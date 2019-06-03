Мавка

Характер поведения и возникновение.



Способы борьбы с мавками.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:06

Marion Phauna Просмотров: 34 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:06 by

Есть существа, которые встречаются по всему миру и ошибочно именуются разными названиями. Но в какой-то определённой местности, отдельным племенем или общиной были прослежены закономерности их поведения и существования, что и позволило выделить этих существ как отдельный вид, подчеркнуть их обособленность и самобытность на фоне других, уникальных существ. Примером таких существ могут послужить мавки, впервые названные так и охарактеризованные на территории Украины. До этого по всему миру этих существ ошибочно приравнивали к русалкам, абсолютно другому виду.Сравнение мавок и русалок началось из-за того, что эти существа являются духами вод и рек. Они делают преимущественно одинаковые вещи – заманивают в воду и топят свою добычу, иногда предупреждают о бедах и уж совсем редко спасают от утопления людей. Как известно, русалки имеют верхнюю женскую половину тела и нижнюю половину рыбы (то есть рыбий хвост). Поэтому русалок классифицируют как водных созданий. Мавки же имеют полностью женский облик. Это красивые девушки с бледной кожей (очень часто утопленницы), и тут же становится ясно, что в классификации существ мавки относятся к нежити или ожившим мертвецам. На это и указывает их название: слово мавка во многих регионах Украины не используется, вместо него используют слово «навка», которое происходит от старославянского «навь» – смерть. Поэтому обобщение мавок и русалок еще одно заблуждение, свойственное людям.Именно украинцы проследили тенденцию – мавками становятся утонувшие девушки или дети, которые были убиты своими матерями. Мавкам не свойственна ненависть ко всему живому, характерная для нежити. Напротив, мавки очень часто выступают в роли спасителей для утопающих. Но у спасения мавкой есть одна отрицательная черта – предначертанная человеку смерть не отменяется, и спасённый скорее всего полюбит мавку, и покончит с собой в воде. Агрессивное же поведение характерно мавкам по отношению к тем, кто виновен в их гибели. Если девушка утонула по вине парня – она вернётся за ним и утопит его. Если ребёнок погиб от руки матери, то он вернётся за матерью и за теми, кто убедил мать, что от ребёнка нужно избавиться. Есть еще отдельная категория мавок – те, кто утонул по собственной вине или погиб из-за другой мавки. Вот им уже свойственна полная ненависть ко всему живому, столь типичная для нежити, например, для призраков. Вместо того чтобы стать мстительным духом, душа обращается в мавку и не обретёт покоя, пока не утопит несколько человек. Но срок существования таких мавок очень ограничен. Убивая кого-либо, они очень скоро лишаются тела и покидают мир, а не убивая гибнут еще быстрее (буквально пара месяцев во втором случае и до пары лет в первом).К сожалению, побороть мавку почти невозможно. Заклинания, обереги и даже молитвы не способны причинить ущерба этому существу. Неполная его материальность (природа мавки соединяет физическую оболочку с призрачной) не позволяет нанести какой-либо физический ущерб. Но всё-таки есть способ мавку отогнать – водный дух, душа утопленника больше всего боится святой воды – вот она как раз очень действенна против мавок. Есть легенда о некоем заговоре, который передаётся среди карпатских мольфарок (колдуний), позволяющий навсегда упокоить мавку, однако найти более конкретной информации по этому вопросу не удалось ни одному исследователю. И если мавку неозможно победить, то вот сбежать от неё вполне реально. Передвигаясь, мавка не способна уходить далеко от водоёмов или воды. Достаточно просто удалиться на определённое расстояние от существа (большой скорости за пределами воды это существо не развивает, но преследовать жертву по воде может довольно долго). А еще проще избегать встречи с мавками. Они появляются возле водоёмов только в русальную неделю 6-12 июня, а в другое время обычно неактивны. Поэтому-то и упоминаются дикие мавки, которые охотятся на людей – они не смогли добиться своей цели (отомстить обидчикам) поскольку те нашли свою смерть в другое время. Но дикую мавку можно убедить, что её обидчик получил по заслугам, и она упокоится с миром. Бывает, и очень часто, что существо много раз описывается в разных мифологиях, но с какой-то принципиальной ошибкой. Такой ошибкой в описании мавок стало причисление их к виду морских созданий, а не нежити. И, собственно, именно понимание сути существ, позволило выделить способы безопасного с ними взаимодействия.Автор - неизвестен.

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