с ними легко расправиться. В случае с македонским оборотнем, судя по находке, его погребение прошло с соблюдением всех правил. По крайней мере до той поры, пока череп не откопал любопытный фермер.Трич очень горд своей находкой и рад неожиданно свалившейся на него известности. Однако большинство его односельчан не разделяет оптимизма фермера. "Многие мои соседи разозлились, что я побеспокоил дух оборотня. Они говорят, что теперь я сам в следующей жизни буду рождён оборотнем. Но я думаю – если это моя судьба, то так тому и быть. Что сделано, то сделано”.Автор - ufospace.net.

Ключевые слова: Болгария череп оборотень волк фермер

Другие, подобные истории: