Странные мальчики из Ньюфаундленда

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 55 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 14:47 by

По словам пользователя сайта Reddit с ником "blackmetalbear", в его жизни произошло немало необычного. Эта история одна из таких. "Я из семьи военных и поэтому мы никогда долго не жили в одном месте, мотаясь по всей стране. Из-за этого у меня не было постоянных друзей, зато было чувство социального беспокойства. Эта история произошла, когда мы жили в сельской местности на Ньюфаундленде (Канада), мне тогда было 14 лет. Друзей у меня, понятное дело, не было, а жизнь из-за этого была серой и невзрачной. Мы жили на участке земли с небольшой речкой, за которой находился большой и совершенно дремучий лес, в котором я видел кучу вещей, больше подходящих для фильмов ужасов. Это без упоминания огромного болота и заброшенного дома в середине чащи.Был конец августа, и мои родители были озабочены непонятным шумом и криками, раздающимися несколько недель со стороны сада у реки. Они также видели там источники света и думали, что это толпа подростков хочет залезть в наш гараж и украсть отцовские запасы пива. Я и сам слышал эти крики несколько раз, в основном вечером, а еще я слышал крики, идущие из-за реки, со стороны леса. Я не видел в этом ничего особого, многие местные дети ходили в этот лес, а я из-за своей тревожности не мог познакомиться с ними. Но однажды я не выдержал и решил пойти в лес, и познакомиться с этими детьми. Я пошел по грунтовой дороге и скоро встретил там одного мальчика, который сказал, что его зовут Джек. Он был на 1-2 года младше меня, чуть ниже ростом и его одежда выглядела сильно устаревшей. Когда он увидел меня, он удивился, но потом мы сказали друг другу "Привет" и наладили диалог. Я сказал ему, что слышал, как дети кричат в лесу, и что мне стало любопытно, что они тут делают. Тогда Джек сказал мне идти за ним, чтобы он показал мне их "проект". Мы пошли в чащу леса, в район, куда я раньше никогда не заходил. Вскоре к нам присоединились еще два мальчика - один мой ровесник по имени Элвис, а другой был старше меня года на два, и его звали Луи. Они тоже были в устаревшей одежде. Они рассказали мне, что они тут строят себе домик на дереве и спросили, хочу ли я помочь им в их работе над ним. Я сказал, что конечно хочу, так как хотел подружиться с ними. Теперь я опишу их устаревшую одежду. Она выглядела словно из 80-х, с яркими неоновыми цветами и большими наплечниками. На ногах у них были большие резиновые сапоги.Сами же дети выглядели при этом совершено безукоризненно - с чисто вымытыми лицами, без прыщей, с аккуратными волосами, а на их устаревшей одежде не было и пятнышка грязи. При этом они говорили, что они друзья, а не братья. Про себя я решил, что у них просто очень заботливые родители. Дети были ко мне очень дружелюбны и у нас с ними сложились хорошие отношения. Они никогда не говорили о своей домашней жизни, но меня это не удивляло. Мы работали с ними над сооружением домика на дереве, используя доски, пилы, веревки и гвозди. За две недели мы построили сооружение, размером с комнату в квартире, со смотровой площадкой и большим столом, и были очень горды собой. Однажды мы сидели внутри, за столом, и рассказывали о чем-то, а я вдруг спросил Элвиса, почему я раньше не видел его. Дело в том, что в нашем городке было всего две школы, а вторая была на другом конце, таким образом, если он живет неподалеку, он должен был ходить в ту же школу, что и я. Элвис удивился моему вопросу и сказал, что то же самое думал обо мне. Он убеждал меня, что ходит в ближайшую школу, и рассказывал о своих одноклассниках. Я делал то же самое. И в наших рассказах ничего не совпадало, хотя мы были одного возраста. Потом я сказал им, что мне надо пойти домой поесть и спросил, не хотят ли они пойти со мной, потому что мои родители всегда много готовят и не откажутся поделиться. И тут они вдруг стали враждебны ко мне, и из их речей я понял, что они почему-то наотрез оказываются пересекать реку. Луи рассказал, что если пересечь реку, то это приведет к несчастью, но я в целом так и не понял, почему они не захотели. В итоге я просто сказал, что могу принести еду для них, и они согласились. Я принес им потом пирог, и мы его вместе съели. Они потом извинились и сказали, что это из-за суеверий, и я больше об этом не думал. Прошла еще неделя, и я как обычно пошел в лес в домик на дереве. Мы играли и беседовали, но сегодня дети были какими-то подавленными. Джек выглядел очень больным, словно у него была как минимум пневмония, но на мой вопрос он ответил, что это обычная простуда. Однако и другие мальчики выглядели плохо. Сложно подобрать подходящее слово, но они выглядели засаленными и какими-то липкими. Их волосы были грязными, кожа блестела от пота, а одежда была замызганной. При этом они всегда носили одну и ту же одежду, но меня это не удивляло, в городе было немало бедных семей.Мы просидели в домике еще с час, а потом разошлись. Луи перед этим сказал, что завтра снова встречаемся тут, а Джек и Элвис к тому моменту так сильно кашляли, словно они выкурили пачку сигарет за раз. Дома я наконец рассказал своим родителям, что играю в лесу с местными мальчиками, и они нашли это немного странным. Но для меня самое главное было то, что я нашел себе целых трех друзей. Кстати, именно к тому дню шум и крики со стороны нашего сада наконец прекратились, как и вспышки света от чьих-то фонариков. На следующий день я пришел к домику на дереве с гвоздями и топором, надо было кое-что доделать на нашей крыше. Однако вместо домика я словно попал на место кораблекрушения. Стены домика были снесены, стол был разрушен наполовину, а смотровая площадка тоже была почти разрушена. И все это деревянное сооружение выглядело так, словно гниет тут уже пару десятилетий. Я решил, что кто-то из других детей узнал о нашей "крепости" в лесу и разрушил ее из зависти. Поэтому я остался и стал ждать своих друзей, чтобы решить, что нам дальше делать. Но они в тот день так и не пришли. И на следующий день тоже. И через неделю. Я больше никогда не видел этих ребят. Я стал грустным и отчаялся дождаться их. Я хотел пойти к их домам, но понял, что не знаю ничего о том, где они живут, они всегда говорили лишь "на холме". Мои родители увидели, что я грустный и спросили, что случилось, и я сказал им, что друзья больше не приходят. Меня стали утешать, что может быть они просто не захотели со мной дружить, и что мне такие друзья тогда тоже не нужны. Однако я все равно еще очень долго был в печали. Сейчас мне 29 лет, и недавно я рассказал жене и детям о том домике на дереве, который я строил с друзьями, и как они вдруг пропали. Мои дети тут же сказали, что я тусовался с детьми-призраками. Я счел это сумасшедшей теорией, однако жена спросила "Видел ли этих детей кто-то еще кроме тебя?" И я понял, что никто не видел. Мои родители видели лишь фонарики и слышали крики. Я также вспомнил, что потом в школе пытался найти хоть что-то про Элвиса, Джека и Луи, и тоже ничего не нашел. Они никогда не говорили мне про свой дом, не показывали мне его и не ходили никуда со мной из леса. Моя жена сказала мне, что история совершенно жуткая, и что я могу рассказать ее на Reddit, что я и сделал".В комментариях к этому рассказу были высказаны предположения, что автор мог попасть в своеобразную "капсулу времени". Автор на это упомянул, что когда был на поляне с разрушенным домом, видел доски, которые сам помогал ставить. То есть это и правда мог быть скачок во времени. Однако другой комментатор написал, что это все-таки были дети призраки и что они боялись реки, потому что они когда-то утонули в ней. Этим можно было объяснять их гнев при упоминании перехода через реку, больной вид и открывшийся сильный кашель.Автор - blackmetalbear.

Ключевые слова: Дом лес призраки дети путешествие во времени домик на дереве река

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