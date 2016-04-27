Культ людей-леопардов

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:46

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:46 by

Культы колдунов-оборотней существовали в Африке с древних времен - люди-удавы, люди-крокодилы и тому подобное. Но самыми страшными и жестокими были и остаются аниото - люди-леопарды.С середины XIX века, когда в Центральную Африку начала массированно проникать европейская цивилизация, туземцы стали жить как бы в двух мирах - современном и древнем, населенном духами, которые неустанно следят за каждым человеком и готовы наказать его.В этом главная суть великой африканской религии, исповедуемой миллионами, вне зависимости оттого, числятся ли они католиками, мусульманами или язычника-мианимистами....Неженатые молодые охотники буквально сходили с ума от красавицы Мариам, но она уже сделала выбор, отдав предпочтение двоюродному брату, 16-летнему Сиссоко. Вот только жениться он пока не имел права - он еще не состоял в «Обществе леопарда» и не мог считаться взрослым мужчиной. Девушка сама себе подписала смертный приговор, когда заявила влюбленному парню, что выйдет замуж только за настоящего безжалостного «леопарда».Делать нечего, Сиссоко пошел к вождю «Общества леопардов» - старому Кадуку. И попросил «борфиму», магический амулет, который делает человека непобедимым и всемогущим. Кадуку ответил, что для его приготовления нужна человеческая печень, и Сиссоко согласился убить человека.Он не знал, что нужна печень юной девушки, его близкой родственницы, - а такая девушка была только одна, его возлюбленная Мариам. А Кадуку тем временем объявил матери девушки о предстоящем жертвоприношении.Ночью Сиссоко вытащили из хижины люди в масках, одетые в леопардовые шкуры, и увели в лес. Там на костре варилась похлебка, и Сиссоко поел ее - это была похлебка из человечины. Его заставили дать клятву верности обществу и вручили нож с двумя лезвиями, сказав, что теперь он - человек-леопард, и завтра ночью он должен добыть печень для «борфимы».На следующую ночь мать Мариам послала дочь в джунгли за листьями целебного кароко, сказав, что она сильно занемогла. В джунглях девушку ждала засада.Поняв, кто стал жертвой, Сиссоко чуть не убил старого Кадуку, но люди-леопарды связали его и заткнули рот пучком травы. А Кадука в это время перерезал девушке горло, и следом его помощник вырвал горячую печень из рассеченного девичьего живота.На следующий день тело девушки разделили на мелкие кусочки, и каждый житель деревни, включая и ее мать, съел свой кусочек. Кадуку взял себе голову, кисти рук и ступни ног. Срезав лоскут с отсеченной головы, Кадуку обернул в него кусочек жира из почки и кусочек печени -это и была магическая «борфима», которую, как амулет, Сиссоко должен был теперь носить всю жизнь на груди...Так описывал обряд посвящения в аниото один из свидетелей.Первое официальное упоминание о людях-леопардах датируется 1854 годом. В городе Порт-Локо, на северо-западе Сьерра-Леоне, соплеменники сожгли живьем мужчину, который якобы превратился в леопарда. В 1892 году «Общество леопарда» было объявлено вне закона.И только в 1912 году, когда количество жестоких убийств, совершенных «леопардами», стало зашкаливать, был создан особый суд, который возглавил судья сэр Уильям Брэндфорд Гриффит. Было арестовано более 400 человек, включая и вождей. Арестантов охраняли западно-африканские пограничные войска - во избежание нападения «леопардов».Все обвиняемые твердили, что убивали не они, а леопарды из джунглей. Некоторые свидетели дали показания, и от их рассказов у судьи кровь стыла в жилах. Выяснилось, в частности, что «борфиму» надо было периодически смазывать человеческим жиром и кровью, чтобы она не потеряла магических свойств, а значит, ее владелец был вынужден каждый раз убивать людей. Трупы поедались членами общества.Последовали суд и приговоры, пятеро «леопардов» было повешены, остальные попали в тюрьму на разные сроки. Но губернатор Сьерра-Леоне выразил сомнение, что этим все закончится. И как в воду глядел. Деятельность секты здесь ослабла, но распространилась на соседние страны -Конго, Либерию, Нигерию, Гвинею, Камерун, Гану и другие.В 1935 году о «леопардах» опять заговорили после того, как в Бельгийском Конго в течение года было найдено более 200 трупов, растерзанных то ли зверями, то ли людьми-леопардами. Дело в том, что анио-то всегда оставляли возле трупов большие «кошачьи следы», имитируя их специальными приспособлениями. Трупы разрывали специальными кастетами, имитирующими когти леопарда.В 1946 году гром грянул в Нигерии. В округе Калабар было найдено более 80 растерзанных человеческих трупов -вскрытые вены, перерезанные глотки, вырванные сердца и легкие. И возле каждого трупа - отпечатки лап леопарда. В стране ввели комендантский час, за помощь в поимке преступников назначили высокую награду.И все равно убийства продолжались прямо под носом у патрулей! В частности, оказался растерзанным один полицейский - это были уже далеко не ритуальные убийства. Самое страшное, что среди убитых было много детей. Закончилось все масштабными арестами и 18 казненными через повешение по приговору суда.Итальянским журналистам Альберто Онгаро и Джан-франко Морольдо в начале 1980-х удалось взять интервью у людей-леопардов, которые рассказали о деятельности общества: «Есть две Африки, древняя и только что родившаяся. Город живет по своим законам, а сельская, лесная Африка - по своим. Два образа жизни, два мира, и старый мир не намерен уступать новому...»«Леопарды» называли себя стражами порядка, заведенного издревле. А свое общество - частью системы, гарантирующей гармонию и справедливость. И старательно отмежевывались от подражателей, которые убивали с целью нагнать страха или просто ради самого убийства. Общество аниото - карающий орган древней власти, наказывающий за проступки и преступления. А все фокусы с превращением в леопардов - гипноз и специальная дрессировка диких леопардов.Последнее резонансное дело «леопардов» произошло в 1994 году в Либерии, когда в представительство Международного Красного Креста города Екепа неизвестные тайком привезли восемь растерзанных тел детей и женщин и, перед тем как быстро исчезнуть, предупредили о мести всем, кто осмелится дотронуться до трупов.Местный персонал больницы в ужасе разбежался. Остались только один медбрат и хирург-пуэрториканец. Хирург осмотрел тела и обнаружил, что одна женщина и один ребенок еще живы, но они ничего не могли рассказать - страх перед аниото оказался сильнее.Осмотрев трупы, врач обратил внимание на четкие следы человеческих зубов - отдельные органы и мышцы были буквально выгрызены.Местные полицейские отказались приехать в больницу, только белый офицер не побоялся. И сразу выдвинул версию: убийцы - люди-леопарды! Вспомнил процесс 1946 года в Нигерии, где за всеми убийствами стоял местный колдун, а вся магия сводилась к тому, чтобы замаскировать банальные грабежи и подчинить себе население.Увы, на следующий день хирург и медбрат были обнаружены мертвыми, возле трупов нашли следы лап леопарда. А выжившая женщина, жертва людей-леопардов, таинственным образом исчезла.Несмотря на то что расследование вела следственная группа Интерпола, настоящие убийцы так и остались неизвестными. Властям была нужна другая версия, чтобы успокоить граждан, и ее придумали: банда уголовников из дезертиров поработала, маскируясь под аниото.С начала XX века «Общество леопардов» все больше превращалось в секту кровожадных убийц и каннибалов, наводящих ужас на страны Западной Африки. К слову, в разных странах действовали отдельные общества, которые значительно отличались друг от друга даже по способам убийств и последующих манипуляций с телами жертв.Часто простые бандиты работали под «леопардов», зная, что местная полиция их даже искать не будет - побоится. Это на руку и властям, позволяя держать в страхе население. Не секрет, что многие чиновники и в прошлом, и сейчас состоят в этом обществе. В Камеруне оно вполне легально - культ леопарда традиционен для Африки в целом.В 1960-х президент Либерии Уильям Ваканарат Табмен занимал пост Верховного руководителя ритуального общества Порро - людей-леопардов. Правда, тайные и официальные общества существуют параллельно, и представители вторых больше отдают дань древним культурным традициям. В то время как аниото из тайных обществ вершат свой кровавый суд из века в век.Автор - Антон Старосельцев.

Ключевые слова: Обычаи Африка жертвы тайные сообщества

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