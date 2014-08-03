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Призраки Московского Кремля

Большинство древних замков имеют свои привидения. Как правило, это призраки людей, погибших в стенах строения или вблизи него трагической смертью и похороненные тут же.

Призраки Московского Кремля

Московский Кремль – один из старейших замков Европы и, пожалуй, самый мистический и «кровавый» из них, не стал исключением из правил. При многочисленных штурмах крепости, её опустошительных пожарах, в восстаниях и междоусобицах погибло множество людей (последний раз это произошло в 1917 году, когда Кремль три дня и три ночи подвергался сокрушительному огню тяжёлой артиллерии большевиков). Одна из башен Кремля даже носила название Пытошная, а Красная площадь служила местом казней — сколько людей нашли здесь свою мученическую кончину - даже примерно сосчитать невозможно.

Призраки Московского Кремля
Вид на Кремль в 1910 году

А Боровицкий холм, на котором стоит современный Кремль, в далеком прошлом назывался Ведьминой горой, так как на нём располагалось языческое капище и кладбище жрецов-колдунов. Здесь маги-язычники совершали свои ритуалы, вызывая души ушедших в мир иной предков и приносили жертвы языческим богам. Вероятно, холм на мысу при слиянии двух рек – Москвы-реки и Неглинки около мощного разлома в земной коре (под Красной площадью) был удобным порталом-воротами между миром живущих и миром иным. Через него по зову жрецов духи предков могли легко проникать в наш мир и вставать на защиту твердыни на Боровицком холме от вражеских нашествий.

Призраки Московского Кремля
Боровицкий холм

Шли века, канули в Лету жрецы, правда, их магический алтарь – камень Велеса находился в Кремле и оставался почитаем москвичами вплоть до середины XIX века, затем следы его затерялись, но не исключено, что этот мощнейший магический артефакт находится в Кремле и поныне. Погребения жрецов сменились православными кладбищами. По мнению исследователей, на территории Кремля с XII века было погребено не менее 6 тысяч москвичей и «гостей столицы» (на сегодняшний день из 16 кремлевских некрополей, храмов-усыпальниц и кладбищ сохранились всего два — некрополь Успенского собора со склепами митрополитов и некрополь Архангельского собора). Призраки язычников уступили место другим выходцам с того света.

Призраки Московского Кремля
Благовещенский, Архангельский, Верхоспасский, Успенский соборы, колокольня Ивана Великого, церковь Двенадцати Апостолов

Призраков в замке (и даже в кремлёвских соборах) видели издавна и, в общем-то, до поры до времени относились к их соседству достаточно спокойно. Например, в 1607 году караульщики, несшие службу на паперти собора Михаила Архангела (великокняжеской и царской усыпальницы), услышали шум и говор многих голосов, а в окнах собора как будто замерцал свет. Слышалось, как кто-то читал заупокойные молитвы, а затем будто множество голосов спорило и смеялось. Но всех перекрыл чей-то мощный низкий голос. Вдруг он замолчал на минуту, и тут же церковь огласили громкие рыдания, а яркий свет осветил весь храм сверху донизу. Заглянувшие в собор напуганные караульщики никого там не обнаружили и откуда идет свет — не поняли, но утром не преминули доложить об этом начальству.

Призраки Московского Кремля
Архангельский собор, 1907 год

Обычно начальство ограничивалось нанесением специальных «охранительных» знаков – один из них в виде скруглённой свастики до сих пор можно видеть на стенах церкви Ризположения. И до поры до времени это помогало. Однако росли не только кремлёвские погосты, но и ширилась система подземных ходов и сооружений под Боровицким холмом. Переплетаясь под землёй, в том числе и под кладбищами, самым причудливым образом они создавали энергетически резонирующие каналы и полости, нередко с размещёнными в них магическими атрибутами (колдовство оставалось в чести у наших предков и после принятия христианства). В результате древний кремлёвский портал заработал «автоматически», с удвоенной силой и в Кремле живым стало буквально тесно с мёртвыми.

Призраки Московского Кремля
Подземный коллектор реки Неглинки, подземное русло которой ведёт до Александровского сада

В результате, уже в середине XVII века царь Алексей Михайлович запретил хоронить в Кремле, но запретить духам усопших «проживать» и посещать Кремль царь явно не мог. Существует версия, что перенос столицы из Москвы на берега Невы был во многом обусловлен неудобством «призрачного» соседства для царя Петра. Кстати, после смерти первого русского императора его приемники попытались вернуть Москве столичный статус, но почему-то старые верные обереги от призраков уже не действовали и через несколько лет императорский двор вернулся в Санкт-Петербург.

Призраки Московского Кремля
Царь Алексей Михайлович Романов, отец Петра I

Проблему неудобного соседства удалось решить только при Екатерине Великой – созданием огромнейшего здания-оберега, которое наконец-то укротило призрачное нашествие, сведя явления выходцев с того света к минимуму. Этим оберегом стало здание Сената, построенное в 1780-х годах на месте относительно «свежего» тогда кладбища XVII века и церкви Косьмы и Дамиана XIV века. Это здание выполнено в виде равнобедренного треугольника с вписанной в него пентаграммой (мощнейшего магического символа – его можно увидеть на купюре 1 доллар США) и куполом-«глазом» при вершине, фактически по образу и подобию «лучезарной дельты» — важнейшего мистического и масонского символа. Неудивительно, что невидимый свет «дельты» очень скоро разогнал толпы кремлёвских призраков и правительственные российские учреждения стали возвращаться в Кремль.

Призраки Московского Кремля
Здание Сената в Московском Кремле

Первыми в конце XVIII века вернулись в Кремль два департамента Сената, а в 1918 году именно в здании Сената разместились правительство большевиков и кабинет Ленина (любопытно, что одним из главных символов страны советов стала всё та же пентаграмма). Рядом стояли Чудов и Воскресенский монастыри. В Воскресенском монастыре был некрополь русских цариц и великих княгинь. В 1929 году монастыри взорвали и построили на их месте здание, в котором разместился секретариат Президиума Верховного Совета СССР (до 1991 года там проводились заседания палат Верховного Совета СССР). Сейчас в здании Сената расположен 1-й корпус Кремля с кабинетом и личными апартаментами главы государства, а здание бывшего секретариата Президиума Верховного Совета занимают подразделения Администрации Президента.

Призраки Московского Кремля
Вознесенский монастырь в Кремле

Ныне призраки в Кремле в своём видимом виде гости нечастые, хотя их присутствие людьми чувствительными ощущается, да и нередко на кремлёвских фотографиях можно заметить странные призрачные аномалии – шары (орбы), «кляксы», а то и контуры людей или сказочных «зверей». Впрочем, были на Красной площади явления зверей отнюдь не сказочных, но от этого не менее загадочных. В 1990 году в соборе Василия Блаженного на первом этаже проломился пол и из дыры в полу перед сотрудниками Исторического музея, филиал которого располагается в соборе, появился барсук, причём шкурка его была чистой и блестящей. Являлся он затем регулярно, его даже пытались подкармливать. Но откуда он взялся? Ближайшее подходящее место — сад в Кремле. Но зоопарка там нет, да и как барсук смог оттуда попасть в подземелье собора? Этот случай так и остался тайной.

Призраки Московского Кремля

Через какие «ворота» в наше время приходят кремлёвские призраки? Возможно, ныне этот портал расположен на Красной площади или под ней. Дело в том, что упорно ходят слухи о существовании целого подземного города не только под Кремлём, но и под Красной площадью. Рассказывают, что по колокольне Ивана Великого разгуливает призрак Ивана Грозного в отблесках кроваво-красного пламени. В 1894 году перед коронацией Николая II его видели особенно часто. Сохранились даже воспоминания последнего русского императора Николая II о том, что во время пребывания в Кремле накануне коронации, ему и императрице Александре Федоровне явился дух тирана.

Призраки Московского Кремля
Царь Иван Грозный

Призрак царя Бориса Годунова облюбовал себе Большой Кремлёвский дворец, построенный на месте древнего могильника.

Призраки Московского Кремля
Царь Борис Годунов

На кремлевской стене периодически появляется тень Лжедмитрия — первые аномальные явления случились сразу после его страшной смерти. Заговорщики долго стреляли в него и рубили его тело саблями, пытаясь умертвить, и, когда наконец это удалось сделать, обнаженный и обезображенный труп выволокли из Кремля, бросили в грязь посреди Красной площади. Выехавшие тогда из Кремля дворяне хлестали труп кнутом, а на вспоротый живот Лжедмитрия бросили безобразную маску, в рот сунули дудку. Hа третью ночь по обеим сторонам трупа появились из земли огни. Когда сторожа подходили ближе, то огни исчезали, а когда удалялись, огни снова загорались. Это привело сторожей в ужас и они донесли об происходящем знатным вельможам, которые сами пошли туда и тоже увидели это необычное явление. Последний раз призрак Лжедмитрия был замечен в августе 1991 года накануне путча.

Призраки Московского Кремля
Лжедмитрий

Перед войной 1812 года в Успенском соборе видели Минина и Пожарского. Неоднократно являлось в Кремле привидение Ленина, причём, первый раз ещё при его жизни в ноябре 1923 года. Призрак самого кровавого сталинского наркома Николая Ежова является в Патриарших палатах, где некогда располагалась квартира главы НКВД. Призрак его приемника Лаврентия Павловича Берии видели в Александровском саду. А привидение их шефа Иосифа Виссарионовича Сталина видели в Потешном дворце. В августе 1991 года по Кремлю ходили упорные слухи о являющемся по ночам мятежном духе маршала Ахромеева, повесившегося в своем кремлевском кабинете. На стенах Константино-Еленинской (Пытошной) башни регулярно появляется зловещее темное пятно, похожее на настоящую кровь.

Призраки Московского Кремля
Памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади. Автор: Sonic_off


Автор: Михаил Калюжный.
Источник.
Вчера, 19:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 83Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Московский Кремль призраки в замке аномальные явления духи Сенат

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 19:53
+2
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Комментариев: 6 513
Вознесенский монастырь - как гвоздь в диване. Это же надо было додуматься там такое построить! Правильно его убрали, тот ещё "шедевр" архитектуры.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Tigger power
Вчера, 20:04
+3
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Отличный обзор по мистическим местам столицы +++
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#3 написал: anfisabell
Вчера, 22:58
0
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Комментариев: 14
Давненько ещё читала у дмитрия глуховского в метро по моему 2033 описание постапокалиптического кремля! Особенно про кремлевские звезд, прям уххх и бррр как нравится эта тема! +++
Зарегистрирован: 14.11.2017
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