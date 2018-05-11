Приметы и суеверия в Индии

Летяга Просмотров: 60 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 11:07 by

Индийцы, наверное, самый суеверный народ в мире. Приметами у них регламентировано буквально все – от женитьбы до выбора работы. В стране невероятно высок авторитет астрологов, экстрасенсов и всевозможных колдунов, без их совета не состоится ни одно запланированное событие.Некоторые приметы, правда, имеют под собой реальное обоснование. Например, правило левой руки. Она в странах Востока считается нечистой, так как ею принято пользоваться при справлении большой и малой нужды. Поэтому нельзя есть левой рукой или дотрагиваться до кого-нибудь, это сильное оскорбление.Вот только некоторые приметы, на которые обращает внимание каждый житель Индии.КалендарныеОбедать с другом или родственником можно лишь в понедельник, среду, пятницу и субботу. Совместная трапеза во вторник может вас поссорить, в четверг — вы станете врагами, а в воскресенье — ваши семьи будут всегда ненавидеть друг друга.Ногти ни в коем случае нельзя стричь ночью, а также в четверг и в субботу. То же самое касается волос: по четвергам и субботам их нельзя мыть или подстригать. Кстати, четверг – выходной день для всех индийских цирюльников.Я вот кошек очень люблю. А в Индии они абсолютно несчастны: в домах их не держат, собаки и крысы их гоняют, живут киски, в основном, на крышах и деревьях, как обезьяны. И выглядят они, как правило, неказисто. Самая распространенная расцветка – рыже-белая.Однажды, будучи в гостях в одном индийском доме, я имела неосторожность сказать, что видела у них на крыше черную кошку. Это вызвало в доме настоящий переполох. Оказывается, по индийским поверьям, в черных кошек обращаются злые духи, желающие навредить людям. По этой причине всех котят черного цвета сразу же топят при рождении. Поэтому, если вы увидите в Индии черную кошку, знайте – это не кошка:)Вообще, увидеть с утра пораньше любую кошку – признак несчастливого дня. В индийском языке даже такой устоявшийся словооборот есть: при встрече с хмурым человеком его спрашивают – ты что, кошку утром видел? Или еще хуже: если кошка (любого цвета) перейдет дорогу свадебному кортежу, жених с невестой могут даже отказаться от бракосочетания.Собака в жизни индийца – настоящий пророк. Все, что она ни делает, о чем-нибудь говорит. Если она упорно лает в какую-то сторону, там или пожар, или кто-то умер, заболел и так далее. Очень важно, как она спит - свернувшись калачиком по солнцу или против: это тоже предвещает хозяину удачу или бедствие. Но в целом собак в Индии любят, они очень преданные и довольно добродушные (до разумных пределов).Еще интереснее с шакалами. Эти дикие псы водятся в степных и пустынных районах и не поддаются дрессировке и приручению. Общеизвестно, что рогов у них нет, но именно «шакальи рога» - главный амулет для привлечения удачи. Есть даже отдельная каста людей – курувикараны, которые занимаются изготовлением и продажей данного атрибута. А еще эти люди охотятся на шакалов, так как считается, что шакалье мясо избавляет от астмы. Кстати, по народным поверьям, астму вызывает укус кошки или обезьяны.Обезьяна, разумеется, тоже важное в Индии животное. Обычно их не убивают, это даже считается грехом, но в отдельных случаях, когда речь идет о здоровье человека, это происходит. Так, считается, что обезьянья кровь в качестве напитка – лучшее средство от лихорадки. А мясо черной обезьяны излечивает от коклюша. Также очень важный препарат – обезьянья моча. Не знаю, как ее собирают, но если смешать ее с чесноком, то можно использовать примочки при заболевании суставов. Еще одно народное средство от ревматизма – жир павлина.Самое мистическое индийское животное – это, конечно же, змеи. В Раджастане повсеместно вдоль дорог встречаются храмы кобры. Собственно, они представляют собой небольшое помещение вроде часовенки, где кобры живут. Люди приносят им молоко и сладости. И по поверью в один определенный день в году можно без страха к ним заходить – они не укусят. Тех, кто отважился на это, ждет процветание.Очень плохой знак – увидеть на дороге мертвую змею, хуже только самому ее нечаянно убить. Если это случилось, например, вы переехали рептилию на байке, необходимо похоронить ее с брахманскими почестями – завернутую в шелк сжечь на сандаловом дереве.А вот ящерица в доме – это к богатству. В Гоа вы обязательно встретите гекконов, даже в пятизвездочном отеле. Как бы вы ни орали, выгонять их из помещения никто не будет. Но они и правда совсем безобидные, к тому же очень ловко охотятся на комаров.Очень полезно, если беременную женщину укусит скорпион: считается, ребенок получит иммунитет ко всем ядам.Птицы – это провозвестники судьбы. Так, если на доме свили гнездо воробьи или попугаи – это к благополучию. А если вдруг вы увидите совокупляющихся ворон – это к смерти. Также о смерти говорит один крик ночной совы. Если она два раза крикнет – это предвещает успех в делах, три – кто-то в доме скоро вступит в брак, четыре – вас ждут тревоги, пять – отправитесь в дальнюю дорогу, шесть – к вам спешат гости, семь – сойдете с ума, восемь – несчастный случай, девять – полный успех. Если в доме есть больной, нужно покормить мясом коршуна.Спать нужно головой на восток ради богатства и крепкого здоровья, или на юг ради долголетия. В сторону севера головой нельзя лежать – это к болезни.Деньги дарят только в нечетном количестве. Если сумма подарка делится на два, добавляют одну рупию на удачу.Перед заходом солнца и до наступления темноты двери в дом должны быть широко открыты – это привлекает богиню богатства Лакшми.У автомобилистов тоже есть свои приметы. Так, под багажник часто вешают поношенный ботинок – это к удаче. А в качестве оберега от аварий на лобовом стекле вешают нити с нанизанным перцем чили и дольками лимона.Это далеко не весь перечень странных примет и суеверий. Кстати, многие из них схожи с нашими – индийцы также не выносят вечером мусор, не наступают друг другу на ногу и боятся пустых ведер навстречу.Автор: Моя Индия.

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