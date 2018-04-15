Техника безопасности при посещении кладбища

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 105 Комментарии: 2 0 Сегодня, 12:01 by

А знаете ли вы, что существует определенная "техника безопасности" посещения погостов? Игнорирование или незнание этих правил может привести к последствиям, исправить которые порой бывает очень сложно.Собираясь посетить кладбище, важно правильно подготовиться к визиту.Прежде всего обратите внимание на свою одежду и обувь. Цветовая гамма одежды для посещения кладбища обычно черная. Допускается также одежда белого цвета. Если в вашем гардеробе отсутствуют такие цветовые гаммы, то постарайтесь не одеваться ярко – отдайте предпочтение одежде приглушенных тонов: умершие не любят ярких и пестрых расцветок. На вас должны быть надеты штаны или длинная юбка, чтобы ноги были полностью закрыты. Надевать шорты или мини юбку - недопустимо! Кроме этого, не следует надевать шлепанцы, тапки или иную открытую обувь. Лучше отдать предпочтение туфлям, кроссовкам или другой закрытой обуви без каблука. Надевать для визита на кладбище туфли на высоком каблуке - недопустимо.Если по какой-то причине ходить в закрытой обуви неудобно – вы можете взять с собой сменную обувь. В крайнем случае, допустимо надеть на ноги бахилы или полиэтиленовые пакеты, которые потом будут незамедлительно выброшены в урну.Почему это важно? Кладбищенская земля, пыль с могил и дорожек между ними – все это несет «мертвую энергию». Попадая на тело живого человека, мертвая энергия накладывается на живую. Обычно это приводит к различным недомоганиям и болезненным состояниям.Согласно статистике, наиболее часто страдают ноги – появляется усталость, возникает тяжесть, застойные явления с нарушением циркуляции крови и лимфотока, повышается отечность, развивается варикозное расширение вен и т.д. и т.п.Обратите внимание на вашу голову. С давних времен при посещении кладбища было принято повязывать волосы платком. Волосы имеют свойство выпадать. Упав на кладбищенскую землю, ваш волос, как и любой другой биоматериал, может притягивать к вам различный негатив. Поэтому не расчесывайтесь на территории кладбища.Также не следует плевать на территории кладбища и не рекомендуется ходить в туалет. Если уж вам сильно «приспичило», лучше выйти и сделать это за территорией кладбища. Общественные туалеты, расположенные на территории кладбища также посещать не следует. Туалеты должны находиться за территорией захоронения.Также важно знать, что в кладбищенских туалетах темные специалисты могут скидывать на посетителей чужие болезни, негативные программы и неприятности. Таким образом, после посещения такого туалета, вы можете получить для себя неожиданный «подарок».Важно понимать, что мертвая энергия находится не только под землей и в могилах. Она распределена повсюду в пределах кладбищенской ограды, а если ограды нет или ее целостность нарушена, то эта энергия присутствует и за пределами кладбища.На многих кладбищах присутствуют источники воды – колонки, колодцы или краны. Набранную в них воду следует использовать только для уборки, полива цветов и растений на могиле. Не следует пить эту воду и умываться ею - для этих целей следует привезти воду из дома.Находясь на кладбищенской территории, ходите по специальным дорожкам или тропинкам. Никогда не наступайте на могилы, не переступайте и не перепрыгивайте через них. Это не только не нравится обитателям мира мертвых, но и неприемлемо для мира живых. Кроме этого, дух неупокоенного человека может пойти за вами по оставленному вами следу – это тоже не приведет ни к чему хорошему.Кладбища - это священные места, в которых покоятся тела усопших. Даже по законам языческих государств, усыпальницы всегда считались священными и неприкосновенными. Находясь на территории кладбища, необходимо вести себя уважительно по отношению к покойным и умеренно в отношении выражения эмоций. Не стоит проявлять чрезмерную эмоциональность. Избегайте смеха и плача. Страдания и стенания – нежелательны, поскольку эти эмоции могут стать причиной образования канала связи с покойным, и усопший может забрать убивающегося по нему родственника с собой.Согласно правилам поведения православных христиан, придя на могилу усопшего, следует зажечь свечу (желательно – церковную) и совершить литию (усиленное моление). Можно прочесть специальные поминальные молитвы и акафист о упокоении усопших. Затем следует помолчать, вспомнив покойного.Святитель Иоанн Златоуст писал: "Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц - нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага".Самое ценное и главное, что можно сделать для усопших, - молитва за них. Умерший не нуждается ни в гробе, ни в памятнике - все это дань традициям. Его вечно живая душа испытывает большую потребность в нашей постоянной молитве, поскольку сама она не может этого делать. Именно поэтому молитва за умершего близкого человека, совершаемая дома и у могилы усопшего, очень важна.Особенную помощь покойным оказывает поминовение в церкви. Поэтому, прежде чем посетить могилу усопшего родственника, кому-либо из его близких рекомендуется сходить в церковь и подать записку с именем покойного для поминовения в алтаре.Лучше всего, если это будет поминание на проскомидии – в этом случае во время службы за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в чашу со святыми дарами.Не стоит принимать пищу у могилы и на территории кладбища, поскольку частички мертвой пыли и мертвой энергии могут попасть внутрь. Также не рекомендуется лить водку на могилу покойного - этим оскорбляется его память. Обычай оставлять на могиле кусок хлеба, рюмку водки и сладости "для усопшего" является отголоском язычества. Не стоит оставлять на кладбище еду, лучше отдать ее нищему или голодному человеку.Во время визита, кроме поминовения близкого человека, бывает необходимо навести порядок на его могиле. Делая уборку, важно помнить, что мертвые не любят, когда с кладбища забирают какие-либо вещи или то, что им принадлежит. Поэтому, убирая мусор, обрывая засохшую траву и опавшие листья на могилке, объясните покойному, что вы это делаете только с целью поддержания чистоты.И очень важно: если вы что-либо забрали с могилки - положить что-то взамен. Наводя порядок и убирая мусор, посетители обычно оставляют цветы или какое-то угощение для усопшего. Забирая с могилы разбившуюся вазу, замените ее новой.Обычно для наведения порядка на могиле близкого люди берут с собой какие-то тряпки и другой инвентарь. Важно знать и всегда помнить: тряпки, которые вы используете для уборки на территории кладбища, не должны быть вашими личными старыми и ненужными теперь вам вещами или вещами ваших близких!!!Никогда не мойте и не протирайте памятники старыми майками, трусами или носками, а также любыми другими личными вещами, или их обрывками, если они принадлежат живым людям. Для этой цели лучше приобрести в магазине набор одноразовых тряпок, который после уборки можно будет выбросить в мусорный контейнер.Этот закон касается также и других вещей, принесенных из дома. Не стоит брать для наведения порядка на кладбище веник, даже старый и уже не нужный, который вы использовали для уборки своей квартиры, дома или территории возле жилища. Лучше приобрести в магазине новый веник специально для уборки на кладбище и оставлять его возле могилы.Из квартиры или дома вообще не рекомендуется брать вещи для кладбища – вазы для цветов, тряпки, посуду и прочее для этих целей лучше купить в магазине. Разрешается приносить покойному из дому лишь те вещи, которыми при жизни пользовался только он. Например, любимую чашку, из которой он пил (только он и никто больше!), или тарелку, из которой любил принимать пищу (только он и никто больше!), можно принести и оставить на могиле.Все вещи, которые вы принесли с собой, заберите обратно. Если это использованные тряпки, салфетки и прочий мусор – выбросьте его в контейнер для мусора. Не бросайте и не оставляйте предметы, на которых может остаться ваш биологический материал, на мертвой земле.Вещи, которые находились на кладбище, не следует уносить домой. Весь мусор, который убрали с могилы, оставьте на кладбищенской мусорке. Если же что-то необходимо взять по каким-то особым причинам (например, что-то требует ремонта в других условиях), оставьте что-то взамен этой вещи, а потом обязательно принесите обратно.Фотографию покойного нельзя забирать с кладбища домой – лучше закопать ее в могилу.Иногда у посетителя случайно могут выпасть на кладбищенскую землю ключи или любой другой предмет. Согласно законам кладбища, вещь, которая упала на мертвую землю, принадлежит мертвым. Поэтому, если вам не жаль эту вещь, оставьте ее там или выбросьте в урну на территории. Если эта вещь вам нужна, то поднимая и забирая ее с собой, следует положить что-то другое взамен. Это может быть конфета, печенье или какое-то другое угощение.[center][/center]Однозначно никогда и ни при каких обстоятельствах не рекомендуется подходить к территории кладбища и заходить внутрь беременным женщинам, кормящим матерям, женщинам с младенцами и женщинам в критические дни.Беременной женщине нельзя посещать кладбище ни с какой целью и ни по какому поводу, даже:- для того, чтобы почтить память умерших родных людей, включая годовщины и дни памяти;- с целью участия в похоронной процессии, даже в том случае, если хоронят очень близкого и горячо любимого человека и очень хочется проводить его в последний путь;- с целью совершения любых ритуалов или обрядов;- с целью посетить церковь, которая находится на территории кладбища;- ни в любой поминальный день, ни в церковный праздник, ни даже большой церковный праздник (на Пасху, Троицу и др.).Беременной женщине также не рекомендуется находиться возле территории кладбища. Даже светлая энергетика больших церковных праздников не способна уберечь беременную женщину от ответственности за нарушение законов мертвых.Защитное энергетическое поле беременной женщины разделяется на двоих – одна часть используется для себя и своей защиты, другая - для защиты малыша. Таким образом, на энергетическом уровне у беременной женщины присутствует два энергетических поля. Оба эти поля легко уязвимы - одно из них временно ослаблено, а другое еще только формируется.Поэтому любое негативное воздействие будет иметь более разрушительное влияние на беременную женщину, чем на любого другого человека. Также любой негатив будущая мама разделяет со своим малышом, что может привести к серьезным, иногда даже критическим последствиям для ребенка.Беременные женщины очень чувствительны к негативной энергетике. На территории кладбища их могут подстерегать следующие опасности:- мертвая энергия, находящаяся повсюду;- сущности, существа из параллельного мира, неупокоенные духи и души;- специалисты, обладающие знаниями и использующие эти знания для причинения вреда другим: колдуны, колдуньи, маги.Темные специалисты могут длительное время ожидать свою жертву. Если их целью является «живой», а не покойник, то им необходим человек, нарушающий правила. Причем неважно – осознанно будут нарушены правила или по незнанию – такой нарушитель все равно станет жертвой. Что может случиться в этом случае? Все, что угодно. Сглаз, порча, болезни…Например, у специалиста - мага или колдуна – есть задача спасти жизнь смертельно больному человеку. На территории кладбища он может обменять жизнь своего «пациента» на жизнь еще не рожденного ребенка незаметно для беременной женщины. В конечном итоге, больной пойдет на поправку, а не рожденный ребенок умрет вместо него…После посещения кладбища не заносите с вашей немытой обувью в свою квартиру или дом кладбищенскую землю, которая может быть на подошве или по бокам подошвы. Обязательно разуйтесь до входной двери, тщательно промойте чистой проточной водой обувь, очистив ее от мертвой земли, и после этого занесите обувь домой. Сделать это не трудно, тем более, что этим вы убережете себя и своих близких от множества возможных проблем.Если вы заезжали на территорию кладбища на своем автомобиле – не спешите гнать его в гараж, обязательно следует заехать на специализированную мойку, и смойте с автомобиля кладбищенскую землю и пыль.Инструмент, который вы использовали на территории кладбища, следует промыть проточной водой и вытереть. Хранить его в квартире не рекомендуется.Конечно, в этой статье приведены далеко не все правила поведения, а лишь некоторая их часть.Однако нарушение этих правил поведения вследствие незнания этих правил или по нежеланию их соблюдать, из упрямства или вследствие нежелания атеистически настроенного человека верить в их действенность, никого не освобождает от ответственности, и тогда появляется риск, что за совершенные ошибки придется платить.Важно помнить, что кладбище – это «храм мертвых», и здесь действуют свои законы.Автор - неизвестен.

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