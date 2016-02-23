Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:23

FataMorgana Просмотров: 25 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 18:23 by

Лес по соседству с Храмом Аполлона в парке "Юпитер" под Эдинбургом, кажется, облюбовали призраки Плачущих Девочек (Weeping Girls), которые прячутся между деревьями. Похоже, что девочки играют в прятки, но порой эта игра переходит в истерию.Отлитые в бронзе с восковых моделей и покрашенные в белый цвет, "Девочки" появились благодаря таланту скульптора-сюрреалиста Лауры Форд (Laura Ford). Один друг как-то рассказал художнице историю об ужасной истерике, которая случилась с его маленькой дочерью и последующему эффекту, который произвел на нее собственный заплаканный вид в зеркале. Художница задумала перенести некоторые образы из этой истории в темный уголок леса с меланхоличной и мрачной атмосферой.Пять белых безликих призраков добавляют пейзажу драматические краски, но, в то же время, оживляют его и вносят разнообразие. На посетителей фигуры действуют по-разному, но равнодушным не остается никто."Плачущие девушки преследуют ничего не подозревающих посетителей в углах леса так, что никто не чувствует здесь себя в одиночестве."«..очень тревожные работы, серия фигур маленьких девочек запечатленных в разных позах между деревьями, каждая пряча лицо за занавес густых волос. ..эти образы чем-то напоминают мемориальную тревожность викторианских кладбищ..»Видимо, этой цели и хотела достичь художница, которая часто использует образы детей и животных в своих необычных, шокирующих работах.Мой друг рассказал мне историю о фантастической истерике его дочери, где она была безутешна, в то же время, наблюдая себя и эффект в зеркало.Я сделала для Юпитера пять маленьких девочек, одетых как скульптуры в позах высокой драмы. В парке я выбрала место с тихой меланхоличной атмосферой, я почувствовала, что это прекрасное место, чтобы ввести сюда некоторую драму в стиле истории выше… Они вносят разнообразие и они живут в пейзаже** Laura Ford (род. 1961) художник и скульптор, выставляет свои работы на британских арт-шоу и представляет Уэльс на Венецианской биеннале, признана как один из ведущих скульпторов Великобритании, ее работы входит в состав музейных коллекций по всему миру.Автор (скульптор): Лаура Форд (Laura Ford).Автор (текст): ochendaje.

Ключевые слова: Скульптуры призраки девочки лес

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