Легенда о Черных вертолетах

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:34 by

В ряду городского фольклора, так или иначе присущего современной постиндустриальной цивилизации, особняком стоят легенды США. Одна из таких легенд - легенда о Черных вертолетах. Появилась она в 80-х гг прошлого века и оперирует образом, похожим в некотором роде на НЛО. Только это не тарелки, а самые обычные вертолеты. Ну вертолет и вертолет, скажите вы, что в этом такого? А вот и нет. Во-первых конечно же цвет, абсолютно черный и не бликующий. Во-вторых, отсутствие каких-либо опознавательных знаков. Что в этом такого? Это уже нарушение законов - опознавательные знаки должны быть обязательно нанесены, кроме...вертолетов Минобороны! Кстати, одним из объяснений феномена "черных вертолетов" и стало то, что это якобы вертолеты ВВС США. Но далее вы поймете, что это не так.Третье и самое важное в черных вертолетах - они фиксируются свидетелями в случаях абдукции, которые присущи и феномену НЛО. То есть речь о похищении людей и животных. Вряд ли военные или спецслужбы выбрали бы такой способ похищений. И вот еще - вообще все наблюдения черных вертолетов очень похожи на рассказы об НЛО. То есть это такой вид феномена НЛО?.. Этот вопрос пока не имеет ответа, феномен черных вертолетов изучается уфологами и большинство уверено в том, что это один и тот же феномен, а черные вертолеты - разновидность НЛО.Однако первое упоминание о черных вертолетах история не сохранила - в 80-х они уже были известны даже школьникам в США. Но есть один занятный случай с этими вертолетами, который произошел совсем недавно.Случай этот случился в такой стране, которую никто за пределами США не знает. А называется она Нация навахо. На территории четырех штатов в начале прошлого века была создана крупнейшая в США резервация для индейцев племени навахо. Это самый крупный народ среди индейцев США. У нее свое правительство, суд, полиция. И она властям штатов не подчиняется, только МВД США. А сама расположена на территории четырех штатов - Нью-Мексико, Юта, Колорадо и Аризона. Территория большая, но это пустыня, там живет примерно 200 тыс.индейцев навахо. В религии этого народа довольно много богов, около 200, но есть и несколько достаточно чтимых богов, среди которых не последнее положение занимает бог по имени Ойто-оти (как переводится его имя мы скажем в конце рассказа, и читатель поймет почему). И вот пару лет назад, когда навахо вполне освоили интернет и стали общаться в своей собственной социальной сети в интернете, благо письменность на базе латинницы для языка навахо была давно создана, в их сети зарегистрировался юзер по имени oito_oti. Многих этот ник конечно же возмутил. Но затем к нему привыкли, тем более, что он безукоризненно владел языком навахо, не хуже старейшин племени, и многие подозревали в нем развлечение кого-то из вождей.Общался он в основном на религиозные темы, в которых также оказался большим знатоком мифов и религии навахо и тем заслужил уважение в соцсети навахо.Но были у него естественно и критики и открытые недоброжелатели, в том числе и среди старейшин племени и конечно же админов соцсети, которых старейшины контролировали.И вот oito_oti сообщил, что ввиду того, что у него много недоброжелателей, он решил покинуть соцсеть навахо. Но сообщил, что скоро прибудет лично в одно из священных мест навахо (Ко-лессо проли, это такая пещера в горном каньоне, название переводится как "Гремящая бездна") где он назначает встречу в праздник Больших огней (он отмечается в апреле-мае, в новолуние) всем тем, кто к нему относится дружелюбно. Однако главное, что он объявил - это то, что он и есть тот самый бог Ойто-оти и он выполнит по одному желанию всем тем, кто придет на встречу. А в качестве доказательства того, что он и есть тот самый бог, он привел довольно известную легенду навахо, в которой бог Ойто-оти всегда спускается с небес, и пообещал и в этот раз прибыть именно таким способом.Понятно, что после такого сообщения в соцсети навахо начался переполох и пересуды. У Ойто-оти было не менее тысячи сторонников и вожди стали агитировать против него, объявив самозванцем. Но было уже поздно - многие сторонники сообщение прочитали и рассказывали его тем, кто не застал его в онлайне (само сообщение было удалено админами соцсети). По территории Нации навахо поползли слухи и пересуды. Особенно много говорили о способе визита (спуститься с неба мог по верованиям навахо только бог Ойто-оти) и о выполнении желаний.Психология людей имеет свои законы и желающих заработать миллион или жениться на красавице всегда найдется много даже в небольшом коллективе. Однако возникла проблема - вожди пытались пресечь явление Ойто-оти и отдали приказ полиции Нации навахо оцепить священную пещеру и никого туда не пускать кроме вождей с официальной формулировкой "для предотвращения давки людей в таком месте где много народа не поместится".И тут произошло непредвиденное. Несмотря на то, что аккаунт Ойто-оти был заблокирован, он появился в соцсети навахо и сообщил буквально следующее:"Если не будет снят запрет на посещение Ко-лессо проли, то ответственные за это лица начнут умирать по одному в день". Надо уточнить, что в Нации навахо ровно 24 депутата и до праздника Больших огней оставалось ровно 24 дня....Запрет был снят после смерти 4 депутатов. В нации навахо возник религиозный экстаз. Ведь все могли воочию увидеть могущество Ойто-оти. И на праздник Больших огней к пещере собралось не менее 10-11 тысяч человек, причем не только навахо, но и белых, жаждущих развлечений, и индейцев иных племен, в основном апачей.С началом праздника ровно в новолуние, а оно пришлось примерно на 23:30, зажглись одновременно тысячи костров и их огонь устремился в безоблачное майское лето. Навахо молились воздев очи к звездам. Их племя уже стало утрачивать религию и большинство навахо стали христианами еще в ХХ веке. Лишь немногие были верны вере предков, не более 5-6 тысяч... Вожди племени сидели поодаль от пещеры на открытой ровной площадке возле одного большого костра и выражали явное раздражение "шарлатанством", они даже не сомневались, что вся эта история - проделки троллей из интернета....Вдруг именно над Большим костром вождей в небе появились три Черных вертолета. Они были абсолютно бесшумны. Лишь вращались их лопасти, разрезая ночной черный воздух с искрами от тысячи костров. С других площадок перед пещерой вертолеты также заметили, и навахо завороженно смотрели, как из среднего вертолета спустился трап прямо в воздухе, невероятной длины, и по нему стал спускаться...Старик навахо огромного роста. Во всяком случае его костюм был полностью идентичен национальному костюму навахо за исключением того, что он был полностью белым. Волосы Старика развевались от воздушного потока винтов вертолетов. 10 тысяч навахо оцепенели в ужасе.Первым из круга вокруг большого костра вождей навстречу Старику встал Президент Навахо Обьи Орди. Он прожил уже 94 зимы и втайне молил богов о смерти, но боги пока ему ее не даровали. В следующие несколько секунд встали все навахо, устремив свои глаза на Старика. Старик подошел к президенту и поприветствовал всех навахо широким жестом рукой. Он обратился к президенту:- Я пришел выполнить мои обещания. Вижу тут собрались все навахо, которым дорога вера их предков. Но я бы не хотел затягивать время и поэтому у тебя и вождей есть время, чтобы сформулировать желания за свой народ, который вам вручен. Иди к костру и посовещайтесь. Желания всех, кто пришел сегодня и тех, кто не смог прийти, я выполню когда их услышу в молитве. Но они должны быть чистыми и добрыми, но не наивными и исходить от самого сердца.Через две минуты президент от имени вождей произнес желания: разрешить территориальный спор с апачами через федеральные власти, способствовать появлению федеральной программы по борьбе с пьянством среди навахо, получить федеральные субсидии на создание банка навахо.- Это не трудно для меня, завтра я поговрю с Дональдом, - сказал Старик и положил руку на плечи президента. Президент обмяк и стал оседать. Стоявшие до сих пор 10 тысяч навахо смотрели на это и их охватывал ужас. Ведь имя Ойто-оти в переводе с языка навахо означало дословно "обнимающая рука смерти". Старик заботливо положил тело бывшего президента на камни и, развернувшись, стал подниматься на вертолет.Все обещания были выполнены до следующего новолуния. Среди навахо наблюдается всплеск религиозности и зарегистрированы случаи агрессии в отношении христиан-навахо и католических священников. Ойто-оти лишь однажды появился после этого в соц сети навахо и сказал, что недоволен агрессией навахо и что христиан следует оставить в покое. Навахо вняли его указанию.Автор: pyka_npu3paka.

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