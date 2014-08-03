Как распознать рептилоида и кого уже вычислили

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 91 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 09:30 by

Человечеством управляют инопланетные рептилии, замаскированные под людей? Мировые лидеры и поп-звезды прячут чешуйчатую кожу и вертикальные зрачки? Что за чушь! Тем не менее в интернете многие относятся к подобным заявлениям вполне серьезно. Далее о том, как распознать рептилоида под прикрытием.НогиПо улице идет полноватый молодой человек в серой футболке и просторных джинсах. Он выгуливает собачку. Казалось бы, что тут необычного? Но если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что его ноги выгибаются при ходьбе неестественно — вперед.Некто Mr Patriarch написал в Twitter: «Ноги Цукерберга сгибаются вперед, а не назад. Рептилоиды ошиблись, когда собирали его».Миллиардера, основателя Facebook уже не раз подозревали как в связях с инопланетными ящерами, которые тайно правят Землей, так и в том, что он сам принадлежит к этой внеземной расе. Во время видеоконференции, которую он провел с пользователями Facebook в июне 2016 года, его спросили в лоб: а не рептилия ли он, замаскированная под человека?«На этот вопрос я отвечу "нет"», — сказал Цукерберг. И после паузы добавил, облизнув губы: «Я не ящер». Назвав тему глупой, он перешел к ответам на другие вопросы, однако зрители заметили: говоря о рептилоидах, Цукерберг явно нервничал.Основатель Facebook — не единственный из знаменитостей, кого подозревают в связях с ящерами. Вера в рептилоидов — даже не теория заговора, это скорее особый взгляд на мир, согласно которому таинственная древняя раса управляет человечеством на протяжении тысячелетий.Социологические опросы показывают, что в это верят около четырех процентов населения США. Хотя, конечно, узнать, насколько серьезно люди отвечали на вопрос «верите ли вы в рептилоидов?», невозможно.Почему же рептилоидов так сложно обнаружить? Дело в том, что они при помощи высокочастотных вибраций создают голограммы, маскирующие их внешность таким образом, что не отличишь от человека.Кознями древних ящеров можно объяснить все беды человечества. Их обвиняют во всем — от организации атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке до возникновения феномена гомосексуализма.Например, уфолог Джеймс Бартли уже двадцать лет исследует случаи похищения рептилоидами людей. И да, он уверен, что с помощью своих экстраординарных способностей пришельцы-ящеры могут влиять на сексуальные предпочтения человека и даже превратить его в педофила.Адепты культа рептилоидов обычно считают, что масоны и иллюминаты — это тайные организации ящеров, благодаря которым они внедрились в высшие эшелоны человеческой власти. Теперь рептилоиды управляют всеми важнейшими социальными институтами мира, замаскировавшись под королей, королев, известных политиков и прочих знаменитостей.Типичные замаскированные рептилоидыГлубокие корниНе только Марка Цукерберга призывали признаться в том, что он — рептилоид. В 2011 году комик Луи Си Кей по ходу своего шоу несколько раз обращался с тем же вопросом к бывшему министру обороны США Дональду Рамсфилду, и тот упорно отказывался на него отвечать.Через три года премьер-министру Новой Зеландии Джону Кею пришлось объясняться на ту же тему, потому что один бдительный гражданин оформил на этот счет официальный запрос согласно закону о свободе информации.«Насколько мне известно, я не рептилоид, — ответил Кей. — Столкнувшись с этим запросом, я сделал необычный для себя шаг: посетил не только врача, но и ветеринара, и оба подтвердили, что я не ящер. Я ни разу не летал на космическом корабле, не был в космосе, да и язык у меня не особо длинный».Пришельцы, принимающие вид животных и людей, известны в научной фантастике по крайней мере с 1920-х годов, да и в мифологии такой образ не редкость. Кроме того, граждане США нередко заявляют о встречах с человекоящерами.Но когда эти мифические существа заинтересовали уфологов? Скорее всего, это произошло в 1967 году, после того как канадец Дэвид Сиуолт сообщил, что пять месяцев назад временно потерял память по пути к другу, а потом события того дня вернулись к нему в ночном кошмаре.По его словам, его загипнотизировали, подняли на борт летающей тарелки с помощью оранжевого луча и положили там на стол, окруженный компьютерами. Некие пришельцы, похожие на крокодилов, сняли с него одежду и… То, что случилось потом, он описывать не мог, поскольку это было слишком страшно.Хиллари Клинтон тоже признана рептилоидомПоявились и другие жертвы похищения рептилоидов. Например, в 1978 году об этом рассказывал один итальянец. Впрочем, чаще все же людей в те времена похищали «серые человечки» или высокие тощие пришельцы.Все изменилось, когда в 1999 году вышла книга «Величайший секрет» Дэвида Айка, бывшего футболиста, спортивного комментатора, а теперь — мессии, призванному открыть человечеству глаза на то, в каком жутком и загадочном мире мы существуем.Он соединил воедино уфологию, теории заговоров, легенды о древних астронавтах и альтернативную историю в единый пугающий нарратив, ключевую роль в котором играют тайные властители человечества, зомбировавшие его и подчинившие своей воле.Это орден иллюминатов, основанный, по мнению Айка, именно способными изменять свою внешность рептилоидами, пришельцами из иного измерения. Кстати, предпочитающими употреблять в пищу человеческую плоть. Да и вообще, людей создала эта самая раса ящеров-аннунаков.Айк первым объявил, что королева Великобритании Елизавета II — не человек.«Я видел, как она приносит людей в жертву, ест их плоть и пьет их кровь. Когда она перевоплощается, то ее лицо становится длинным, змеиным и бледным», — писал он.И королева — далеко не единственный рептилоид королевских кровей. По мнению Айка, вся августейшая фамилия — нелюди.Разумеется, социальные сети увлеченно принялись обсуждать, кто из сильных мира сего втайне от публики носит чешуйчатую кожу и прячет во рту раздвоенный язык. В рептилоиды записали практически всех знаменитостей, от политиков до поп-звезд — ведь именно они и оболванивают все население Земли.Вертикальные зрачкиВ интернете теория заговора рептилоидов получила самое широкое распространение. Конечно, чаще всего это просто такой ироничный троллинг. Однако есть немало психически нестабильных граждан, для которых инопланетные ящеры вполне реальны, и продуктами их деятельности полнится YouTube — достаточно посмотреть на количество видео по запросу reptilian.Почему их так много? Может, интернет способствует развитию психических заболеваний? Как объясняет психолог Роб Бразертон, автор книги «Подозревающий ум», в интервью изданию Motherboard, все люди так или иначе склонны верить хотя бы в одну теорию заговора.А интернет сделал особо активных параноиков видимыми, предоставив им площадку для того, чтобы излагать свои мысли в реальном времени. В самом деле, если раньше конспирологу нужно было как минимум написать и выпустить книгу, то теперь достаточно собрать благодарную аудиторию у себя в блоге и кормить ее небольшими постами или видеороликами.Как распознать рептилоидаПотенциального рептилоида конспирологи опознают по определенным отличительным чертам. Так, обычно это белые люди с пронзительным взглядом и глазами зеленого или голубого цвета (хотя ящеры способны изменять их оттенок). У рептилоида низкое кровяное давление, а на теле могут быть шрамы необъяснимого происхождения.Поскольку аннунаки маскируются под людей, следует присматриваться к поведению подозреваемых. Рептилоиды и полукровки обычно не демонстрируют эмпатию, неспособны на любовь, очень умны и увлекаются наукой и космосом.К тому же стоит внимательнее изучить видео человека, которого подозревают в том, что он ящер: иногда в некоторых роликах маскировка не срабатывает, и можно увидеть вертикальные зрачки или чешуйчатую кожу.Комментарии под такими видеороликами — отдельная тема. Увидев очередное «откровение», бдительные пользователи видеосервиса искренне поражаются и пишут «Это меняет все!» или «Черт, у него зрачки как у змеи!». Некоторые оставляют подробные инструкции, как выявить рептилоида в реальном мире. Например, некий oldlanguage сообщает:«Когда увидите одного из них рядом с собой, прислушайтесь — они делают акцент на букву "с", высовывают язык изо рта как змеи, их зрачки меняют форму, кожа зеленеет. Все это произойдет, если вы сможете заставить одного из них разозлиться на вас, но смотрите внимательно, они способны подавлять такие проявления — так что разозлите его хорошенько. Короче, увидев нечто подобное, сразу пытайтесь вызвать раздражение у ублюдка, пока он не расколется. Любви и мира вам!»В 2012 году на сайте chronicle.su появилась запись и о том, что сам Дэвид Айк находится под контролем рептилоидов, которые поработили его душу и используют в своих черных делах.Действительно, взгляните в эти холодные глаза существа из иного мира. Он не выражает эмпатии по отношению к своим поклонникам, а его угрозы по отношению к рептилоидам — лишь хитрая конспирация его реальных намерений. Увы, сам Айк вряд ли догадывается о том, что его давно подчинили ящеры.Дэвид АйкИскуплениеВроде бы серьезно относиться к этому не стоит. Тролли и сумасшедшие — кого может еще волновать культ рептилоидов? Однако у него есть вполне реальные и достаточно печальные последствия.Летом 2017 года члены интернет-секты свидетелей рептилоидов обвинили американку Барбару Роджерс в том, что она — ящер-пришелец. Через несколько дней женщина позвонила в полицию и сообщила, что застрелила своего молодого человека, Стивена Минео, поскольку тот попросил избавить его от такого позора.И Роджерс, и ее парень были последователями культа Шерри Шрайнер, которая объявила себя внучкой царя Давида и «служителем, пророком, послом, дочерью и посланником Высшего божества». Она утверждала, что представители «нового мирового порядка» сговорились с пришельцами и демонами, чтобы поработить мир.Большинство людей хотят, чтобы окружающая действительность была простой, черно-белой — «они и мы», «добро и зло». А раз мир таков, значит должны быть силы добра и силы зла, и в качестве последних конспиролог видит конкретные личности — будь то Марк Цукерберг или обычная девушка.Проблема только в том, что до миллиардера добраться сложно, а попросить любимую застрелить тебя, особенно если она состоит в том же культе, — запросто.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Рептилоиды пришельцы хитрая конспирация

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