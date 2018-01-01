Животные-мутанты, монстры и русалки. Легенды о карельском озере Куолаярви

В наше время рыбалка на озере Куолаярви вполне успешная

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:33

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В 50-х годах позапрошлого столетия вышел в свет малоизвестный роман Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой «Мертвое озеро». Это трагическая история любви. В романе упоминаются легенды об озере, с которым связаны таинственные события, исчезновение и гибель людей: «С незапамятных времен ходило тут предание, что озеро и лес, его окружающий, населены злыми духами…» Хотя история эта всего лишь вымысел, в рассказах о зловещем озере есть доля истины. Предполагают, что авторы имели в виду либо озеро Куолемаярви, расположенное под Выборгом, либо Куолаярви — в Олонецкой губернии (ныне это территория Карелии). Оба названия на финском языке означают «Озеро смерти», «Мертвое озеро». Именно с Куолаярви связаны кошмарные загадки, относящиеся уже к нашему времени.Местные жители обычно не купаются в озере, так как оно слишком глубокое. В начале века еще встречались смельчаки, которые входили в стоячую воду. Но после того как несколько человек утонули, озеро стали обходить стороной. Водится здесь всякая живность. Но порой местные бабки испуганно крестятся при виде птиц без перьев, с непропорционально большими клювами и гигантских лягушек, зловеще квакающих на берегу. Когда они здесь появились, не помнили даже прадеды нынешних стариков. Но птицы и лягушки вреда никому не приносят, хотя считается, что слышать их крик — не к добру. А вот комары… Помимо обычных кровососов тут встречаются и крупные, размером с пчелу, с длинными хоботками и двумя парами крыльев. Вот их-то все боятся. Правда, кусают они людей редко, но уж если укусят… У человека тут же отекает все тело, а аллергик может даже умереть от такого укуса. После двух-трех смертельных случаев среди детей многие родители перестали отправлять своих отпрысков на каникулы к дедушкам и бабушкам в село близ Куолаярви. А местным ребятишкам взрослые не разрешают подходить к берегу в тех местах, где можно встретить смертоносных насекомых. Но ходят среди населения и более жуткие слухи. Так, рассказывают, что еще во время войны двое подростков решили поудить в озере рыбу. Дело в том, что рыба здесь вроде бы не ловилась. У берега она уже давно перестала попадаться, а на середину заплывать никто не осмеливался. Но с голодухи чего не сделаешь!Взяв без спросу старую лодку, принадлежавшую ушедшему на фронт отцу одного из мальчишек, ребята со всей снастью отчалили от берега. Остановились на достаточной глубине и принялись за дело. Им как будто улыбнулась удача. Вскоре один из них почувствовал — клюет. Он обеими руками вцепился в удочку — на конце лески явно повисло что-то очень тяжелое. Но удочка не поддавалась. Парень потянул сильнее. И тут из воды показалась голова. И вовсе не рыбья, а непонятно чья: раза в полтора больше человеческой, обтянутая темно-коричневой кожей, с выпученными белесыми глазами, безносая и с провалом вместо рта, в котором и застрял рыболовный крючок. По крайней мере, именно так впоследствии описал озерного монстра товарищ незадачливого рыбака. Закончилось все плачевно. Подросток не удержал равновесия, упал в воду, и его тут же закружило, как в водовороте. Его приятель изо всех сил рванулся прочь — он понимал, что на такой глубине тонущему уже ничем не поможешь, а вот самому может грозить серьезная опасность. Позже мальчик уверял, что, пока он греб к берегу, слышал позади приглушенные крики и какое-то бормотание на непонятном языке. Может быть, ему это только почудилось? Желающих полакомиться рыбкой из Мертвого озера больше не находилось. Но рассказов о странных существах, обитающих под водой или прячущихся вблизи озера, появилось немало. Как-то уже после войны один местный житель утверждал, что встретил на берегу… русалку. Он описывал ее как женщину, все тело которой было покрыто зеленовато-коричневой чешуей. Глаза без зрачков, безгубый рот — все это очень походило на описание чудовища, некогда утащившего под воду мальчика-рыболова. Существо, по словам очевидца, грелось на солнышке. Когда человек из любопытства приблизился к русалке, она чтото сердито прошипела и прыгнула в воду. Он успел заметить у нее крупный, как у сома, хвост.А одна женщина в начале 60-х годов столкнулась в лесу возле озера с человеком удивительно уродливой наружности: коричневая кожа на лысом черепе, странные глаза, носа нет и щель вместо рта. Ноги у него были, а вместо рук — обрубки. Тело, как показалось женщине, поросло шерстью. Незнакомец якобы поведал ей, что был на фронте и в результате взрыва гранаты сильно обжег лицо, ослеп и лишился обеих рук. Когда его выписали из госпиталя, он не решился вернуться домой к семье в таком виде и, с трудом добравшись до родных мест, сумел как-то приспособиться к жизни в лесу. Имя свое он назвать отказался. Попросил женщину принести ему поесть, но когда она явилась на прежнее место с несколькими односельчанами, то уродец исчез. И потом вплоть до 70-х годов у озера иногда встречали существ, похожих на людей, но ужасно уродливых. Тогда у кого-то и родилась безумная мысль: а что, если это те, кто когда-либо пропал без вести в окрестностях озера? Такие случаи имели место в разное время: в округе бесследно исчезали люди. Два раза — до войны, во время войны — история с подростком, после войны — еще три-непонятных происшествия с приезжими. Предполагалось, что они утонули в озере, хотя о его дурной славе знали все и вряд ли кто-нибудь решился бы полезть в воду. Даже тел не искали и отговаривали от поисков родственников пропавших. Но как люди могли превратиться в этаких чудищ? На этот вопрос попытался ответить уфолог С., приехавший в те края в конце 80-х в поисках зон активности НЛО в Карелии. Он предположил, что жертвы попали под воздействие сильнейшей радиации, до неузнаваемости изменившей их внешний облик. Но каким образом нее они оказались под водой, как смогли выжить и почему провели вблизи источника радиации так много времени? С. высказал гипотезу, согласно которой в районе Мертвого озера некогда приземлился инопланетный корабль. Возможно, он потерпел аварию или остался исследовать местность. Где же он? Скорее всего, на дне озера. С. расспрашивал местных жителей: не падали ли в озеро когда-либо странные предметы? Иные говорили, что еще в XVIII веке в озере затонула какая-то лодка, но подробностей — чья лодка, при каких обстоятельствах это случилось — не вспомнил никто. Слишком давно это было… Однако упорный С. организовал съемку дна водоема с помощью аппаратуры инфракрасного излучения и добился-таки своего! Приборы «увидели'» под водой Куолаярви металлические конструкции неизвестного происхождения. На снимках они получились нечетко, но на лодку эти обломки мало походили. Ржавчины на железках не обнаружилось. Кроме заурядных озерных обитателей, вокруг не было никаких живых существ. Следы пришельцев или мутантов отсутствовали. Впрочем, С. это не смутило. Выяснив, что ничего примечательного в этих краях уже лет десять не происходило, он выдвинул новую версию: космические пришельцы (не исключено, что это не белковые существа, а кибернетические машины) закончили цикл своего существования. А вместе с ними погибли и мутанты, над которыми они производили свои опыты. Останки их лежат, вероятней всего, внутри корабля. Надо добраться до него, вот тогда и… У сельчан эта идея не вызвала никакого энтузиазма. Суеверия, связанные с озером, все еще оставались в силе. Но С., безусловно, добился бы своей цели, если бы все не обернулось самым неожиданным образом… С. на время уехал, собираясь вскоре нагрянуть на озеро с толпой исследователей и новейшей аппаратурой, да так и не возвратился: умер от сердечного приступа в том городе, где жил. Его товарищи-уфологи считают, что в смерти С. повинно именно Мертвое озеро. С тех пор больше никто не пытался изучать его. Люди по-прежнему опасаются приближаться к озеру. Что скрыто на его дне — радиоактивный космический корабль с мертвыми пришельцами или вышедшими из строя инопланетными роботами, обломки старинного судна или жуткие мутанты, ожидающие своего часа, чтобы выйти на берег, наводя страх на людей? А может, ничего и нет на самом деле и все упомянутые явления никак не связаны между собой? Мертвое озеро все еще хранит свою тайну…

Ключевые слова: Русалка озеро Карелия аномальная зона

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