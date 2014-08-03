Мистические видения на кладбище

Сделано_в_СССР Просмотров: 11 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:57 by

Все исследователи аномальных явлений единодушны в одном: дух покойного может остаться в нашем мире, если его что-либо сильно привязывает к земной жизни — любовь, долг, гнев, месть, жажда справедливости.2013 год, май — в средствах массовой информации сообщили: в городе Тольятти (Самарская обл.), в районе Баныкинского кладбища люди постоянно встречаются с призраком убитого бандита.Вначале жалобам городских жителей не придавали значения, объясняя их чрезмерной впечатлительностью очевидцев. Но появления кладбищенского привидения участились, и людей, столкнувшиеся с ним, с каждым днем становилось все больше. Дошло до того, что жители района предпочитали по вечерам не выходить на улицу.Приведение появлялось рядом с территорией престижного кладбища, где похоронены в том числе и бандитские авторитеты. Свидетели отмечали, что белесый силуэт как будто состоит из тумана, но контуры хорошо различимы. Призрак напоминал человека характерной для 90-х годов бандитской внешности: высокий рост, крепкое телосложение, одет в прозрачные кроссовки и спортивный костюм. Встречаясь с людьми, он молча смотрел на них, после чего медленно растворялся в воздухе.Призрак фотографировали, но на полученных снимках он отсутствовал.Уфологи называют возможной причиной возникновения призрака внезапную насильственную смерть этого человека, — когда дух не успевает понять, что физическое тело умерло, и остается в нашем мире в течение многих лет. Как правило, такой фантом держится неподалеку от места захоронения тела. Работники Баныкинского кладбища рассказывают, что призрак вначале появлялся лишь возле своей могилы и только в последние годы начал выходить на близлежащие улицы.2015 год, 25 июля — в 35-ю годовщину смерти Владимира Высоцкого на его могиле появился призрак. Его видели сотни людей, пришедших почтить память поэта и артиста. По утверждениям очевидцев, от надгробия отделилось облако и зависло над цветами. Многим из присутствующих удалось запечатлеть это явление на камеры мобильных телефонов. Сейчас московские исследователи аномальных явлений, по словам их представителя Ирины Хохловой, изучают эти записи и обещают обнародовать их после тщательной экспертизы. При детальном рассмотрении на снимках отчетливо видна фигура человека. Нет сомнения, что в данном случае имела место какая-то аномалия, но при этом пока нет подтверждения, что к людям, собравшимся возле могилы, явился сам Высоцкий.2007 год — на том же Ваганьковском кладбище были зафиксированы мистические явления возле могилы Александра Абдулова. Они начались накануне девятого дня после смерти актера. Над усыпанным цветами холмиком также появилось странное светящееся облако. Позднее работники кладбища наблюдали его неоднократно. По словам могильщика Юрия Ирмана (именно он копал могилу Абдулова), в часы появления и облако, и сам холмик излучают тепло. Необычное свечение делает лицо актера на портрете живым — его губы словно шевелятся и что-то шепчут.Могильщики говорят, что в такие ночи к могиле Абдулова приходят бродячие собаки. Они греются от таинственного тепла и ведут себя так, словно охраняют покой артиста, даже спят рядом.Невероятные события регулярно происходят в селе Семеновском Курской области. По рассказам местных жителей, здесь ночами покойники встают из могил и бродят по селу, пугая встречных своим видом и громкими криками.Этим феноменом заинтересовались исследователи параномальных явлений из московской группы «Экстрана». Приехавшие в село уфологи под руководством В. Калдина выяснили, что гуляния мертвецов начинаются сразу после полуночи. При этом из могил выходят одни и те же покойники — двое мужчин и женщина. Мужчины скончались, когда им было 49 и 64 года, а женщина умерла в возрасте 57 лет.Калдин и его товарищи пришли на кладбище заранее. С его слов, примерно без двадцати двенадцать в указанных могилах послышался глухой шум. Затем на одной из них зашевелилась земля, и оттуда стало подниматься нечто бесформенное. Исследователи начали фотографировать явление — и для улучшения качества съемки включили мощный фонарь. В ответ раздался такой рев, что у присутствующих заложило уши. Свет явно оказал воздействие на призрака. Облако втянулось в могилу — и земля сама собой стала засыпаться обратно. Шум становился все глуше, а потом все прекратилось.Удивительно, но фотографии у исследователей не получились, и включенный диктофон также не записал никаких звуков, в том числе и чудовищного рева.Еще одно известное кладбище, где постоянно появляются призраки, расположено в Орле рядом с железнодорожным вокзалом. Здесь уже на протяжении многих лет никого не хоронят. Выглядит кладбище заброшенным, на нем практически нет ни одной ухоженной могилы.Школьники, которые побывали здесь поздним летним вечером, рассказали странную историю. Они вдруг услыхали шорох со всех сторон и с ужасом заметили, что по траве к ним подползают странные существа, похожие на больших ежиков. Ребята испугались и попытались убежать, но ветви деревьев и кустов, словно специально, сомкнулись, мешая покинуть кладбище. В результате дети смогли убежать, но все они сильно исцарапались, и эти царапины потом долго не заживали.Местные жители рассказывают, что кладбище стало беспокойным с мая 1986 года, после Чернобыльской катастрофы. Орловская область тогда подверглась сильному воздействию радиации, и не исключено, что это стало неким толчком для пробуждения мистических сил.Местный исследователь паранормальных явлений В. Стародубцев собрал свидетельства работников кладбища и выяснил, что здесь постоянно появляются призраки. Как правило, это происходит в июле или августе. Однажды, около полуночи, в будку сторожа постучали. На пороге стоял сухонький старичок, одетый во все черное. Сторож почувствовал сильный запах гнили. Свет упал на лицо незваного гостя и отразился в пустых глазницах. Сторож резко захлопнул дверь перед призраком — и тут же упал на кровать без сил, пролежав в забытьи до утра. Утром он недосчитался одной из своих собак.Другие сторожа говорили о том же: кто-то иногда стучится в ним в двери. Наученные горьким опытом, они не открывают, но в окне видят таинственные тени — многорукие и многоногие. И каждый раз после такого визита исчезает одна из собак.Подобных историй множество.На Смоленском кладбище Санкт-Петербурга начиная с 1963 года порой появляется приведение женщины в дождевике с капюшоном и с черным провалом вместо лица. А на Домодедовском кладбище в Москве у могилы, где похоронен экипаж разбившегося самолета, свидетели встречали силуэты плачущих мужчины и девушки в летной форме.Официальная наука пока не в силах объяснить феномен кладбищенских призраков. Но и отмахнуться от факта их существования, ввиду множества свидетельств, также не может.Автор - Shtorm.

Ключевые слова: Призраки кладбище силуэты

Другие, подобные истории: