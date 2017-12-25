Студенты рассчитали "индекс безопасности" для вампиров

Время "Х"

Вампиры мифические и реальные

От математики до культурологии

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 18:01 by

Порог безопасности при кровопотере составляет 15 процентов. Если человек теряет больше крови, то у него замедляется пульс и происходят необратимые изменения в организме.Студентов-физиков из Лестера заинтересовало, сколько минут потребуется гипотетически существующему вампиру, чтобы потребить эти "безопасные" 15 процентов, если использовать классическую схему и дважды прокусить шею потенциальной жертвы.Авторы исследования исходили из того, что вампир не собирается убивать человека, а всего лишь хочет напиться его крови и поскорее ретироваться — то есть лишнего ему не надо. Также они не стали учитывать параметров кровяного давления и приняли за аксиому, что все артерии, выходящие из аорты, имеют одинаковые размеры и структуру, и что отверстия, оставляемые вампиром на шее, имеют диаметр 0,5 миллиметра.Итак, рассчитав скорость движения крови по артериям, молодые физики выяснили, что для того, чтобы вдоволь напиться крови и при этом не причинить серьезного вреда здоровью человека, вампиру понадобится 6 минут 24 секунды.Результаты своих исследований они изложили в университетском журнале Journal of Physics Special Topics. Что же касается их прикладного значения, то в первую очередь они могут пригодиться авторам литературных произведений и фильмов, посвященных "вампирической" теме.На сегодняшний день существует несколько основных теорий о вампирах. Одна из них гласит, что в вампиров превращаются после смерти некоторые люди, например, при жизни занимавшиеся черной магией или подвергнутые магическому воздействию. Другая утверждает, что вампиры изначально существовали на Земле параллельно с людьми, но стараются скрывать свою сущность.Если верить многочисленным мифам и поверьям, то вампиры обладают следующими свойствами: для поддержания существования им требуется кровь; они не способны умереть естественной смертью; они боятся солнечного света, чеснока и креста; они не отражаются в зеркалах; у них во рту есть клыки, которые они вонзают в своих жертв; вампир не может войти в дом потенциальной жертвы, если та сама его не пригласит; все укушенные вампирами тоже становятся вампирами.Еще одна теория утверждает, что никаких мистических существ, которых люди считают вампирами, нет в природе, но есть обычные люди, которые в силу неких особенностей организма нуждаются в потреблении крови.Профессор Д. Дж. Уильямс из Университета штата Айдахо утверждает, что такие вампиры никого не убивают и даже не кусают. Они обычно ищут взрослых "партнеров", которые добровольно соглашаются сделать надрез на коже, чтобы вампир мог нацедить себе оттуда немного крови. По словам ученого, число вампиров по всему миру доходит до нескольких тысяч.Кстати, далеко не впервые вампиризм становится темой научных исследований. В 2006 году Костас Эфтимиу и Соганг Ганди издали работу, в которой утверждалось, что существование вампиров — миф, так как, если предположить, что вампиры "размножаются" в результате укусов другими вампирами, то их число будет расти в геометрической прогрессии. Если бы это было так, то на сегодняшний день уже все человечество превратилось бы в вурдалаков. А раз этого не случилось, значит, никаких вампиров нет и в помине.В 2013 году в журнале Applied Mathematical Sciences была опубликована математическая работа, авторы которой использовали известную модель Лотки-Вольтерры, чтобы подсчитать возможную динамику популяции вампиров. В этой модели применяется система из двух линейных обыкновенных дифференциальных уравнений с соответствующими начальными условиями, которые определяют как число хищников, так и их жертв на тот или иной момент времени.Курс Университета Висконсина-Медисона "Вампиры в литературе и кинематографе" рассматривает культурную преемственность образа вампира, начиная с "Дракулы" Брэма Стокера и заканчивая фильмом "Носферату", снятым в 1922 году.А в Портлендском госуниверситете изучают курс по сериалу "Баффи — истребительница вампиров". В первую очередь целью курса является исследование того, как феминистская ролевая модель, показанная в сериале, влияет на молодежь. В общем, от вампирской тематики нам никуда не деться.Автор - Троицына Маргарита.

Ключевые слова: Мифы вампиры исследования гипотезы научные теории

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