Деревни, которых нет

Lynx Просмотров: 29 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:02 by

Отчет о походе в заброшенные деревни.В сегодняшнем блоге речь пойдёт о нескольких, затерявшихся в Ярославской области, полностью вымерших деревеньках. Хотя правильнее будет сказать всё-таки деревни, а не деревеньки, так как дома стоят там добротные и большущие, все украшены красивыми резными наличниками, многие дома с мезонинами.Деревня Гусево. На одном, особо крупном мезонине, увековечены вырезанные из дерева инициалы "М.И" - видимо, бывшего владельца дома. Внутри избушки, конечно, начисто разграблены. Из интересного я нашёл лишь сундук да старинное фото.Также в домах много детских игрушек, старых шкафов-буфетов. Ну и в каждом доме радовали огроменные русские печи с лежанками.Погода стояла под стать брошенным домам, из которых жизнь ушла навсегда. Было пасмурно, моросил дождь. Удалённость от крупных, хотя нет, от небольших провинциальных городов, в совокупности с погодой, создавала чувство обречённости и безысходности. Впрочем, это лирика. Просто дома простояли не одно поколение и вот за какие-то лет десять оказались в полной жопе, но зато с новёхоньким телефоном-автоматом посреди села...Хорошо, что мы взяли с собой сапоги. Без них не пройти и метра там - всё подтоплено. В деревне множество ещё довольно-таки крепко стоящих домов, но все брошены.Хотя есть и покосившиеся и просевшие дома.Продвигаемся к самому крупному двору. Там главный дом, банька, сарайчики.По пути натыкаемся на колоритный колодец.А также на вездесущий телефон-автомат. Кто будет по нему звонить? Да и звонил ли когда-то? Вряд ли.Вот и главный дом. Повсюду резные наличники, карнизики. В виде утеплителя в окнах использовали стопы газет.А стул стоял посреди деревни.Что ж, надобно и внутрь заглянуть.А внутри меня встретил Дед Мороз из бумаги и ваты.Лесенка сбоку печи, чтобы взбираться на лежанку.Всю деревню не обойти. Высоченная трава да грязь вяжут ноги. Вдалеке остались не посещённые дома.Ну, не беда. Пойдём глядеть теперь другую деревню.Удивительно, но на фасаде инициалы владельца дома.В этой деревне состояние домов похуже. Видать, была заброшена раньше.Вот этот домик мне особо приглянулся.И снова красивые и богато украшенные наличники.Внутри полный бардак.И забытый большущий пёсик.Одним словом, картина везде одинаковая, однако впереди нас ждали другие объекты и пришлось сворачиваться, оставляя позади канувшую в лета деревенскую жизнь.А на прощание снова фото так понравившегося мне колодца.Автор - Денис (deni).

Ключевые слова: Заброшенные деревни старые дома окна заброшки

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