Ткварчели. Город после войны

Lynx Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:06 by

Сегодня Ткварчал называют "мертвым городом". В советское время город Ткварчели (или Ткварчал - так его называют в Абхазии) считался одним из наиболее важных городов региона. Там добывался уголь, на котором работали несколько предприятий в Советском Союзе. Ткварчели был вторым (после Сухума) по численности населения.Город находится в 80 километрах от Сухума, расположен на южном склоне Кавказского хребта, в долине реки Галидзги. Статус города тогдашний Ткварчели получил в 1942 году. В те времена город насчитывал порядка 35-40 тысяч населения, сейчас осталось около 5000 человек - тех, кому некуда уехать после грузино-абхазкой войны.В войну 1992-93 года Ткварчели был одним из центров сопротивления, находился в осаде, подвергался постоянным обстрелам, но так и не был взят грузинскими войсками.Целью моей поездки в Абхазию был именно этот город, который хочется показать вам.Сразу бросается в глаза железнодорожный вокзал станции Ткварчал. Он соединен железнодорожной веткой (26 километров) со станцией Очамчы́р.Сам город четко разделен географически (благодаря местному рельефу) на верхнюю и нижнюю часть, которые назывались верхней и нижней площадками и связаны между собой кольцевой дорогой, канатной дорогой и длинной лестницей, насчитывающей сотни ступенек. Ткварчели - уникальное место, это город, который полностью окольцован горами, и только одна дорога ведет на въезд и выезд (включая ЖД).Невозможно пройти мимо разрушенного здания Ткварчельской ГРЭС.ГРЭС работала за счет добычи угля и была разбита во время грузино-абхазкой войны. Но люди на территории присутствуют - охранник на КПП, а также персонал электроподстанции города, которая находится тут же.Бывшее управление ГРЭС:Следующим памятником является древний вагончик, в котором во время стоянки тепловозов, идущих с углем или щебенкой с турецких шахт и карьеров, ночует охранник.С развалин древней турецкой сторожевой башни открывается вид на город.Улицы города. Местные многоэтажки напоминают о прошедшей войне. Белые застекленные рамы сменяют черные дыры квартир без окон. Пустых квартир в Ткварчели больше, чем заселенных. В жилых домах в лучшем случае только в одном подъезде живут 1-2 семьи.Как все города на юге, Ткварчел имел многочисленный частный сектор. Сейчас разбитые дома стоят рядом с теми, в которых живут люди. В городе легко можно увидеть лошадь, да и других животных.Бывшая гостиница и ресторан, сейчас в Ткварчели гостиниц нет. Газа то женет, газ заводится баллонами для нужд немногочисленного населения.Роддом действующий.. В местном роддоме говорят, что если раньше они принимали до 700 детей в месяц, то теперь радуются, если рождается хотя бы 10.Сейчас неспешно в городе возрождаются небольшие кафешки, но денег у населения почти нет, так что этот бизнес пока в Ткварчели нельзя назвать прибыльным.Заброшенный ресторан в городе:Выдвигаюсь в горную часть района.С дороги открывается отличный вид на семьсотметровый железнодорожный мост. Он уникален тем, что имеет изогнутую форму. По некоторым данным, таких мостов было построено всего два в мире.Также еще встречаются железнодорожные арочные мосты и заброшенные железнодорожные пути.Дома железнодорожных рабочих:Дорога, ведущая на радоновый источник с радоновыми ваннами. А их наличие говорит, что в горных породах имеются ураносодержащие руды.Радоновые ванны — метод лечения, основанный на использовании радиоактивных вод или воздуха, обогащённых радоном-222 (222Rn, изотоп радона, возникающий при альфа-распаде радия-226 и входящий в радиоактивное семейство урана-238).Радоновые ванны назначаются в зависимости от заболеваний и общего состояния пациента и только в том случае, когда получаемое полезное действие будет существенно превышать ущерб от воздействия α-излучения, возникающего при распаде атомов радона. Радоновые ванны могут назначаться только врачом ввиду необходимости строгого соблюдения меры принимаемой радиации. По данным ВОЗ, радиоактивный газ радон является второй по значимости причиной развития рака лёгких во многих странах.Конечно, не принять ванну и не поваляться в этой ванне положенные 10 минут было бы преступлением. Теплая вода отлично расслабляет мышцы и тонизирует весь организм.Следующий туннель вывел на площадку, где работают и живут турки. Главным работодателем здесь является основанная турками компания "Тамсаш". В прошлом году ее переименовали в "Ткуарчалуголь". Как объясняют местные, около восьми лет назад владельцы компании наняли несколько десятков безработных горняков и шахтеров, нашли открытое месторождение каменного угля и организовали там карьер. Уголь потом переправляют по старой железной дороге в Очамчирский порт, а оттуда везут в неизвестном для местных направлении, скорее всего - в Турцию. Последний год работы по добыче угля прекращены, и сейчас турки занимаются добычей щебенки в карьерах.О каждом таком месте можно было бы писать, как о отдельном объекте, но это было бы просто долго. По этому ограничусь обзорным рассказом.Тут есть все для жизни - общежитие и столовая для рабочих.Не обошлось и без встречи с дружелюбным охранником этого объекта. Ничего в нем не выдавало охранника: ни камуфляжа, ни дубинки, только АК-47.Турецкая камнедробилка:Несмотря на небольшие масштабы города, в нем проживали люди различных национальностей и конфессий. Русские, украинцы, абхазы, грузины, армяне, евреи, мингрелы, осетины, греки, турки. Это далеко не полный перечень народностей, населявших Ткуарчал. Административного деления в городе, как такового, не было, однако в состав Ткварчели (Квезани) входили близлежащие поселки, такие как Акармара, Джантуха, Поляна и др.Несколько фото практически заброшенных поселков шахтеров:Например, в поселке Джантуха на данный момент живет всего 5 семей.Дома и мосты строили еще немецкие военнопленные.Это место напомнило мне декорации фильма "Сталинград" под Питером. Разница была в том, что это не декорации города времен Великой Отечественной войны, а обычный шахтерский город нашего времени.Кто был на площадке для декораций, конечно, вспомнят фонтан.Промзона:Завод "Заря", некогда филиал Ленинградского радиотехнического оборонного завода. Сейчас тут руины.Следующий завод носил несвойственное горным предприятиям название - "Аргонавт".Сейчас он также не работает. В цехах работает небольшая столярная мастерская, выпускающая все понемногу, в том числе и гробы. Но это не главное, меня поразили скульптуры на территории предприятия.Стихи, непонятно чему посвященные:Вечерний Ткварчел:Заночевать мне пришлось у местного товарища, который приютил меня на кухне. Все было замечательно. Выпив полбутылки чачи, он поделился со мной своей судьбой. Оказывается, он два раза лежал в психбольнице - ему слышатся различные голоса с приказами, и он разговаривает с металлом. Все, как в американских фильмах ужасов.Могу сказать, что ночь была у меня неспокойной. Но все обошлось. Вот так прошли мои сутки в этом городе.Благодарю за внимание к этому отчету о забытом городе.Автор - nistratov.

Ключевые слова: Ткварчели город-призрак забытый город заброшенный объект

Другие, подобные истории: