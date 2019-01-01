Демонические сущности или странные существа из другого мира

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Мартин Лютер, один из знаменитых религиозных деятелей Европы в средневековье, писал об откровении, которое было дано ему свыше: «Напасть обрушилась на Землю. Являясь во плоти, страшные демонические существа соблазняют людей, отвращая их лик от Господа, принуждают их к соитию и похищают людские семена, чтобы продолжить свой демонический род”.В исторических хрониках сохранились свидетельства о встречах людей с демоническими сущностями. Большая их часть приходится на XIII–XVIII века. К примеру, в французских летописях времен короля Людовика XI сообщается о суде над некоей Мартой, проживавшей в городке Нант и вступавшей в связь с демоном, который лишил ее мужа способности двигаться. Несчастная заверяла священников, что к появлению демона не имеет никакого отношения. Но судом Марта была приговорена к сожжению на костре.Во Владимирских хрониках XV столетия упоминается о ведьме Марфе Поганой, к которой в избу будто бы прилетали бесы. С ними Марфа вступала в связь и, производя на свет бесенят, выпускала их через дымоход. Местными жителями ведьма была утоплена в реке , а дом ее был сожжен.В архивах Тобольска хранятся бумаги с записью о том, как в 1837 году к настоятелю одного из храмов города явился бес, который вышел из огненного шара. Он стал соблазнять священника красивыми ведьмами, выпрыгнувшими из того же шара. Однако отец-настоятель при помощи святой воды, молитв и крестного знамения сумел загнать бесовское отродье обратно в шар, который со свистом вылетел в печную трубу.Но не всегда такие встречи заканчивались мирно. Нюрнбергские хроники конца XV века повествуют об исчезновении Гретхен, дочери кожевенного мастера. Как-то ночью девушка бесследно испарилась из своей спальни. Поутру дочка не явилась к завтраку, отец поднялся на второй этаж дома, найдя ее комнату запертой. Слугами была выломана дверь. Спальня Гретхен оказалась пустой. Организовали поиски беглянки, которые не дали никаких результатов. А через три дня девушка объявилась как ни в чем не бывало. Когда родители пристали к ней с расспросами о том, где же она пропадала столько дней, Гретхен удивилась. Но потом припомнила, что в ночь своего исчезновения она вдруг увидела яркий свет, а затем множество ужасных лиц. После девушка крепко заснула, а проснувшись в своей постели, увидела, как к ней вошли напуганные родители… Через какое-то время у Гретхен пропала речь, после отнялись руки и ноги, и вскоре несчастная отошла в мир мертвых.Сущности, которые являются из другого мира, зачастую похищают детей. Так, в XVII веке в Нижней Саксонии одна из жительниц, уложив своего первенца в колыбельку, вдруг увидела появившуюся из воздуха высокую серую фигуру в плаще, похожем на крылья. Пришелец молча склонился над кроваткой с ребенком. Молодая женщина попыталась закричать, однако не смогла. Вскоре комнату заполнил едкий туман, в котором растворился крылатый пришелец. Когда туман рассеялся, хозяйка увидела, что ребенок из кроватки пропал.О подобной истории, которая произошла в начале XX века, писалось в «Иркутских ведомостях». Осенью 1903 года молодая жительница сибирской деревеньки Вылково вышла на работы в поле, прихватив с собой пятимесячного сына. Накормив его, она положила малыша в стог сена, а сама присоединилась к жницам. Вдруг молодая мамаша и еще несколько ее односельчанок с ужасом увидели, как сверху на стог опустилось странное существо с туловищем человека, крыльями вместо рук и огромной рогатой головой. Крылатый демон схватил в зубы запеленатого ребенка и бесшумно взмыл к небу…В январе 1606 года в швейцарском Базеле состоялся один из последних судов в истории европейской инквизиции, на котором некую Генриетту Бос обвиняли в вызывании демонов. Как показали свидетели, Генриетта у себя в доме устраивала сатанинские шабаши.А в 1710 году в российском Козельске был суд над мещанкой Матреной Прохоровой которую приговорили к отсечению головы. Эта колдунья, воруя младенцев, ночами уходила с ними в лес, где приносила несчастных детей в жертву сатане, призывая к себе злых духов.Традиции вызывания бесов и в России, и в Западной Европе имеют языческие корни. В разных странах способы совершения этого ритуала, передающегося колдунами из поколения в поколение, во многом схожи. Неотъемлемый атрибут ужасного действа — кровь. Наиболее угодна демоническим силам кровь человеческая.Все чаще в XX веке высказывали предположение о том, что описанные в разных источниках случаи явления бесов имеют инопланетную природу. В 1994 году пензенский ученый-энтузиаст Игорь Граббе на съезде уфологов выступил с докладом, в котором попытался доказать, что контакты с демонами есть не что иное, как встречи людей с представителями внеземного разума. По мнению И. Граббе, доказательством тому служит ряд признаков, которые уже в наши дни отмечают контактеры. В частности, к ним относятся: яркое свечение, предшествующее появлению «демонов»; необъяснимый паралич, охватывающий людей, сталкивающихся с незваными гостями; стойкая амнезия, при которой контактер может вспомнить о пережитом только при помощи гипноза; случаи похищения людей пришельцами и сексуальные контакты с ними. Так, в 1993 году на даче 30-летней жительницы Перми Тамары С. поздно вечером явилось большеголовое серое существо. Пришелец неожиданно возник на веранде ее небольшого домика, после чего Тамара на несколько часов впала в забытье. А в скором времени она обнаружила у себя первые признаки беременности, которую подтвердило медицинское обследование. Однако через два с половиной месяца во время очередного своего визита к акушеру-гинекологу Тамара узнала, что от ее загадочной беременности не осталось и следа…До сих пор остается тайной, зачем людям являются странные существа из другого мира. Очевидно, однако, что наши предшественники, как, впрочем, и современники, часто соприкасались с неведомыми и загадочными пришельцами, природа которых до сих пор непостижима для человека.Автор - Bravo7.

Ключевые слова: Другие миры сущности демоны пришельцы

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