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Страшно интересно

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)


Лес по соседству с Храмом Аполлона в парке "Юпитер" под Эдинбургом, кажется, облюбовали призраки Плачущих Девочек (Weeping Girls), которые прячутся между деревьями. Похоже, что девочки играют в прятки, но порой эта игра переходит в истерию.

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)


Отлитые в бронзе с восковых моделей и покрашенные в белый цвет, "Девочки" появились благодаря таланту скульптора-сюрреалиста Лауры Форд (Laura Ford). Один друг как-то рассказал художнице историю об ужасной истерике, которая случилась с его маленькой дочерью и последующему эффекту, который произвел на нее собственный заплаканный вид в зеркале. Художница задумала перенести некоторые образы из этой истории в темный уголок леса с меланхоличной и мрачной атмосферой.

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)

Пять белых безликих призраков добавляют пейзажу драматические краски, но, в то же время, оживляют его и вносят разнообразие. На посетителей фигуры действуют по-разному, но равнодушным не остается никто.

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)


"Плачущие девушки преследуют ничего не подозревающих посетителей в углах леса так, что никто не чувствует здесь себя в одиночестве."

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)


«..очень тревожные работы, серия фигур маленьких девочек запечатленных в разных позах между деревьями, каждая пряча лицо за занавес густых волос. ..эти образы чем-то напоминают мемориальную тревожность викторианских кладбищ..»

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)


Видимо, этой цели и хотела достичь художница, которая часто использует образы детей и животных в своих необычных, шокирующих работах.

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)


Мой друг рассказал мне историю о фантастической истерике его дочери, где она была безутешна, в то же время, наблюдая себя и эффект в зеркало.

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)


Я сделала для Юпитера пять маленьких девочек, одетых как скульптуры в позах высокой драмы. В парке я выбрала место с тихой меланхоличной атмосферой, я почувствовала, что это прекрасное место, чтобы ввести сюда некоторую драму в стиле истории выше… Они вносят разнообразие и они живут в пейзаже

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)


** Laura Ford (род. 1961) художник и скульптор, выставляет свои работы на британских арт-шоу и представляет Уэльс на Венецианской биеннале, признана как один из ведущих скульпторов Великобритании, ее работы входит в состав музейных коллекций по всему миру.

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)

Призраки плачущих девочек (Weeping Girls)


Автор (скульптор): Лаура Форд (Laura Ford).
Автор (текст): ochendaje.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:23
Сегодня, 18:23 by FataMorganaПросмотров: 25Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Скульптуры призраки девочки лес

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 18:24
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
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Комментариев: 2 031
Не дай Бог этих девочек в темноте увидеть)))
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#2 написал: Летяга
Сегодня, 19:38
+1
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Комментариев: 7 186
Не знаю, как там насчёт "привносимой драмы" (разве что действительно в потёмках неожиданно нарваться), но первая возникшая мысль - скульптор не умеет делать лица, а заказ упускать не хотелось))
А вообще какая-то мода пошла - пугать в парках посетителей неоднозначными арт-объектами)) С дивана здорово)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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