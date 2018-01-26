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Страшно интересно

Странные мальчики из Ньюфаундленда

По словам пользователя сайта Reddit с ником "blackmetalbear", в его жизни произошло немало необычного. Эта история одна из таких. "Я из семьи военных и поэтому мы никогда долго не жили в одном месте, мотаясь по всей стране. Из-за этого у меня не было постоянных друзей, зато было чувство социального беспокойства. Эта история произошла, когда мы жили в сельской местности на Ньюфаундленде (Канада), мне тогда было 14 лет. Друзей у меня, понятное дело, не было, а жизнь из-за этого была серой и невзрачной. Мы жили на участке земли с небольшой речкой, за которой находился большой и совершенно дремучий лес, в котором я видел кучу вещей, больше подходящих для фильмов ужасов. Это без упоминания огромного болота и заброшенного дома в середине чащи.

Странные мальчики из Ньюфаундленда

Был конец августа, и мои родители были озабочены непонятным шумом и криками, раздающимися несколько недель со стороны сада у реки. Они также видели там источники света и думали, что это толпа подростков хочет залезть в наш гараж и украсть отцовские запасы пива. Я и сам слышал эти крики несколько раз, в основном вечером, а еще я слышал крики, идущие из-за реки, со стороны леса. Я не видел в этом ничего особого, многие местные дети ходили в этот лес, а я из-за своей тревожности не мог познакомиться с ними. Но однажды я не выдержал и решил пойти в лес, и познакомиться с этими детьми. Я пошел по грунтовой дороге и скоро встретил там одного мальчика, который сказал, что его зовут Джек. Он был на 1-2 года младше меня, чуть ниже ростом и его одежда выглядела сильно устаревшей. Когда он увидел меня, он удивился, но потом мы сказали друг другу "Привет" и наладили диалог. Я сказал ему, что слышал, как дети кричат в лесу, и что мне стало любопытно, что они тут делают. Тогда Джек сказал мне идти за ним, чтобы он показал мне их "проект". Мы пошли в чащу леса, в район, куда я раньше никогда не заходил. Вскоре к нам присоединились еще два мальчика - один мой ровесник по имени Элвис, а другой был старше меня года на два, и его звали Луи. Они тоже были в устаревшей одежде. Они рассказали мне, что они тут строят себе домик на дереве и спросили, хочу ли я помочь им в их работе над ним. Я сказал, что конечно хочу, так как хотел подружиться с ними. Теперь я опишу их устаревшую одежду. Она выглядела словно из 80-х, с яркими неоновыми цветами и большими наплечниками. На ногах у них были большие резиновые сапоги.

Странные мальчики из Ньюфаундленда

Сами же дети выглядели при этом совершено безукоризненно - с чисто вымытыми лицами, без прыщей, с аккуратными волосами, а на их устаревшей одежде не было и пятнышка грязи. При этом они говорили, что они друзья, а не братья. Про себя я решил, что у них просто очень заботливые родители. Дети были ко мне очень дружелюбны и у нас с ними сложились хорошие отношения. Они никогда не говорили о своей домашней жизни, но меня это не удивляло. Мы работали с ними над сооружением домика на дереве, используя доски, пилы, веревки и гвозди. За две недели мы построили сооружение, размером с комнату в квартире, со смотровой площадкой и большим столом, и были очень горды собой. Однажды мы сидели внутри, за столом, и рассказывали о чем-то, а я вдруг спросил Элвиса, почему я раньше не видел его. Дело в том, что в нашем городке было всего две школы, а вторая была на другом конце, таким образом, если он живет неподалеку, он должен был ходить в ту же школу, что и я. Элвис удивился моему вопросу и сказал, что то же самое думал обо мне. Он убеждал меня, что ходит в ближайшую школу, и рассказывал о своих одноклассниках. Я делал то же самое. И в наших рассказах ничего не совпадало, хотя мы были одного возраста. Потом я сказал им, что мне надо пойти домой поесть и спросил, не хотят ли они пойти со мной, потому что мои родители всегда много готовят и не откажутся поделиться. И тут они вдруг стали враждебны ко мне, и из их речей я понял, что они почему-то наотрез оказываются пересекать реку. Луи рассказал, что если пересечь реку, то это приведет к несчастью, но я в целом так и не понял, почему они не захотели. В итоге я просто сказал, что могу принести еду для них, и они согласились. Я принес им потом пирог, и мы его вместе съели. Они потом извинились и сказали, что это из-за суеверий, и я больше об этом не думал. Прошла еще неделя, и я как обычно пошел в лес в домик на дереве. Мы играли и беседовали, но сегодня дети были какими-то подавленными. Джек выглядел очень больным, словно у него была как минимум пневмония, но на мой вопрос он ответил, что это обычная простуда. Однако и другие мальчики выглядели плохо. Сложно подобрать подходящее слово, но они выглядели засаленными и какими-то липкими. Их волосы были грязными, кожа блестела от пота, а одежда была замызганной. При этом они всегда носили одну и ту же одежду, но меня это не удивляло, в городе было немало бедных семей.

Странные мальчики из Ньюфаундленда

Мы просидели в домике еще с час, а потом разошлись. Луи перед этим сказал, что завтра снова встречаемся тут, а Джек и Элвис к тому моменту так сильно кашляли, словно они выкурили пачку сигарет за раз. Дома я наконец рассказал своим родителям, что играю в лесу с местными мальчиками, и они нашли это немного странным. Но для меня самое главное было то, что я нашел себе целых трех друзей. Кстати, именно к тому дню шум и крики со стороны нашего сада наконец прекратились, как и вспышки света от чьих-то фонариков. На следующий день я пришел к домику на дереве с гвоздями и топором, надо было кое-что доделать на нашей крыше. Однако вместо домика я словно попал на место кораблекрушения. Стены домика были снесены, стол был разрушен наполовину, а смотровая площадка тоже была почти разрушена. И все это деревянное сооружение выглядело так, словно гниет тут уже пару десятилетий. Я решил, что кто-то из других детей узнал о нашей "крепости" в лесу и разрушил ее из зависти. Поэтому я остался и стал ждать своих друзей, чтобы решить, что нам дальше делать. Но они в тот день так и не пришли. И на следующий день тоже. И через неделю. Я больше никогда не видел этих ребят. Я стал грустным и отчаялся дождаться их. Я хотел пойти к их домам, но понял, что не знаю ничего о том, где они живут, они всегда говорили лишь "на холме". Мои родители увидели, что я грустный и спросили, что случилось, и я сказал им, что друзья больше не приходят. Меня стали утешать, что может быть они просто не захотели со мной дружить, и что мне такие друзья тогда тоже не нужны. Однако я все равно еще очень долго был в печали. Сейчас мне 29 лет, и недавно я рассказал жене и детям о том домике на дереве, который я строил с друзьями, и как они вдруг пропали. Мои дети тут же сказали, что я тусовался с детьми-призраками. Я счел это сумасшедшей теорией, однако жена спросила "Видел ли этих детей кто-то еще кроме тебя?" И я понял, что никто не видел. Мои родители видели лишь фонарики и слышали крики. Я также вспомнил, что потом в школе пытался найти хоть что-то про Элвиса, Джека и Луи, и тоже ничего не нашел. Они никогда не говорили мне про свой дом, не показывали мне его и не ходили никуда со мной из леса. Моя жена сказала мне, что история совершенно жуткая, и что я могу рассказать ее на Reddit, что я и сделал".

В комментариях к этому рассказу были высказаны предположения, что автор мог попасть в своеобразную "капсулу времени". Автор на это упомянул, что когда был на поляне с разрушенным домом, видел доски, которые сам помогал ставить. То есть это и правда мог быть скачок во времени. Однако другой комментатор написал, что это все-таки были дети призраки и что они боялись реки, потому что они когда-то утонули в ней. Этим можно было объяснять их гнев при упоминании перехода через реку, больной вид и открывшийся сильный кашель.

Автор - blackmetalbear.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:47
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:47 by Marion PhaunaПросмотров: 55Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Дом лес призраки дети путешествие во времени домик на дереве река

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 15:27
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Очень интересно +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: FromSiberia
Сегодня, 16:26
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Странно и интересно. Интересно, чем объяснить метаморфозы, произошедшие с этими мальчиками? Допустим, ГГ регулярно осуществлял межвременной переход, потому что в том месте были для этого подходящие физические условия, и подружился с ребятами из прошлого. Но это не объясняет ничего, кроме их устаревшей одежды и несовпадений в рассказах о школе.

Нежелание пересекать речку непонятно; отсутствие упоминаний их домашней жизни еще более непонятно на фоне разговоров о школе, которые велись совершенно спокойно. Непонятен их слишком прилизанный поначалу вид, непонятно, почему они вдруг стали грязными и неряшливыми, да еще и заболели. А после и совсем исчезли, оставив разрушенным домик на дереве. Как будто что-то разладилось в них или в той системе, частью которой они являлись. Не потому ли, что они съели пирог "с той стороны"?

Кстати, призраки пироги вроде бы не едят, так что эта версия мне тоже представляется маловероятной.

Думаю, тут все сложнее, чем мы можем представить...

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Зарегистрирован: 15.07.2015
  
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