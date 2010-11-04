Картина, остановившая призрака

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 71 Комментарии: 3 +3 Вчера, 15:35 by

Иногда по ночам без всякого графика и видимых причин в Хил Хаузе, историческом поместье с четырнадцатью спальнями, в городке Девон, в Англии, появлялся призрак. Это был призрак женщины в платье начала 20 века.Гости просыпались ночью, обычно видя, как она уже покидает их комнаты, а хозяин поместья, Алан Смит, однажды увидел её, стоящей у основания своей кровати. Синий свет, который она излучала, явился источником его пробуждения.Жутким был тот факт, что её появление сопровождал звук пианино, который слышался в отдалении, словно кто-то играл на этом инструменте вдалеке. Обычно это были классические произведения Шопена.Мистер Смит привык к частым визитам своей незваной гостьи и даже относился к ним с неким любопытством, считая, что этому должно быть какое-то научное объяснение. Однако на друзей и членов семьи эти посещения наводили настоящий ужас.Для всех, кто хоть как-то сталкивался с призраком загадочной женщины, было очевидно, что она появляется не просто так… и, что именно она хотела, - оставалось загадкой недолго. Её визиты, в конце концов, прекратились.Это произошло после того, как мистер Смит случайно забрел в лавку старьёвщика. Когда мистер Смит разглядывал старинные безделушки, к нему подошел хозяин магазина и поинтересовался, не является ли тот хозяином Хил Хауза. Когда мистер Смит ответил утвердительно, старьёвщик сказал, что у него есть предмет, принадлежащий дому мистера Смита, и что, по его мнению, этот предмет должен вернуться на свое прежнее место.Этим предметом оказалась картина, на которой была изображена женщина, сидящая за пианино. Мистер Смит сразу же узнал на картине женщину, которую часто видел по ночам в своем доме. Более того, мистер Смит узнал свою гостиную на заднем фоне.Заполучив картину в руки, мистер Смит начал копаться в истории бывших владельцев здания, и вскоре личность женщины на портрете стала известной. Ею оказалась миссис Белл, которая была женой владельца коровьей фермы в начале 1900-х годов. Незадолго до смерти миссис Белл, её семья разорилась, и всё их имущество было распродано, в том числе один из любимых предметов миссис Белл - её портрет известного парижского художника Сирила Робертса.Может быть, именно эту картину искала миссис Белл, когда разгуливала по ночам и заглядывала в комнаты поместья, где была когда-то полноправной хозяйкой?Можно сказать, что этот вопрос разрешился сам собой! Когда мистер Смит поместил портрет в гостиной Хил Хауза, появления миссис Белл прекратились. Больше её никто никогда не видел. Семья Смита даже пыталась связаться с её духом, но безрезультатно. Похоже, её душа действительно отправилась в иные миры, освободившись от долга отыскать утраченную вещь.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Поместье призрак женщины портрет пропажа

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