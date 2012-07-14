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Страшно интересно

Фотографии из будущего

Не так давно, в феврале текущего 2018 года, на видеохостинге YouTube появилось обращение некого Alexander Smith, заявляющий, что прибыл в наше время из 2118 года. Дабы закрепить свои слова доказательствами, он в своём обращении показал фотографию из того самого 2118 года. Правда, он пояснил, что то фото в его руках, — это копия, а оригинал был конфискован. Фотографии из будущего
Фотографии из будущего


Он уточнил, что отправился в то далёкое будущее из 1981 года в рамках некого секретного задания ЦРУ. Сейчас он говорит, что находится в укрытии, поскольку раскрытие этого материала может стоить ему жизни.

Насколько мне известно, A. Smith также интервьюировали.


Что любопытно, ранее, в январе, появилось другое видео-обращение, но уже от другого якобы «путешественника во времени», который, как ни странно, тоже показал фотографию из будущего, чтобы как-то аргументировать свои слова о путешествии во времени. Но на сей раз его фотография не из 2118 года, а из более далёкого будущего — из 6000-ого года.


Однако, согласитесь, качество его фото оставляет желать лучшего. А потому, не исключено, что это может быть фейком. Впрочем, как и с историей A. Smith.

Напоследок отмечу, что, когда я смотрел видео от якобы путешественника из 2118 года, мне на минутку показалось, что у него и вовсе одета на голову маска, что как бы намекает нам на возможную фальсификацию данного видео.

А что вы думаете по этому поводу?

Автор текста — я.
Источники:
1. Путешественник из 6000 года.
2. Путешественник из 2118 года.
3. Интервью.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:20
Причина: Добавлены видео.
Сегодня, 15:20 by laslo2008Просмотров: 16Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Путешествие во времени путешественник 2118 год фотография странное авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 15:18
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Ну такое... Думаю, что всё это подстанова. Без оценки, пожалуй, оставлю.
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:26
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Фэйк я думаю, ясно и понятно, что на мужчину надета либо маска, либо наложен грим, мимики ноль. Соотношение размеров тела, кистей рук с размерами головы, а также одежда как с чужого плеча тоже говорят об этом. Причем под маской человек намного моложе маски на нем)
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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