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Заброшки


Страшно интересно / Заброшки

Деревни, которых нет

Деревни, которых нет
Отчет о походе в заброшенные деревни.
В сегодняшнем блоге речь пойдёт о нескольких, затерявшихся в Ярославской области, полностью вымерших деревеньках. Хотя правильнее будет сказать всё-таки деревни, а не деревеньки, так как дома стоят там добротные и большущие, все украшены красивыми резными наличниками, многие дома с мезонинами.

Деревня Гусево. На одном, особо крупном мезонине, увековечены вырезанные из дерева инициалы "М.И" - видимо, бывшего владельца дома. Внутри избушки, конечно, начисто разграблены. Из интересного я нашёл лишь сундук да старинное фото.
Деревни, которых нет

Также в домах много детских игрушек, старых шкафов-буфетов. Ну и в каждом доме радовали огроменные русские печи с лежанками.
Погода стояла под стать брошенным домам, из которых жизнь ушла навсегда. Было пасмурно, моросил дождь. Удалённость от крупных, хотя нет, от небольших провинциальных городов, в совокупности с погодой, создавала чувство обречённости и безысходности. Впрочем, это лирика. Просто дома простояли не одно поколение и вот за какие-то лет десять оказались в полной жопе, но зато с новёхоньким телефоном-автоматом посреди села...
Деревни, которых нет

Хорошо, что мы взяли с собой сапоги. Без них не пройти и метра там - всё подтоплено. В деревне множество ещё довольно-таки крепко стоящих домов, но все брошены.
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет

Хотя есть и покосившиеся и просевшие дома.
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет

Продвигаемся к самому крупному двору. Там главный дом, банька, сарайчики.
Деревни, которых нет

По пути натыкаемся на колоритный колодец.
Деревни, которых нет

А также на вездесущий телефон-автомат. Кто будет по нему звонить? Да и звонил ли когда-то? Вряд ли.
Деревни, которых нет

Вот и главный дом. Повсюду резные наличники, карнизики. В виде утеплителя в окнах использовали стопы газет.
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет

А стул стоял посреди деревни.
Деревни, которых нет

Что ж, надобно и внутрь заглянуть.
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет

А внутри меня встретил Дед Мороз из бумаги и ваты.
Деревни, которых нет

Лесенка сбоку печи, чтобы взбираться на лежанку.
Деревни, которых нет

Деревни, которых нет
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет

Всю деревню не обойти. Высоченная трава да грязь вяжут ноги. Вдалеке остались не посещённые дома.
Деревни, которых нет

Ну, не беда. Пойдём глядеть теперь другую деревню.
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет

Удивительно, но на фасаде инициалы владельца дома.
Деревни, которых нет

В этой деревне состояние домов похуже. Видать, была заброшена раньше.
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет

Вот этот домик мне особо приглянулся.
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет

И снова красивые и богато украшенные наличники.
Деревни, которых нет
Деревни, которых нет

Внутри полный бардак.
Деревни, которых нет

И забытый большущий пёсик.
Деревни, которых нет

Одним словом, картина везде одинаковая, однако впереди нас ждали другие объекты и пришлось сворачиваться, оставляя позади канувшую в лета деревенскую жизнь.
Деревни, которых нет

А на прощание снова фото так понравившегося мне колодца.
Деревни, которых нет

Автор - Денис (deni).
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Сегодня, 00:02 by LynxПросмотров: 29Комментарии: 0
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Ключевые слова: Заброшенные деревни старые дома окна заброшки

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