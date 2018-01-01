Кладбище Сталл. Легенды и факты

Шабаш черных магов

Могила ведьмы

Седьмые Врата Ада

Деревья-защитники

Дьявол приходит дважды

Папа Римский и группа The Cure

Мальчик-оборотень

Эпилог

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:06

A.Norton Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:06 by

Кладбище Сталл находится в штате Канзас (США). Мрачные легенды и слухи ходят о нем много лет. Стоит посетить расположенный поблизости городок и расспросить жителей о Кладбище Сталл, как вы сразу услышите целый набор невероятных баек.Эта легенда рассказывает о происхождении города и корнях его названия. В 1756 году на канзасских пустошах обосновался культ дьяволопоклонников. Они построили несколько домиков и храм, в котором проводили обряды призыва на землю Люцифера. Через шесть лет члены культа достигли успеха в ритуалах. Люцифер явился колдунам в обличье высокого черного человека накануне дня летнего солнцестояния. Колдуны попросили его о долгой жизни и власти над землей, но Люцифер не исполнил просьбы. Он вырвал у колдунов души и утащил их в преисподнюю. Само поселение, известное под зловещим названием «Skull» («Череп»), провалилось под землю. Спустя десять лет на его месте возник другой город, сохранивший часть прежнего названия – Сталл.На кладбище Сталл похоронена злая ведьма Аллесандра Виттих. В возрасте тридцати трех лет она родила сына. Аллесандра жила одна, без мужа, и в городе заподозрили, что она зачала ребенка от Дьявола. Так это или нет, но ее сын родился уродом. Отвратительный младенец прожил всего несколько часов, ужасно страдая. Ведьма закопала его на кладбище и повесилась на дереве над могилой. Ее похоронили рядом с сыном, а кладбище обнесли железной оградой, призванной удерживать духов ведьмы и ее мерзкого отродья подальше от живых.На окраине Кладбища Сталл пристроена маленькая церквушка. Богослужений в ней не проводят — пропитанная скверной земля кладбища противится христианским обрядам. Принято считать, что любая церковь — это Дом Господень, но церковь Кладбища Сталл принадлежит Дьяволу. Ее окна и двери обращены на запад, считающийся страной демонов, а подземелье захвачено тьмой. Вход в него можно найти только ночью, и лестница эта не имеет конца. Все, у кого хватило смелости пройти по ней, рассказывали, что слышали в подземелье голоса демонов и духов. Отсюда и пошла вера, будто бы под церквушкой скрыт один из семи входов в Ад.У ограды кладбища с незапамятных времен растут пять дубов. Если провести от дерева к дереву воображаемые линии, станет заметно, что они образуют пентаграмму — священный знак, сдерживающий демонические силы в пределах кладбища. В 2000 году два дерева погибли от засухи и городским властям пришлось спилить их. Это вызвало в городе массовые протесты. Люди устроили пикет у здания мэрии, громили магазины и поджигали машины, требуя высадить вместо спиленных деревьев молодые. Они опасались, что с разрушением пентаграммы зловещие призраки Кладбища Сталл вырвутся в город.Кладбище Сталл — владения Дьявола. Он появляется здесь два раза в год. Первый раз встретить Дьявола можно в день летнего солнцестояния, второй — на Хэллоуин, мифологически совпадающий с кельтским фестивалем зимы и смерти Самайном. Дьявол приходит на кладбище навестить могилу сына. Его явления считались выдумкой до одного случая. 31 октября 1990 года группа исследователей паранормальных явлений и журналисты местного телеканала собрались на кладбище. Они хотели увидеть Дьявола и заснять его на пленку. Вечером на кладбище прибыл представитель мэрии. Он заставил всех уйти с кладбища, угрожая арестом за нарушение общественного спокойствия. Когда возмущенные журналисты обратились в мэрию с жалобой на произвол и шантаж ее сотрудника, там ответили, что той ночью не посылали никого на кладбище. Кем же был тот человек, и откуда он взялся? Да и человек ли это был?В 2002 году личный самолет Папы Римского, пролетая над южной частью США, неожиданно изменил курс и обошел штат Канзас. В пресс-службе Ватикана сообщили, что Иоанн Павел II, известный своими суевериями, не хотел пролетать над штатом, где находится дьявольское кладбище. Означает ли это, что Папа Римский верит в существование Сатаны, появляющегося на Кладбище Сталл?Известная рок-группа The Cure много лет отказывается выступать в штате Канзас с концертами. Музыканты убеждены, что их приезд потревожит дремлющие на Кладбище Сталл силы. Чем вызвана такая уверенность — участники группы предпочитают не говорить. Знают ли они о чем-то, неизвестном нам, или просто экстравагантно рекламируют себя?В одной из могил Кладбища Сталл похоронен ребенок, рожденный оборотнем. В городском регистре рождения и смерти записано, что его матерью была жена мэра. После родов, когда мэр увидел, что с ребенком не все в порядке, жена призналась ему, что двадцать лет назад была укушена волком. Каждое полнолуние она обращалась в оборотня и следующие семь ночей бегала по лесам, охотясь на зверей послабее и выслеживая людей на глухих тропах. Узнав правду, мэр умертвил жену и сына серебряными пулями, и приказал похоронить их на кладбище в серебряных гробах.Легенды о Кладбище Сталл — не что иное, как беспочвенные выдумки для привлечения туристов. Настоящий основатель города — Сильвестр Сталл — не был ни магом, ни слугой Сатаны. Всю жизнь Сильвестр Сталл проработал на единственном в городе почтовом отделении. Он также управлял делами города, фактически являясь его мэром, но никогда не носил этого звания. После его смерти власть над городом перешла к жене Сильвестра, а когда и она скончалась — бразды правления достались детям почтальона. Абигейл и Кристофер Сталл ненавидели скучную жизнь в Сталл. Они закрыли почтовое отделение, в котором трудился их отец, а спустя два месяца исчезли из города со всеми казенными деньгами.На сегодня канзасский городок Сталл живет и развивается в тени пугающих мифов о дьявольском кладбище. Каждый из них неправдоподобен. Среди сотни могил на кладбище нет захоронения Алессандры Виттих и ее сына-антихриста. История о могилах двух оборотней тем более не заслуживает доверия. После смерти семейной четы Сталл и бегства их детей городом управлял попечительский совет из числа благопристойных граждан. В его короткой, но бурной истории не было ни одного человека, который с полным на то правом мог называть себя мэром.Как же появились эти легенды? Вымышленные рассказы о неведомом и связанных с ним страстях присущи всем маленьким городам без исторических достопримечательностей — нет занятия легче, чем привлекать толпы туристов страшными историями о древнейших силах, существующих за пределами нашего мира. Люди всегда будут испытывать тягу к ужасам и страху, и посещать те места, в которых смогут напугать себя до дрожи в коленках.Кладбище Сталл упоминается в пятом сезоне телесериала «Сверхъестественное» как место последней битвы старших архангелов Михаила и Люцифера. Показанное в двадцать втором эпизоде кладбище тоже носит название «Сталл», но выглядит намного мрачнее его настоящего прототипа и находится в городе Ванкувер, Канада, а не в США.

Ключевые слова: Кладбище дьявол ведьма оборотень суеверия городские легенды авторская история.

Другие, подобные истории: