Легенды нашего города

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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:30

Причина: Добавлен раздел.

A.Norton Просмотров: 40 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:28 by

На земле существуют города, чей возраст исчисляется тысячелетиями, чья история писалась на бересте и пергаменте, города, славные своим историческим прошлым или архитектурным обликом. Города, привлекающие известными художественными галереями, прекрасными садами и парками или священной красотой храмов. Моему городу особых чудес от природы не досталось. Нет здесь и примет седой старины и впечатляющих памятников древней архитектуры. Казалось бы – что такого можно рассказать о городе, история которого только-только свернула на трехсотлетний виток? Но мой город, даром что молод, многое пережил. Неспокойные времена революции, голод, войну, нацистскую оккупацию, тяжелейшие годы послевоенного восстановления. Моя малая родина хранит немало мистических тайн, прячущихся на тихих улочках глухих окраин и молчаливых старинных домах, незаметных за цветущими каштанами.Давайте вместе прогуляемся по старым кварталам моего прекрасного города: подальше от вездесущей суеты и шума современности. Забудем на время о нашем настоящем и вспомним, как все было тогда. По вымощенным брусчаткой дорогам разъезжали брички, рыбацкие шаланды выходили в море, на ухоженных полях наливалась согретая солнцем пшеница, новопостроенный порт регулярно принимал грузовые суда из далеких стран. Маленький уютный город жил сельским хозяйством, торговлей и рыболовством. Начиналась индустриальная эпоха, зарождающаяся металлургическая промышленность несла новые перспективы и возможности. Горожанам грезилось светлое будущее, неразрывная связь поколений, передающаяся через рассказы о прошлом, народные обычаи, традиции и легенды. О легендах и поговорим.Летом 1933 года в нашем городе запустили первую трамвайную линию. Колею проложили от центральной площади до последней улицы Приморского района. Через пять лет трамвайные пути связали между собой другие районы города и прилегающие к нему поселки. Жителям приглянулся новый вид городского транспорта. Все изменила страшная трагедия, не забытая до сих пор.В ноябре 1938 года один из трамваев, курсирующий по маршруту — ул. Сергея Лазо (окраинная часть современного Левобережного района) – поселок Новоселовка, загорелся на ходу. Пожар начался в кабине ватмана (в то время так называли водителя трамвая) из-за возгорания неисправной электропроводки. За считанные минуты огонь распространился по салону. Попавшие в ловушку пассажиры пытались выбраться, но двери трамвая открывались только из кабины, механизма аварийного открытия дверей конструкторы трамвая не предусмотрели. Мужчины пытались пробиться в кабину, но огонь там бушевал сильнее всего, и от высокой температуры дверной замок заклинило намертво.Внутри салон трамвая был отделан деревом, пассажирские сиденья перетянуты тканью. От переизбытка легковоспламеняющихся материалов пожар разгорелся стремительно. В салоне трамвая началось задымление. Первыми запаниковали женщины. Очевидцы трагедии описывали, что они изо всех сил колотили в окна, кричали и звали на помощь. На улице собралась толпа зевак, все живо обсуждали происходящее, но никто из прохожих не спешил спасать обреченных на мучительную смерть в огне. Истерика в трамвае нарастала. Дети плакали, задыхаясь в удушливом дыму. Мужчины пытались открыть двери силой, на волне паники никто не додумался разбить окна.По прошествии пятнадцати минут трамвай полыхал как жертвенный костер на кельтском празднестве. К прибытию пожарной бригады из пассажиров трамвая в живых не осталось никого. Всего погибло двадцать восемь человек. Городские власти попытались замолчать происшествие. На место пожара прислали солдат-срочников, которые совместно с пожарными оперативно убрали обгоревший остов трамвая с улицы и зачистили все следы пожарища. Но возмущенное население не позволило власть имущим сделать вид, что ничего не произошло и жить дальше. Социально активные граждане вышли на митинги с требованием почтить память погибших и привлечь к ответственности виновных в произошедшей трагедии.Опасаясь нарастающего общественного недовольства, власть уступила требованиям жителей. В городе объявили недельный траур по погибшим. Была назначена спецкомиссия по расследованию обстоятельств случившегося. Когда ажиотаж вокруг пожара поутих, по тому же маршруту пустили новый трамвай. Горожане, ездившие на нем ночью, рассказывали, что не раз видели на колее призрак сгоревшего трамвая. По их словам, он не останавливается ни на одной остановке, движется в тоскливой тишине, без обычного громыхания тяжелых колес и скрежета рельс. Кабина призрачного трамвая всегда пуста, ему больше не нужен водитель. Трамвай окутывает завеса сизого тумана, но, если хорошенько присмотреться, можно заметить в салоне блеклые тени пассажиров, погибших в тот злосчастный день. Одни неподвижно сидят на сиденьях, иные стоят, держась за поручни. Взгляды призраков пусты и устремлены в ничто. Призрачный трамвай доезжает до конечной остановки и растворяется в тумане.Со временем наблюдательные жители заметили, что призрачный трамвай появляется в годовщину пожара, проезжает по поселку и пропадает на целый год. По местному поверью увидеть трамвай-призрак считается плохой приметой: кто встретит трамвай темной туманной ночью на пустынной дороге, скоро присоединится к его мертвым пассажирам. Ноябрьскими вечерами улица Шевченко, где и произошла трагедия, словно вымирает. Люди прячутся по домам, боясь встретиться с призрачным трамваем номер 8.Двухэтажный особняк судовладельца Петра Петровича Регира расположен на улице Итальянской, 12. Датой его постройки официально считается 1900 году. Особняк Регира выделялся среди прочих домов богачей уникальным для нашего города архитектурным стилем. Сдвоенные полуколонны, украсившие фасад второго этажа дома, и широкие оконные арки создавали впечатление парадного зала под открытым небом. Высеченные на карнизе грифоны, опоясывающие фронтон особняка над окнами второго этажа, были призваны охранять покой и благополучие владельца дома и его семьи.Петр Регир построил особняк в качестве свадебного подарка своей молодой жене, Евфросинии Прокофьевне (до замужества – Самойловой). Новоиспеченные супруги видели свою жизнь в новом доме счастливой и неомраченной житейскими невзгодами. Петр Регир был богатым человеком – в возрасте двадцати трех лет он основал судоходную компанию, ставшую крупнейшим частным предприятием в Российской империи. Ефросиния Регир описывалась ее современниками веселой, жизнерадостной девушкой, мечтавшей об уютном семейном гнездышке и непоседливых детишках: непременно мальчике и девочке. Чаяния молодоженов не сбылись.Через четыре года после свадьбы Ефросиния Регир тяжело заболела. Самые лучшие медики, приглашенные ее мужем из Москвы и Санкт-Петербурга, не смогли найти причину недуга. Здоровая женщина угасала на глазах. Незадолго до смерти она лишилась рассудка. По ночам Ефросинии Регир снились ужасные кошмары, не просыпаясь, женщина выкрикивала неизвестные имена и названия, которых не существовало ни в одном языке мира. В припадках беспричинной ярости она изрыгала богохульные проклятия, чем приводила в ужас дежуривших у ее смертного ложа исповедников. Когда Ефросиния скончалась, Петр Регир изменился навсегда. Он замкнулся в себе, стал нелюдим и запил. Как все думали, с горя по почившей супруге. Напиваясь, Петр Регир выбегал из особняка, носился вокруг и кричал, что в смерти его жены виновны грифоны. Что это они забрали ее жизнь и заберут его, сполна насладившись причиненными страданиями. Жандармы не раз забирали Петра Регира в кутузку, но всегда отпускали, не предъявляя обвинений в дебоширстве и нарушении общественного спокойствия. Все-таки уважаемый человек, почетный гражданин города.Петр Регир скончался в 1919 году от обширного инфаркта. В ночь своей смерти он, по обыкновению напившись, вывалился на улицу и стал орать на статуи грифонов. Кричал, что он проклинает их, проклинает этот нечистый дом, и проклинает себя. Докричавшись до хрипоты, Петр Регир упал на землю, забился в конвульсивном припадке и умер. Перепуганные соседи вызвали жандармов. Близкий друг Петра Регира, живший на противоположной стороне улицы, вызвал личного врача скончавшегося судовладельца – Егора Вениаминовича Евстигнеева. Тот констатировал смерть «достопочтенного господина Регира» и позаботился о скорейшей организации похорон.Спустя неделю было оглашено завещание покойного. Все его состояние, грузовые суда и недвижимость отошли городу. Особняк Петр Регир завещал своему личному врачу, но просил друга не жить в этом доме, а как можно снести его. «Я нахожусь в здравом уме и твердой памяти, - записал он в завещании. – Мой дом проклят. Эти грифоны, эти проклятые твари – они живые. По ночам, в тишине, я слышу их клекочущие голоса. Они ждут. Ждут, когда рассудок изменит мне, когда я перестану отличать явь от вымысла. Мне не уйти. Они не отпустят меня. Дом не отпустит. Моя душа обречена на вечное проклятие, постигшее мою несчастную жену. Нас приговорили к ужасной смерти в день закладки первого камня моего дома скорби. Но после моей смерти проклятие ослабнет. Уничтожьте этот дом, заклинаю уничтожьте!».Егор Евстигнеев не исполнил посмертного повеления Петра Регира. Он поселился в его доме и через год покончил с собой, приняв смертельную дозу яда. Причины, побудившие доктора Евстигнеева совершить самоубийство, остаются неизвестными и поныне. После его кончины в городе вспомнили о последнем предостережении Петра Регира — не жить в проклятом доме. Но и на сей раз последняя воля покойного не была исполнена. При советской власти особняк Регира перестроили в многоквартирный дом. Поселившиеся там семьи преследовали неудачи и несчастья, пока они не съезжали из бывшего особняка судовладельца. Все меньше людей выказывали желание жить в бывшем доме Петра Регира. В наши дни его особняк разгромлен и стоит заброшенным. Былое великолепие одного из красивейших особняков города уничтожено годами нещадной эксплуатации, неумелыми переделками, безжалостным временем и вандалами. От него остались одни стены и грифоны на фронтоне, год за годом следящие за суетливой жизнью города.В пятнадцати километрах от нашего города расположен маленький крестьянский поселок — Сартана. Основан он переселившимися из Крыма греками в 1780 году. Нынешние жители Сартаны говорят, что дословно название их поселка переводится как «Желтый теленок». Не менее широко распространено и альтернативное толкование названия пригородной деревни — «Поселение у развалин длинных стен».Как и в 17 веке, современная Сартана — вотчина потомственных земледельцев. Вокруг поселка, уходя за горизонт, раскинулись возделанные заботливыми руками хлеборобов поля. Сартанцы выращивают наиболее распространенные в сельском хозяйстве зерновые культуры: пшеницу, ячмень, кукурузу. Что-то продают в сыром виде, что-то перемалывают в муку, из непроданных остатков выпекают вкуснейший бездрожжевой хлеб и булочки. Полгорода регулярно совершает «булочные набеги» на Сартану за свежайшим хлебом и сладкой выпечкой. В городе работает мощный хлебокомбинат, но качество его продукции не дотягивает до горячей, пахнущей полем и солнцем, сминающейся в руках деревенской сдобы.Сартанская выпечка, известная по всей области превосходными вкусовыми качествами, является неофициальным символом поселка. Плодородная земля всегда кормила потомков греческой диаспоры. Кроме 1932-33 годов. В ту пору выдалась сильная засуха. Без дождей все посевы погибли. Принятый правительством план хлебозаготовок был сорван. Советская власть не прощала таких оплошностей, не вникая в тонкости ведения сельского хозяйства, жестко привязанные к благоприятным погодным условиям. Партию волновало только выполнение поставленных планов. Никакие возражения в абсолютной нереальности, недостижимости поставленных задач государственной верхушкой не принимались за должное оправдание.За непреднамеренный срыв хлебозаготовительной кампании Сартане отплатили продовольственно-торговой блокадой. В поселок завозили ограниченное количество продуктов питания, не производившихся местными предприятиями пищевой промышленности. Под жесткие санкционные ограничения подпали продукты мясо-молочного животноводства, рыбные, мясные и овощные консервы, мука всех сортов, сахар и крупы. Вокруг поселка выставили армейские кордоны. Солдаты обыскивали всех въезжающих в поселок, принудительно экспроприируя излишки ограниченных к ввозу товаров.От нехватки продуктов в Сартане начался голод. Люди побогаче продавали ювелирные украшения, на вырученные деньги покупали дефицитную муку, молоко и мясо. Среди бедных семей, не имеющих чем накормить опухших от голода детей, процветало детоубийство и каннибализм. Не от жестокости, но безысходности. Родители не могли смотреть, как их дети медленно умирают, и голод — голод был сильней всего. Никому не хотелось умирать вот так нелепо. Сильные убивали и пожирали слабых, хваленая человеческая цивилизованность уступила место примитивным животным инстинктам.Блокада Сартаны продержалась два жестоких, бесчеловечных года. За это время население поселка сократилось в четыре раза. Больше половины домов тут пустовали, зато могил на кладбище прибавилось. Сартана долго оправлялась от пережитого кошмара. Пережившие голодные годы сартанцы затаили злобу на правящую верхушку страны и советское государство в целом. Отчасти это объясняет то, почему в начале вторжения нацистской Германии они встречали немецких захватчиков как освободителей. Угнетенный, озлобленный народ зачастую видит освободителей в приспешниках тиранов и диктаторов.Сартанцы очень не любят вспоминать о голоде 1930-х годов. Многие семьи тогда похоронили детей и память об этом жива до сих пор. По традиции детские могилки обвешаны оберегами от злых духов, забавы ради тревожащих прах усопших. На одной из могилок оберегом служит зеркало. Заговоренное, как говорят. Стоит злому духу прилететь к могиле, как его затягивает в зеркало. Смотреться в это зеркало строжайше запрещено. Считается, что тогда плененные злые духи вырвутся из зазеркалья и овладеют тем, кто по неосторожности взглянул в зеркало.По другим поверьям зеркало на могиле ребенка отнимает у посмотревших в него молодость. Вернуть ее можно, если пострадавший еще раз заглянет в зеркало и попросит прощения у души покойного за то, что потревожил ее. Но это всего лишь предположение. Никому не удавалось разыскать могилу с зеркалом дважды. У нас в городе историю о заколдованной могиле часто называют выдумкой. Раз ее можно найти только один раз, то откуда вообще известно, что второе заглядывание в волшебное зеркало возвращает украденную молодость?Самое старое кладбище нашего города расположено в Жовтневом районе, недалеко от Центрального рынка. О соседстве известного всем рынка с последним пристанищем мертвых в городе знают немногие (автор этих строк тоже не знал, пока не взялся раскапывать прошлое). История кладбища начинается в 1832 году. Город тогда был в разы меньше нынешнего размаха и могилы находились на окраине, а не в зоне плотной жилой застройки. Центром кладбища была Церковь Всея Святых, сожженная в 1930 году большевиками. Внутри церкви укрывались беглые евреи, объявленные врагами советского государства. Они искали там спасения от репрессий, а нашли страшную смерть в пламени рукотворного пожара.Одно из двух знаковых захоронений на старом кладбище — склеп купца Семена Пиличова. С ним связана легенда о злобном привидении, охраняющем несметные богатства. В городском краеведческом музее хранятся старинные книги с легендами и преданиями дореволюционного времени. Помимо хроник ранних лет города, книги повествуют о прошлом склепа Пиличова и том, кто в нем похоронен.Городской купец Семен Пиличов прослыл лихим человеком. Поговаривали, что свое состояние он нажил нечестным путем: то ли грабежами по молодости занимался, то ли продал черту душу. При жизни купец Пиличов скопил немалое состояние, но жуть как боялся расстаться с деньгами. По слухам, все богатства он спрятал в фамильном склепе и дух купца по сей день стережет клад.В 1995 году дочь охранника кладбища, наслушавшись легенд о купеческих сокровищах, вместе с тремя друзьями проникла в склеп Пиличова. Закончились поиски клада трагически. Молодые люди не вернулись с вылазки. Дочь охранника нашли мертвой в склепе спустя сутки, судьба ее спутников неизвестна и сейчас. Полиция давно не ищет пропавших, в городе говорят о мести призрака скряги-купца.К настоящему времени склеп Пиличова превратился в руины. Останки купца, его жены, дочери и предков перезахоронены на другом кладбище. При переносе могил никаких кладов найдено не было, что разрушило миф о зарытых под склепом сундуках с золотыми и серебряными монетами. Теперь на развалинах склепа Пиличова изредка собираются представители различных субкультур и снимаются фильмы ужасов.Второе знаковое место старого кладбища — тоже купеческое захоронение. В ажурной кованой гробнице покоятся останки купца Ивана Найденова, его жены Прасковьи и дочери Елены. Молодая девушка умерла, не дожив до свадьбы. По легенде ее похоронили в подвенечном платье и драгоценностях, подаренных ей женихом в день помолвки. На ювелирные украшения позарились воры. 18 февраля 1971 года они проникли в гробницу и вскрыли гроб с костями Елены Найденовой.Утром 19 февраля 1971 года милиционеры, вызванные сторожем кладбища, обнаружили внутри гробницы четыре растерзанных трупа с колотыми ранами. По заключению следствия грабители перебили друг друга, не сумев поделить добычу, но в сохранившихся до наших дней материалах расследования нет упоминаний о найденных в гробнице сокровищах. Судмедэкспертиза установила, что раны грабителям были нанесены неизвестным оружием. Характер ранений не соответствовал ни одному известному типу холодного оружия. Отсюда и пошли невероятные россказни о восставшей из гроба покойнице, убившей расхитителей гробницы голыми руками.Первым о подземных ходах под нашим городом заговорил известный краевед Аркадий Дмитриевич Проценко. Он высказал предположение, что именно в этих туннелях прятались жители города, когда в ходе Крымской войны, 25 мая 1855 года прорвавшаяся через Керченский пролив англо-французская эскадра обстреляла город и высадила на побережье десант. Его теория предполагает, что туннели были известны жителям достаточно хорошо, раз они не побоялись укрываться от обстрелов в километровом лабиринте, и одновременно ставит перед нами вопрос: кто, когда и зачем выкопал эти туннели? А.Д. Проценко называет строителями туннелей запорожских казаков. Археологические раскопки подтверждают, что в шестнадцатом веке в Приазовье обосновались казаки, построившие в устье степной реки Кальмиус вольную паланку — неприступный город-крепость. Но теория о казаках, как строителях подземного лабиринта, не учитывает особенностей принятой у них архитектуры.Казачьи крепости строились на естественных возвышенностях: холмах, мысах и островах. Фундамент крепости сооружался из обожженных глиняных кирпичей, ими же выкладывался первый уровень укреплений. В дальнейшем крепостные стены возводились из дерева, вокруг готового частокола насыпали земляные валы, окружали их глубокими рвами и выкапывали множество замаскированных ям-ловушек, в которых помещались охотничьи рогатины и заточенные деревянные колья. Сверху ямы-ловушки прикрывались дерном, травой и ветками. Внутри крепости строились двухэтажные избы — курени. На первом этаже, наполовину заглубленном в землю, обустраивались каморы: узкие комнаты без окон, но с отверстиями в каменных стенах, сквозь которые свободно продувал ветер. Благодаря сквознякам температура воздуха в каморах всегда оставалась низкой и хранимые в полуподземном этаже продукты не портились. Археологические исследования позволили достоверно установить, что казаки знали толк в устройстве подземелий, но никогда не выкапывали туннели. Разветвленные подземные ходы ослабляли надежность конструкций крепости и ослабляли оборону.Так если не запорожские казаки, кто же тогда выкопал туннели под городом?Краевед-археолог Николай Григорьевич Руденко, основываясь на проведенных им исследованиях, выдвинул следующую версию. Туннельный лабиринт выкопали немцы, оккупировавшие наш город в 1941 году. Использовались упомянутые подземные сооружения как склады оружия и боеприпасов. Немецкие оккупанты представляются теми, кто могли осуществить строительный проект подобных масштабов. У них имелось достаточно времени на проведение такого типа работ, необходимые ресурсы, строители и технологии. Затрагивая вопрос о грандиозных строительных проектах Третьего Рейха, достаточно вспомнить Атлантический вал Гитлера. Амбициозная оборонная программа фюрера предусматривала строительство долговременных береговых укреплений для защиты 5000 километров побережья Атлантики, от захваченных Норвегии и Дании до границ Испании. К 1944 году строительство Атлантического вала перешло в завершающую стадию. На работах были заняты до полумиллиона человек, стоимость возведенных укреплений составила порядка 15 миллиардов рейхсмарок. С обширными финансовыми, экономическими и иными возможностями нацистской Германии обустройство лабиринта под средним по протяженности городом — вполне посильная задача.Напоследок рассмотрим третью версию происхождения городских подземелий.Жители татарского села Чермалык убеждены: туннели под нашим городом — часть секретного объекта времен СССР. Настоящее название объекта засекречено, местные называют его «Штольней». В селе утверждают, с 1950 по 1960 года в «Штольне» добывали уран для производства ядерного оружия. Когда месторождение было выработано, в шахтном комплексе разместили лаборатории по изучению воздействия радиации на животных и человека. Закрыли «Штольню» в середине 80-х годов. По официальной версии в шахтном комплексе произошел прорыв грунтовых вод, по неофициальной — неизвестная авария, исключающая возможность его дальнейшего использования. После закрытия «Штольни» по окрестным селам разлетелись слухи о необычайно крупных змеях, гигантских крысах, жутких мутантах и привидениях.Откуда разом взялось столько нечисти и монстров — неясно. За тридцать восемь лет не найдено ни единого доказательства якобы происходящих паранормальных явлений и появления мутировавших животных поблизости от законсервированной шахты. Все рассказы об этих происшествиях больше похожи на откровенные выдумки в стиле «Секретных материалов». Во всех случаях никто не может назвать имена свидетелей необъяснимых явлений и их домашние адреса, не говоря уже о номерах телефонов. И это в маленьких селах, где жители знают друг друга с самого детства, а приезжих по пальцам пересчитать. Конспирологическая версия, что «Штольня» — секретный объект КГБ СССР, на котором создавали мутантов, а потом они вырвались и разбежались по округе, совершенно нелепа и неправдоподобна.Вот одна из популярных городских легенд о «Штольне».Повадились некие хулиганы забрасывать камнями дом одной женщины. Она пожаловалась своему сыну. Тот задумал поймать хулиганов и задать им перцу, чтоб на будущее неповадно было. Собрал друзей, сели они в засаде, ждут. В полночь слышат, по крыше дома застучали мелкие камешки. Судя по звукам ударов, размером с гравий. Явились, выходит, хулиганы.Выскочили сын с друзьями из засады — видят, от дома во всю прыть улепетывает чья-то темная тень. Они за ней. Тень сломя голову бежит из села, бесшумно проносясь мимо домов. Преследователи не отстают. Вот и село позади осталось. Впереди надшахтное здание «Штольни» виднеется. Тень мчится к нему, мужики загоняют ее на окруженный терриконами пустырь, светят на беглеца фонарями — и никого не видят. То есть тень есть, а того, кто ее отбрасывает, — нет.И таких легенд по окрестным селам рассказывают не одну. Местный фольклор насыщен историями о разной жути, вдохновленными реальными событиями: частой гибелью шахтеров на подземных выработках, засекреченными ядерными взрывами и прочим. Не водится у нас привидений и тварей длинноногих, рыщущих в ночи — так ничего не стоит их придумать.Оставим монстров и духов выдумщикам. Нас занимает другое: так кто же все-таки творец лабиринта? Увы, ответить на этот вопрос однозначно невозможно. В 1943 году, перед отступлением из нашего города, немцы взорвали все входы в лабиринт. С окончанием войны город начал стремительно расширяться. Пристраивались новые районы, изменялось планирование существующих, здоровенные куски территории «оттяпали» под металлургические заводы-гиганты, предприятия тяжелого машиностроения и химкомбинаты. Когда в городе прокладывали канализацию, по оставшимся со времен войны туннелям безжалостно прошлась техника современных строителей: все закатали бетоном. Теперь секрет происхождения подземелий похоронен глубоко под землей и никогда не будет раскрыт.Нам остались только строить гипотезы и догадки, ничего толком не проясняющие.Завершает наш историко-мистическое турне самое криповое место нашего города — недостроенная многоэтажка на окраине микрорайона «Восточный». Жители близлежащих домов дали ей вдохновляющее прозвище «Суицидка». По негласной статистике ежегодно не меньше десятка человек поднимаются на последний этаж «Суицидки» свести счеты с жизнью. Недостроев в городе хватает, почему потенциальных самоубийц влечет именно к этому дому — неизвестно. Молодые девушки и парни, женщины средних лет, одинокие старики и неизлечимо больные — «Суицидка» радушно принимает всех, не имеющих сил жить дальше. Зловещий дом, издали напоминающий скелет доисторического чудовища, провел в могилу многих отчаявшихся, обездоленных и сломленных жизнью людей.Одно время в городе говорили, что часть тел, найденных у «Суицидки» — жертвы умышленных убийств, совершенных серийным маньяком. В подтверждение теории о маньяке рассказчики ссылались на случай с Кристиной Тихомировой. Изувеченное тело семнадцатилетней девушки обнаружили у «Суицидки» в первых числах января (2010 года). Рядом с телом лежало то, чего в принципе не могло быть на заброшенном недострое — свежая пунцово-красная роза, перевязанная черной шелковой лентой. «Откуда там взялся цветок? - загадочно вопрошали рассказчики. - Не иначе его оставил убийца. Он заманил Кристину на крышу и столкнул ее». Следователи квалифицировали смерть Кристины Тихомировой и закрыли дело. Родители девушки рассказали, что за две недели до прыжка с крыши Кристину бросил молодой человек. Они встречались два года, Кристина сильно привязалась к нему и болезненно переживала разрыв. Тяжесть расставания сломала ее, и несчастная девушка решила умереть.После неоднозначного случая с Кристиной Тихомировой (следствие так и не смогло дать внятного ответа, как на стройку попала роза, да не очень-то и старались) городские власти приняли решительные меры по недопущению подобных инцидентов в будущем. Все входы в «Суицидку» заварили армированными стальными листами, оконные проемы заложили кирпичом. Теперь самоубийцам туда не попасть. Тем не менее дурная слава многоэтажки не меркнет. Жители соседних домов давно заметили, что «Суицидку» обходят стороной бродячие собаки и кошки, птицы не вьют на деревьях гнезд. Они говорят: в недострое обитают призраки тех, кто приходили туда оборвать свои жизни. В сумерках на этажах «Суицидки» якобы мелькают холодные белые огни. «Это неприкаянные души самоубийц выходят напомнить о себе» — скажут вам горожане.Поверите?Это все легенды на сегодня. Ничего из рассказанного я не выдумал и не приукрасил. Истоки легенд почерпнуты мной из авторских блогов, этнографических очерков, социальных сетей и выложены в литературно обработанном виде. Чтобы читать было интереснее. Исторические персонажи вроде Петра Регира, его жены и лечащего врача — также не плод фантазии автора. Греческий поселок Сартана находится именно там, куда поместил его автор, но есть ли там могила с зеркалом — я не поручусь.Наш город дорожит легендами прошлого как важной частью его современной культуры и фольклора. Идея познакомить всех вас с ними пришла ко мне случайно: вечером в пятницу, тринадцатого. Я сидел дома, листал ленту новостей и думал о разной чепухе. Среди скучных репортажей о полицейских учениях, неравной борьбе бдительных городских чиновников с нелегальными точками продажи молочных коктейлей и некачественными продуктами в элитных ресторанах мне попалась коротенькая заметка о мистических местах нашего города.Тематика пятничной статьи и подсказала мне верное направление. Взять простоватые, бесхитростные рассказы — и придать им толику художественности. Если вы дочитали до конца и вам понравилось написанное, расскажите мне, что думаете об этих историях. В ваших городах тоже рассказывают похожие байки? Поделитесь с нами. Вдруг случится так, что тема с городскими легендами «зайдет» читателям и станет началом целого цикла рассказов.Все возможно.

Ключевые слова: Городские легенды призраки монстры заброшки проклятие авторская история

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