Призрак долины Красной реки

Сделано_в_СССР Просмотров: 73 Комментарии: 3 +3 Вчера, 18:01 by

Несмотря на то, что эти страшные события происходили очень давно — в начале XIX века, в Америке до сих пор так и не нашлось призрака, который смог бы натворить больше бед, чем злобная ведьма Беллов, снискавшая себе славу самого знаменитого привидения США. Явление привидений в семье Белл — одна из самых знаменитых тайн в американской истории.Фото: Wayne HsiehВсё началось в 1817 году, когда молодой фермер Джон Белл со всей своей большой семьей переехал из Северной Каролины в долину Красной Реки, округ Робертсон, штат Теннеси. Он поселился в общине Адамс, купил участок земли и просторный дом у женщины по имени Кейт Батс.Дела Джона Белла шли прекрасно, но вскоре стали происходить пугающие события: начали являться собаки-призраки и гигантские птицы-фантомы. Он стрелял в них, но выстрелы не пугали этих существ. В течение года призрак мучил Джона и Люси Белл и их восьмерых детей. Они слышали стук и скрежет рядом с домом. Внутри дома казалось, что гигантские крысы грызли ножки кроватей и царапали пол. Покрывала сползали с кроватей, а спящие обитатели дома просыпались от шлепков невидимых рук, которые к тому же таскали их за волосы.Со временем стали раздаваться и свист, а затем слова. Сперва голос утверждал, что он — повсюду: в раю, в аду и на земле. «Я в воздухе, в домах, везде и всегда. Я рождён миллионы лет назад. Это всё, что я скажу вам». Позже дух объявил, что «я — старая Кейт Батс, ведьма, буду преследовать и мучить старого Джона Белла, пока он жив». Согласно одной из версий, во время сделки по покупке дома Джон Белл обманул Кейт Батс и теперь она хотела отомстить ему.Слухи о ведьме распространились по всей стране, и Эндрю Джексон (позднее ставший президентом Соединенных Штатов) решил посетить ферму Беллов в сопровождении человека, изгонявшего бесов. После попытки подстрелить Кейт серебряной пулей, стрелок получил пощёчину от невидимых сил и быстро ретировался.Больше всего богатый плантатор разъярился на ведьму за то, что она расстроила помолвку Бетси, его дочери. Привидение при гостях отпускало такие грязные словечки в адрес девушки и её жениха, что Бетси в слезах убежала и заперлась в своей комнате. Однажды, сразу после этого случая, Джон в углу гостиной увидел белёсый прозрачный силуэт. Плантатор схватил саблю и с криком: «Я уничтожу тебя, исчадие ада!» — бросился наносить удары привидению. Конечно, никакого вреда духу он не нанёс, но зато сильно его рассердил.Ведьма стала мстить хозяину дома. Сначала Джону словно засунули в рот палку: его челюсти и язык одеревенели до такой степени, что он не мог ни есть, ни говорить. Лицо плантатора дёргалось от судорог, вызывающих ужасные гримасы. В 1820 году во время прогулки с сыном ведьма несколько раз стаскивала с него башмаки, ослабевший Джон, получивший вдобавок от духа ещё сильную затрещину, сел на поваленное дерево и заплакал. Ведьма всё-таки сломила волю этого сильного и уверенного в себе человека.Вскоре после этого случая Джон впал в кому. Оказалось, что ведьма подменила его флакон с лекарствами на склянку с какой-то подозрительной жидкостью, которую он, очевидно, и принял. Переполох домашних усугубило заявление духа, что старший Белл уже не жилец на этом свете. Прибывший доктор решил испытать «лекарство» ведьмы из склянки на подвернувшейся под руку кошке, и она тут же сдохла. Стало ясно, что и старина Белл долго не протянет. Через несколько часов плантатор скончался.Даже после смерти привидение вволю поиздевалось над бедным Джоном. Во время похорон раздавались то истошные вопли ведьмы, то её разудалые песни. Неизвестно, заступился ли на том свете за свою семью старший Белл или вступил в невидимый бой с этой нечистью, но через несколько месяцев, когда в один из дней вся семья расположилась за обеденным столом, раздался страшный грохот, в камин упало пушечное ядро и тут же взорвалось. После такого «эффектного» вступления раздался голос ведьмы: «Я ухожу, ждите меня через семь лет».Ведьма сдержала своё слово и, вернувшись в 1828 году, она пообщалась с Джоном Беллом-младшим и поведала ему много интереснейшей информации о будущих событиях, которая, кстати, оказалась пророческой, в том числе и о грядущих войнах XIX и XX веков. Затем призрак решил удалиться (по его словам) на 107 лет, но уходя, пообещал, что больше не будет мучить потомков семьи Белл. И он вновь сдержал свое слово, вернувшись уже не в дом Беллов, а близлежащую пещеру.Фото: Wayne HsiehПосетители пещеры ведьмы Беллов и прилегающих окрестностей сталкиваются со множеством странных явлений: они могут услышать голоса детей, играющих в пещере, или увидеть женщину, парящую над землей. Наиболее частое проявление аномальных явлений фиксируется на фотографиях, сделанных в пещере или возле неё. Некоторые утверждают, что если приблизиться к пещере в ночное время, то можно увидеть огни, скользящие над полями и «танцующие» в лощине.Хотя эта таинственная и трагическая история очень давняя, исследователи аномальных явлений до сих пор спорят об этом загадочном случае. Дело в том, что случай с ведьмой Беллов имел слишком много свидетелей, чтобы быть мистификацией или выдумкой. Ричард, сын Джона Белла, даже написал в своё время книгу о призраке под названием «Наши семейные тревоги». Одни считают этот случай классическим проявлением полтергейста, другие видят в нём буйство дьявольских сил, третьи даже настаивают на гипотезе о массовой галлюцинации. Некоторые подозревают, что Джона Белла отравила не ведьма-невидимка, а некий коварный убийца. Так это или нет, нам уже не дано узнать.

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