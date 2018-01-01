Страшно интересно Явление фата морганы Причудливое и изменчивое сочетание по-разному расположенных у горизонта отраженных изображений участков неба или наземных предметов. Возникает при наличии в атмосфере большого числа прослоек воздуха различной плотности.



Определение фата-морганы, “Энциклопедический словарь”.



У древних египтян существовала удивительной красоты легенда, согласно которой каждый мираж — призрак ушедшей в небытие страны. Получается, что везде, где наблюдали “прозрачный” населенный пункт, некогда существовал город. У таких мест особая аура, если можно так выразиться. У них есть душа. Но увы — в современном мире не принято верить в легенды, а с каждым днем природных загадок, которые и являются для них основной почвой, становится все меньше.



Если перевести определение из Энциклопедического словаря с птичьего на человечий, то получается, что мираж — особое оптическое явление. Воздух в атмосфере может быть разной плотности, и когда таких “разных” слоев накапливается большое количество, то солнечные лучи, преломляясь, создают изображение предмета, который может находиться за сотни километров от появления миража. Как раз из-за рефракции лучи словно заглядывают за горизонт — и получается фата-моргана.



Чаще всего мираж возникает из-за неравномерного нагревания воздуха на разных высотах. Допустим, вверху находится хорошо прогретый где-то в жарких странах слой, который занесло сюда шальным ветром, а под ним — холодный антициклон. В этом случае преломление лучей не просто неизбежно: свет может “заглянуть” достаточно далеко за линию горизонта, чтобы образовался “призрак”.



А в самой пустыне миражи и вовсе играют с путниками злые шутки. Там разогрет не только воздух, но и почва, поэтому с лучами происходит немного иная метаморфоза. За горизонт они уже не стремятся, и будут отражаться и от встретившегося предмета, и от земли. Такой луч, попадая в глаза путнику, ничем не выдаст своей “неправильности”, и спроецирует изображение предмета, от которого отталкивался, но так, словно это — отражение в воде, которой тоже вокруг “разливается” немерено. Это первый класс атмосферных миражей (а всего их три), он называется озерным, или нижним. Ученый Гаспар Монж во время своего пребывания в Египте столкнулся с этим явлением, и оставил о нем такое воспоминание:



Когда поверхность земли сильно накалена Солнцем и только-только начинает остывать перед началом сумерек, знакомая местность больше не простирается до горизонта, как днем, а переходит, как кажется, примерно в одном лье в сплошное наводнение.



Деревни, расположенные дальше, выглядят словно острова среди погибшего озера. Под каждой деревней ее опрокинутое изображение, только оно не резкое, мелких деталей не видно, как отражение в воде, колеблемое ветром. Если станешь приближаться к деревне, которая кажется окруженной наводнением, берег мнимой воды все удаляется, водный рукав, отделявший нас от деревни, постепенно суживается, пока не исчезнет совсем, а озеро теперь начинается за этой деревней, отражая в себе селения, расположенные дальше.



Существует и другой класс, называемый верхним. При этом лучи выводят изображение предмета, находящегося недалеко. А вот третий класс, к которому относятся миражи сверхдальнего видения, способен удивлять очевидцев уникальным зрелищем, показывающим предметы, находящиеся за несколько тысяч километров от места событий. Вот, как описывают его вынужденные зрители:



В ночь на 27 марта 1898 года среди Тихого океана экипаж бременского судна “Матадор” был напуган видением. Около полуночи экипаж заметил приблизительно в двух милях судно, которое боролось с сильным штормом. Это было тем более удивительно, что кругом стоял штиль. Судно пересекало курс “Матадора”, и были мгновения, когда казалось, что столкновение кораблей неизбежно… Экипаж “Матадора” видел, как во время одного сильного удара волны о неизвестное судно в каюте капитана потух свет, который виднелся все время в двух иллюминаторах. Через некоторое время судно исчезло, унося с собой ветер и волны.



Дело разъяснилось позже. Оказалось, что все это происходило с другим судном, которое во время “видения” находилось от “Матадора” на расстоянии 1700 км.



Для этой категории миражей ученые еще не нашли достоверного объяснения. Если с первыми двумя все понятно, то тут — загвоздка. Гипотез много, среди них — образование многослойных миражей второго класса, которые накладываются один на другой и тем самым создают изображение по некой цепочке.



А есть такая категория миражей, которую иначе, как призрачной, и не назовешь. Их именуют объемными, и возникают они чаще всего в гористой местности, высоко над уровнем моря. В разреженном воздухе лучи не просто отражаются от предмета в сторону скал, они еще и искривляются так, что снова возвращаются к человеку, и он видит собственное искаженное отражение. Этакий эффект бумеранга. Чаще всего такой мираж соответствует размерам предмета. от которого он отражался, но не всегда получается в одном количестве — “бумерангов” может быть и два, и три. Некоторые исследователи выдвигают безумную гипотезу, согласно которой призраки, на которых жалуются посетители старинных замков — не что иное, как объемный мираж.



В книге “Миражи Арктики”, датируемой 1940 годом, приводится свидетельство полярного исследователя из Швеции, Норденшельда:



Однажды медведь, приближения которого поджидали и которого все хорошо видели, вместо того чтобы подойти своею обычною мягкой походкой, зигзагами и нюхая воздух, соображая, годятся ли ему чужеземцы в пищу, как раз в момент прицела снайпера… распустил исполинские крылья и улетел в виде маленькой зеленой чайки.



В другой раз, во время этого же санного похода, охотники, находясь в палатке, раскинутой для отдыха, услышали крик возившегося около нее повара:”Медведь, большой медведь! Нет, олень, совсем маленький олень!” В то же мгновенье из палатки раздался выстрел, и убитый “медведь-олень” оказался маленьким песцом, который жизнью заплатил за честь несколько мгновений изображать крупного зверя.



Примечательно, что эти случаи описаны человеком, вполне заслуживающим доверия. Какова вероятность того, что на месте крошечного арктического животного появится мираж более крупного зверя, который в этот момент находится у черта на куличках? И такие фантомы возникали не только на месте животных, но и на месте человека. Невольно вспоминаются легенды об оборотнях — может, это миражи “поработали” на благо их популярности? Тут уже искривлением лучей вряд ли получится объяснить. Хотя я не физик — не мне судить.



Существует принцип “бритвы Оккама”: если происходящее можно объяснить с рациональной точки зрения, то не надо выдумывать никаких посторонних (и потусторонних) влияний на ситуацию. Миражам-оборотням дали самое простое объяснение: это просто фата-моргана. Сложное составное явление движется вместе с воздушными массами, и, соответственно, колеблется, теряя свои исходные черты и приобретая другие. Правда, эта “фата-моргана” временами бывает настолько длительной, что невольно зарождаются подозрения относительно ее иллюзорности. Любители фантастики предлагают свою версию: дескать, это вовсе не мираж, а окно в другой мир, существующий бок о бок с нашим. Просто под влиянием каких-то факторов окно ненадолго открывается, и живущие на нашей планете могут немного заглянуть в соседнюю реальность. Особенно к этой гипотезе пристрастились члены клуба “Летящее крыло”: они с завидной регулярностью опрашивают жителей разных населенных пунктов, изучают местный фольклор, чтобы выяснить места наиболее частых появлений таких “окон”. Остается надеяться, что эта группа фантастов однажды будет не только генерировать гипотезы, но и начнет хоть как-то их доказывать.



Особняком стоят фантомы дальнего видения.



Дело происходило в 20-х годах нашего столетия. Большой океанский пароход шел очередным рейсом из Европы в Америку. И вдруг недалеко от Азорских островов все, кто находился на палубе, явственно увидели “Летучего голландца”. Мысль о страшном корабле-призраке пронеслась в уме многих пассажиров и матросов. А невиданный корабль грозил врезаться в пароход. Капитан в самый последний момент громким, срывающимся голосом приказал изменить курс судна. Накренясь на правый борт, парусник пронесся мимо.



И в этот момент перепуганные, изумленные пассажиры увидели нечто еще более поразительное: по палубе парусника метались люди в старинных костюмах. Они поднимали вверх руки, что-то беззвучно кричали, словно пытаясь предупредить смертных о чем-то…



Понятно, что оставшуюся часть плавания пассажиры провели в страхе неминуемой гибели. Ведь, согласно поверью, встреча с кораблем-призраком ничего хорошего не сулит.



Когда пароход прибыл в порт, история с “Летучим голландцем” получила широкую огласку. Во многих английских газетах появились статьи о привидениях.… Только потом выяснилось, что океанский лайнер встретился с парусником, предназначенным для съемок фильма. Он должен был изображать… “Летучего голландца”. Но как только вышел в море — разразился шторм. Игра стала явью. Парусник унесло и несколько суток трепало по волнам. Встречные суда шарахались в стороны, никто не решался помочь терпящим бедствие…



Легенда об этом призрачном корабле по всем параметрам отвечает условиям образования фантома дальнего видения. Как знать, может, часть встреч с “Летучим голландцем” — не более, чем свидетельства людей, наблюдавших фантом?



Что же касается собственно миражей, то, как мне кажется, они припасли еще горсть загадок для ученых, и раскрыли не все свои секреты. Со стороны посмотреть — все (ну, почти все) достаточно просто объясняется, физика — царица науки, а те, кто верит в чудеса — фантазеры. Но рассуждать в подобном ключе получится только со стороны. Став очевидцем миража, напрочь забываешь о законах физики, по которым он образуется, и вспоминаешь о чем угодно — о волшебнице Фате Моргане, о потусторонних мирах, но только не о рациональной точке зрения.



Автор - Велена.

Взято



Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:28 зелёное яблочко Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:28 by У древних египтян существовала удивительной красоты легенда, согласно которой каждый мираж — призрак ушедшей в небытие страны. Получается, что везде, где наблюдали “прозрачный” населенный пункт, некогда существовал город. У таких мест особая аура, если можно так выразиться. У них есть душа. Но увы — в современном мире не принято верить в легенды, а с каждым днем природных загадок, которые и являются для них основной почвой, становится все меньше.Если перевести определение из Энциклопедического словаря с птичьего на человечий, то получается, что мираж — особое оптическое явление. Воздух в атмосфере может быть разной плотности, и когда таких “разных” слоев накапливается большое количество, то солнечные лучи, преломляясь, создают изображение предмета, который может находиться за сотни километров от появления миража. Как раз из-за рефракции лучи словно заглядывают за горизонт — и получается фата-моргана.Чаще всего мираж возникает из-за неравномерного нагревания воздуха на разных высотах. Допустим, вверху находится хорошо прогретый где-то в жарких странах слой, который занесло сюда шальным ветром, а под ним — холодный антициклон. В этом случае преломление лучей не просто неизбежно: свет может “заглянуть” достаточно далеко за линию горизонта, чтобы образовался “призрак”.А в самой пустыне миражи и вовсе играют с путниками злые шутки. Там разогрет не только воздух, но и почва, поэтому с лучами происходит немного иная метаморфоза. За горизонт они уже не стремятся, и будут отражаться и от встретившегося предмета, и от земли. Такой луч, попадая в глаза путнику, ничем не выдаст своей “неправильности”, и спроецирует изображение предмета, от которого отталкивался, но так, словно это — отражение в воде, которой тоже вокруг “разливается” немерено. Это первый класс атмосферных миражей (а всего их три), он называется озерным, или нижним. Ученый Гаспар Монж во время своего пребывания в Египте столкнулся с этим явлением, и оставил о нем такое воспоминание:Когда поверхность земли сильно накалена Солнцем и только-только начинает остывать перед началом сумерек, знакомая местность больше не простирается до горизонта, как днем, а переходит, как кажется, примерно в одном лье в сплошное наводнение.Деревни, расположенные дальше, выглядят словно острова среди погибшего озера. Под каждой деревней ее опрокинутое изображение, только оно не резкое, мелких деталей не видно, как отражение в воде, колеблемое ветром. Если станешь приближаться к деревне, которая кажется окруженной наводнением, берег мнимой воды все удаляется, водный рукав, отделявший нас от деревни, постепенно суживается, пока не исчезнет совсем, а озеро теперь начинается за этой деревней, отражая в себе селения, расположенные дальше.Существует и другой класс, называемый верхним. При этом лучи выводят изображение предмета, находящегося недалеко. А вот третий класс, к которому относятся миражи сверхдальнего видения, способен удивлять очевидцев уникальным зрелищем, показывающим предметы, находящиеся за несколько тысяч километров от места событий. Вот, как описывают его вынужденные зрители:В ночь на 27 марта 1898 года среди Тихого океана экипаж бременского судна “Матадор” был напуган видением. Около полуночи экипаж заметил приблизительно в двух милях судно, которое боролось с сильным штормом. Это было тем более удивительно, что кругом стоял штиль. Судно пересекало курс “Матадора”, и были мгновения, когда казалось, что столкновение кораблей неизбежно… Экипаж “Матадора” видел, как во время одного сильного удара волны о неизвестное судно в каюте капитана потух свет, который виднелся все время в двух иллюминаторах. Через некоторое время судно исчезло, унося с собой ветер и волны.Дело разъяснилось позже. Оказалось, что все это происходило с другим судном, которое во время “видения” находилось от “Матадора” на расстоянии 1700 км.Для этой категории миражей ученые еще не нашли достоверного объяснения. Если с первыми двумя все понятно, то тут — загвоздка. Гипотез много, среди них — образование многослойных миражей второго класса, которые накладываются один на другой и тем самым создают изображение по некой цепочке.А есть такая категория миражей, которую иначе, как призрачной, и не назовешь. Их именуют объемными, и возникают они чаще всего в гористой местности, высоко над уровнем моря. В разреженном воздухе лучи не просто отражаются от предмета в сторону скал, они еще и искривляются так, что снова возвращаются к человеку, и он видит собственное искаженное отражение. Этакий эффект бумеранга. Чаще всего такой мираж соответствует размерам предмета. от которого он отражался, но не всегда получается в одном количестве — “бумерангов” может быть и два, и три. Некоторые исследователи выдвигают безумную гипотезу, согласно которой призраки, на которых жалуются посетители старинных замков — не что иное, как объемный мираж.В книге “Миражи Арктики”, датируемой 1940 годом, приводится свидетельство полярного исследователя из Швеции, Норденшельда:Однажды медведь, приближения которого поджидали и которого все хорошо видели, вместо того чтобы подойти своею обычною мягкой походкой, зигзагами и нюхая воздух, соображая, годятся ли ему чужеземцы в пищу, как раз в момент прицела снайпера… распустил исполинские крылья и улетел в виде маленькой зеленой чайки.В другой раз, во время этого же санного похода, охотники, находясь в палатке, раскинутой для отдыха, услышали крик возившегося около нее повара:”Медведь, большой медведь! Нет, олень, совсем маленький олень!” В то же мгновенье из палатки раздался выстрел, и убитый “медведь-олень” оказался маленьким песцом, который жизнью заплатил за честь несколько мгновений изображать крупного зверя.Примечательно, что эти случаи описаны человеком, вполне заслуживающим доверия. Какова вероятность того, что на месте крошечного арктического животного появится мираж более крупного зверя, который в этот момент находится у черта на куличках? И такие фантомы возникали не только на месте животных, но и на месте человека. Невольно вспоминаются легенды об оборотнях — может, это миражи “поработали” на благо их популярности? Тут уже искривлением лучей вряд ли получится объяснить. Хотя я не физик — не мне судить.Существует принцип “бритвы Оккама”: если происходящее можно объяснить с рациональной точки зрения, то не надо выдумывать никаких посторонних (и потусторонних) влияний на ситуацию. Миражам-оборотням дали самое простое объяснение: это просто фата-моргана. Сложное составное явление движется вместе с воздушными массами, и, соответственно, колеблется, теряя свои исходные черты и приобретая другие. Правда, эта “фата-моргана” временами бывает настолько длительной, что невольно зарождаются подозрения относительно ее иллюзорности. Любители фантастики предлагают свою версию: дескать, это вовсе не мираж, а окно в другой мир, существующий бок о бок с нашим. Просто под влиянием каких-то факторов окно ненадолго открывается, и живущие на нашей планете могут немного заглянуть в соседнюю реальность. Особенно к этой гипотезе пристрастились члены клуба “Летящее крыло”: они с завидной регулярностью опрашивают жителей разных населенных пунктов, изучают местный фольклор, чтобы выяснить места наиболее частых появлений таких “окон”. Остается надеяться, что эта группа фантастов однажды будет не только генерировать гипотезы, но и начнет хоть как-то их доказывать.Особняком стоят фантомы дальнего видения.Дело происходило в 20-х годах нашего столетия. Большой океанский пароход шел очередным рейсом из Европы в Америку. И вдруг недалеко от Азорских островов все, кто находился на палубе, явственно увидели “Летучего голландца”. Мысль о страшном корабле-призраке пронеслась в уме многих пассажиров и матросов. А невиданный корабль грозил врезаться в пароход. Капитан в самый последний момент громким, срывающимся голосом приказал изменить курс судна. Накренясь на правый борт, парусник пронесся мимо.И в этот момент перепуганные, изумленные пассажиры увидели нечто еще более поразительное: по палубе парусника метались люди в старинных костюмах. Они поднимали вверх руки, что-то беззвучно кричали, словно пытаясь предупредить смертных о чем-то…Понятно, что оставшуюся часть плавания пассажиры провели в страхе неминуемой гибели. Ведь, согласно поверью, встреча с кораблем-призраком ничего хорошего не сулит.Когда пароход прибыл в порт, история с “Летучим голландцем” получила широкую огласку. Во многих английских газетах появились статьи о привидениях.… Только потом выяснилось, что океанский лайнер встретился с парусником, предназначенным для съемок фильма. Он должен был изображать… “Летучего голландца”. Но как только вышел в море — разразился шторм. Игра стала явью. Парусник унесло и несколько суток трепало по волнам. Встречные суда шарахались в стороны, никто не решался помочь терпящим бедствие…Легенда об этом призрачном корабле по всем параметрам отвечает условиям образования фантома дальнего видения. Как знать, может, часть встреч с “Летучим голландцем” — не более, чем свидетельства людей, наблюдавших фантом?Что же касается собственно миражей, то, как мне кажется, они припасли еще горсть загадок для ученых, и раскрыли не все свои секреты. Со стороны посмотреть — все (ну, почти все) достаточно просто объясняется, физика — царица науки, а те, кто верит в чудеса — фантазеры. Но рассуждать в подобном ключе получится только со стороны. Став очевидцем миража, напрочь забываешь о законах физики, по которым он образуется, и вспоминаешь о чем угодно — о волшебнице Фате Моргане, о потусторонних мирах, но только не о рациональной точке зрения.Автор - Велена.Взято отсюда Ключевые слова: Фата-Моргана миражи иллюзия фантом наука физика Другие, подобные истории: Гроза

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