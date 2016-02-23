Встречи с огромными змеями

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:35

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В марте 1947-го года бразильская экспедиция, организованная Службой защиты индейцев, работала в болотистой местности в междуречье Мансо и Кристалино. Внезапно ее участники заметили огромного змея, спавшего на траве, и прикончили его несколькими выстрелами. По словам одного из исследователей, француза Сержа Бонакасе, пресмыкающееся достигало в длину не меньше 23 метров!В составе группы были специалисты по местной фауне, которые пришли к выводу, что им попалась, без всякого сомнения, анаконда. Необычность ее заключалась лишь в размерах, вдвое превышавших размеры всех известных науке видов, не достигавшие и 10 метров.Однако эта встреча не упоминается в книгах по естественной истории, так как участники экспедиции, двигавшиеся пешком сквозь густую сельву, сочли невозможным транспортировать кожу или голову гигантского змея. Снимков тоже не делали, так как Служба защиты индейцев запрещала использование фотокамер, чтобы не испугать аборигенов.Зато, если уж говорить о фотографиях, имеются таковые, где запечатлены два боа длиной 40 метров. Их встретила в 1953 году у истоков Амазонки экспедиция, организованная специально для того, чтобы уничтожить этих самых рептилий, наводивших ужас на всю округу. Змей нашли и убили.На фотографиях, опубликованных в ежедневной газете «Мундо архентино», видны охотники возле мертвой змеи толщиной с человека. О размерах животного можно судить еще и по размеру головы одного из монстров — она была больше человеческой. Приведенные примеры — только немногие из известных встреч с гигантскими змеями в бассейне Амазонки.Иногда эти существа нападают на людей и пожирают их, как это случилось в августе 1988-го года в бразильском штате Рондониа. По словам нескольких очевидцев, трехлетнего ребенка по имени Даниель Менесес проглотил гигантский боа или сукурийу, достигавший 15 метров в длину, то есть вдвое больше, чем все прежде зарегистрированные представители этого вида.Рассказы о существовании огромных змей в бесконечном «зеленом аду» впервые зазвучали после прихода в Америку испанских и португальских конкистадоров и путешественников, но лишь в XX веке появились первые надежные отчеты о встречах с этими рептилиями.В конце 1940-х годов директор гамбургского зоопарка Лоренц Гагенбек, сын знаменитого ловца и торговца животными Карла Гагенбека, провел первое исследование по материалам о загадочных существах и наткнулся на историю священника Виктора Хайнца, который несколько раз прошел Амазонку на каноэ.Первая встреча случилась 22 мая 1922-го года неподалеку от поселения Обид ос. Всего в 30 метрах от себя священник вдруг увидел огромную змею, которую несло течением. Гребцы тут же бросили весла, испугавшись размеров рептилии: около 25 метров в длину, толщиной с бочку для растительного масла.«Когда мы оказались достаточно далеко, — рассказывает священник, — и мои гребцы вновь обрели дар речи, они, все еще боясь, сказали мне, что змей не раздавил нас как простой коробок спичек только потому, что в этот момент был занят перевариванием хорошей порции рыбы».Через несколько лет, 29 октября 1929-го года, миссионер вновь встретился с гигантским змеем на той же самой реке. Была полночь, когда его гребцы вдруг в сильном страхе стали разворачивать каноэ к берегу, крича, что видят огромное животное.«В этот момент я заметил, как вода рядом с нами отступила, словно пропуская большой пароход, и увидел всего в нескольких метрах впереди два зелено-голубоватых огня, напоминающих носовые огни речного судна». Когда он попытался успокоить людей, говоря, что это всего лишь корабль, и что он не может задеть их каноэ, ему ответили, что это гигантский змей.Отец Хайнц застыл от ужаса, поняв, что огни были светящимися глазами некоего существа, которое приближалось к их каноэ со скоростью, в 10—15 раз превышавшей их собственную. Когда, казалось, монстр был готов протаранить борт, он неожиданно увильнул и как будто направился обратно, к середине реки. Позже местные жители сообщили священнику, что в этой реке живет гигантский сукурийу.He прошло и нескольких месяцев, как торговец Реймондо Зима, который жил в маленькой деревушке Фаро на берегу реки Хамунда, наткнулся на другой экземпляр огромной рептилии. Встреченное им животное, вероятно, было ранено, так как во мраке ночи блестел лишь один его глаз. В течение нескольких показавшихся бесконечными минут оно кружило на большой скорости вокруг судна испуганного торговца, поднимая волны такой высоты, что они грозили потопить корабль, несмотря на то, что его длина равнялась 13 метрам.Через несколько лет, в 1948 году, некий Пабло Тарвальо уверял, что гигантская змея долгое время преследовала его барку. По его словам, змея, которую он наблюдал на расстоянии приблизительно 300 метров, имела поистине сказочную длину — 50 метров!Иногда некоторые отважные исследователи, забыв о страхе, осмеливались приблизиться к этим мифическим созданиям.Миссионер Протезиус Фрикель во время поездки по берегам реки Тромбетас в верхнем ее течении встретил одно чудовище, которое, отдыхая, высунуло на берег голову.Выказав несомненное мужество, святой отец приблизился к монстру на расстояние каких-нибудь шести шагов. Из воды торчала лишь малая часть его туловища и голова, на которой можно было заметить глаза, большие, словно блюдца.Заинтересованный, как своими собственными встречами, так и рассказами, услышанными от других, отец Хайнц послал в Гамбург директору зоопарка Гагенбеку отчет о своих наблюдениях вместе с двумя фотографиями.Одна из них был сделана в 1933 году членами Комиссии по бразильским границам, уверявшими, что они убили животное несколькими очередями из автомата.По их свидетельству, животное было столь огромно (по приблизительным подсчетам — 9 метров в длину), что его голову не смогли нести даже четыре человека, и что, падая, она сломала несколько кустов и деревьев.Другое фото сделали в 1948 году. На нем видны останки змея, объявившегося в окрестностях Фуэрте-Абуны, в эквадорской области Гвапоре. Чтобы уничтожить чудовище, солдаты использовали пулемет, из которого произвели по крайней мере пятьсот выстрелов, — и расход боеприпасов явно стоил того, если учитывать, что встреченное животное достигало 35 метров в длину.Зона обитания гигантского змея, возможно, не ограничивается одной Южной Америкой, хотя именно там и встречались самые крупные экземпляры. Поступали сообщения о встречах с гадами необычных размеров из Африки, в меньшем количестве — из некоторых областей Азии, таких, как Таиланд, Индия и Бангладеш.Хроники рассказывают, что в III веке до н. э. подобное животное длиной 30 локтей (15 метров) было показано в Александрии царю Птолемею И. Зто самый крупный экземпляр из пойманных в Африке, после питона, отловленного в районе Берега Слоновой Кости. Тот достигал 9,81 метра в длину, убедительно подтверждая тем самым, что вера большинства африканских народов в огромных змей имеет основания.В 1959 году было добыто неоспоримое доказательство существования чудовищных гадов — аэрофотоснимок, сделанный экипажем о военного вертолета, несшего патрульную службу в небе над областью Катанга, входившей тогда в Бельгийское Конго.Все случилось почти сразу после взлета с базы в Камине. Когда патруль пролетел километров сто, полковник Гейсеб с удивлением заметил, как внизу движется гигантский змей, которого он поначалу принял за ствол дерева. Он немедленно окликнул пилота, полковника Реми ван Дьерде, и они решили снизиться.На высоте 40 метров все четыре члена экипажа вертолета на протяжении нескольких минут наблюдали передвижения животного и даже видели, как оно, угрожая, поднимало свою ужасную голову к вертолету, который ревом двигателей нарушал покой леса.Кожа на спине у рептилии была зеленого и розоватого цвета, а на брюхе беловатая. У змея толщиной с человека и достигавшего, по подсчетам военных, 14 метров в длину, была треугольная и широкая голова (примерно 80 сантиметров) сильные и острые зубы, сравнимые по размерам с лошадиными. Такой гад мог запросто съесть человека.Помощник механика сумел запечатлеть монстра на фотопленке и получил снимок прекрасного качества, который после подробного изучения подтвердил, что размеры чудовища были именно такими, какие называли члены летного экипажа. Эта фотография и свидетельства бельгийских военных являются самыми убедительными доказательствами существования змеев гораздо большей величины, чем считалось возможным прежде.Может быть, это всего лишь экземпляры-переростки известных видов, но не исключена возможность, что речь идет о выживших представителях гигантских видов, считавшихся вымершими, таких, как гигантофис, который жил в среднем эоцене 40 миллионов лет назад, и чьи окаменевшие останки, встречающиеся в Египте, достигают 16—20 метров в длину. Как бы то ни было, завеса тайны по-прежнему укрывает гигантских змей, обитающих в густых тропических лесах, и одно упоминание о них вызывает панику у местных жителей.Однажды в окрестностях тунисского города довелось услышать несколько рассказов о загадочных созданиях, которых местные жители называют тагерга и размеры которых могут достигать толщины человеческого бедра и длины 4,5 метра.Мохаммед Шараа, погонщик, проведший всю жизнь в пустынях, утверждал, что их можно встретить при дурной «барака» (судьбе) в некоторых пограничных с Большой пустыней областях, а также в горах неподалеку от Гафсы, поселения на юге Туниса. Местные жители до смерти боятся этих змей из-за их больших размеров, а главное, особой ядовитости.А нет ли какой-нибудь связи между этими животными и странными существами, которых встречали в этих же местах римские солдаты в III веке до н. э, во время Первой пунической войны?По свидетельству историков Тита Ливия, Элия Туберона и самого Сенеки, в 255 году до н. э. римские легионеры, вставшие лагерем на берегах реки Баграда (ныне — Меджерда), встретили огромного змея, который не давал им набрать воды. Легионеры пробовали его убить многими способами, но потребовалось использовать баллисты и даже катапульты, заряженные тяжелыми камнями, чтобы покончить с ним.По словам историков, когда змей издох, вонь от него распространилась по всей округе. Его кожу привезли в Рим как трофей и выставляли напоказ в течение целого столетия. По ней можно было судить о поистине невероятных размерах змея: 120 римских футов, то есть 36 метров в длину!Рептилии, дожившие, возможно, до наших дней в Тунисе, таких размеров, конечно, не достигают, но чуть западней, в пустынях Алжира, встречаются следы присутствия огромных змей. В 1959 году в области Бенуд кочевники рассказывали о змеях, которые пожирали их коней и овец. Они ставили ловушки, куда время от времени попадались рептилии, но для того, чтобы справиться с одной из них, проглотившей верблюжонка, потребовалась помощь целого французского гарнизона.Был вызван 26-й батальон драгун под началом капитанов Грассена и Лаво, который расположился у поселка Бени-Униф и провел там несколько облав. В конце концов солдаты встретились с самой большой змеей, которую только видели за свою жизнь. Сначала ее расстреливали из ружей, но потом пришлось пустить в дело пулемет.Затем солдаты измерили длину мертвой змеи — оказалось, не меньше 20 метров! Голова у нее достигала 1,5 метра в длину и была украшена своеобразной короной из волос. Кожу необычной рептилии намеревались сохранить, но через некоторое время не смогли отыскать никаких ее остатков...А годом раньше житель Туниса Белурис Абд эль-Хадер, служивший во французских частях в том же поселке Бени-Униф, утверждал, что его укусила змея, которая достигала 13—14 метров в длину. Ему удалось ее убить, и некоторое время он хранил ее кожу, на которую приходили смотреть жители окрестных поселений, но в конце концов продал ее за 45 тысяч тогдашних франков. Таким образом, от этой рептилии тоже ничего не сохранилось.К этим двум случаям, описанным зоологом Бернаром Эйвельмансом в его книге «Последние драконы Африки», добавлены свидетельства кочевников соседней с Алжиром области Абадла о «большом змее», который мог прыгать и нападать на человека. Он достигал как минимум 10 метров в длину, был крупнее даже африканского питона, но сильно отличался от него. По рассказам, его голову украшал пук волос, похожий на тот, что имеется у рогатых гадюк.Через несколько лет после описанных событий в приграничном с Марокко районе Алжира рабочие, занимавшиеся ремонтом дамбы над рвом Дхор-Торба, тоже несколько раз встречали необычно больших змей. Водитель экскаватора Хамса Рамани не раз видел змея 6 или 7 метров в длину, и даже наблюдал, как тот поедал смазку на строительной свалке. Вместе с тремя другими рабочими он видел, как между двумя участками стройки появился другой крупный змей. Этому животному не повезло: алжирец раздавил его своим экскаватором.В 2012 году этот снимок из Малайзии облетел весь мир. На нем заснят 17-метровый питон, которого убил его столь же огромный собрат. Схватку двух питонов наблюдали рабочие.Когда животное затихло (судороги продолжались 25 минут), рабочие смогли разглядеть его повнимательнее. Длина змея была 9,2 метра, кожа темно-каштанового цвета, а брюхо белое. На остроконечной голове имелось подобие гривы шириной в 10 сантиметров и такой же длины, глаза каштановые, клыки около 6 сантиметров каждый.Кожу змея показали помощнику директора стройки, который заявил, что в окрестностях не редкость гады длиной в 11 и 12 метров. Тогда же другой рабочий уверял, что видел змея в 10,5 метра длиной, желто-коричневого цвета, с черными полосками, белым брюхом и с подобием рожек на голове, торчащих вперед. На той же стройке через два года видели змея длиной 12—15 метров.Какому виду могли соответствовать описанные создания? Их окрас, рожки и гривы, равно как и слава об их ядовитости, говорят о том, что они принадлежат к гадюкам, однако самая крупная из до сих пор известных гадюк — габонская — едва достигает 2 метров в длину. А все свидетельства указывают на то, что встреченные экземпляры были в 4—5 раз больше!Может ли существовать на Земле ядовитая змея подобных размеров, превышающих даже габариты питона?По данным официальной науки, в плейстоцене в Южной Америке жили гигантские змеи до 18 метров длиной, ядовитые зубы которых были не меньше тигрового клыка. Может быть, удивительные создания, которые ныне наводят ужас на жителей некоторых областей Земли, являются неизвестным видом гигантских гадюк, приспособившихся к условиям сухого климата?

Ключевые слова: Змея Амазонка Южная Америка Азия Малайзия питон

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