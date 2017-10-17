Искушение Дьявола

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:32

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 50 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:32 by

Искушение Дьявола началось сразу же после того, как был создан ад. Это место глубоко под землёй, а обитают в нём те ангелы, которые в своё время присягнули на верность Люциферу, предав Создателя. Вся эта нечисть регулярно отправляется на землю в разных образах. Одни представляются лешими, другие водяными, третьи домовыми, остальные – другой разной нежитью. Задание у них у всех одно: души человеческие искушать, смущать и растлевать, чтобы после смерти оказались они в адовом пекле.Сам ад ещё называют преисподней. Командуют там черти – самые верные и преданные Сатане ангелы. Черти в аду прекрасно благоустроились. Есть у них специальные сковороды, а под ними, не затухая, горит огонь. На раскалённую поверхность сковородок сажают грешников. Это души тех умерших, которые много всякого нехорошего сотворили при жизни и прощение Господа не заслужили.В искушении Дьяволу помогают и люди, потерявшие человечье обличье. Это ведьмы, оборотни. Из некоторых мертвецов возрождаются упыри, которые сосут кровь у живых, убивают их и превращают в себе подобных.Так и живёт нечистая сила среди людей. Дьявол же управляет ею железной рукой. У него никто не забалует, никто не увильнёт от добросовестного выполнения своих обязанностей. Искушает нежить человека, подкидывает ему соблазны, пытается ввести в грех. Тёмная же сторона души у разных смертных на это реагирует по-разному. Одних такие искушения затягивают на дно, других же совсем не берут, а даже наоборот – укрепляют в вере и дают новые силы для служения Богу.Бывает и так, что вначале человек оступается, катится вниз, но потом находит в себе внутренние силы, открещивается от всего грязного и преступного, обращается к Господу, заслуживает прощение и попадает в райские кущи вместо адова пекла. Ух, как таких Дьявол не любит, зато Всевышний привечает, а против его воли идти – это всё равно, что против ветра плевать.За Дьяволом Создатель наблюдает постоянно. Тот у него под жёстким контролем. Но главная позиция здесь – невмешательство. Люди, на своём жизненном пути, должны сами выбор делать, без божественных подсказок и защиты. Не ограждает их Господь от тёмных сил, только после смерти всем воздаёт по заслугам.Князь Тьмы же наоборот – вмешивается в каждый шаг человека, пытается навязать ему свою волю и желания. Может годами несчастного соблазнять, предлагать ему несметные богатства за душу, а тот уж сам решает как ему быть, да что делать. Частенько уступает человек искушению Дьявола, продает свою душу нечистой силе, выгадывает пару десятков лет власти, богатства, поклонения окружающих.Эти годы пролетают, как один день, зато потом получает такой недотёпа вечные муки. Длятся они тысячелетия, а прощение вымолит практически невозможно: нет у бога такого правила, чтобы продавшиеся Дьяволу души извинять или облегчать им наказание.Много у князя Тьмы всякой нечисти в подчинении, но и сам он многолик, может любой образ принять, в хоть кого превратиться. Одних имён у него столько, что любой мошенник международного масштаба позавидует.Зовётся он кроме Дьявола Сатаной, Вельзевулом, Лукавым, Злым ангелом, Антихристом. Называют его и джином, и шайтаном. Образ владыки преисподней ассоциируют и с козлом, и со змеем. Может он предстать и солидным господином в шляпе, под которой спрятаны рога, а в брюках аккуратно уложен длинный хвост чёрта. Для Дьявола нет преград, нет стен, а мысли людей – открытая книга.Хозяйство же у него огромное – это целое подземное царство со своими законами, обычаями, правилами и символикой. Дьявольскую или сатанинскую символику олицетворяют перевёрнутый крест и пентаграмма. Пентаграмма представляет собой правильный пятиугольник, на каждой стороне которого построены равные друг другу равнобедренные треугольники. Иными словами, это пятиконечная звезда. У Дьявола она перевёрнута – два луча направлены вверх.В сатанинскую символику входят также три шестёрки, рога козла и сам козёл. Именно в таком виде Дьявол и появляется на шабаше, где собирается вся нечистая сила. На этих сборищах делаются жертвоприношения, причём чёрными петухами здесь не ограничиваются. Во славу князя Тьмы убивают младенцев, а потом вся нечисть воет, пляшет и совокупляется. Здесь правят бал порок и мерзость.Глядя на все эти непотребства, можно усомниться, что когда-то Дьявол был Люцифером – любимым и самым непорочным архангелом Создателя. Но неисповедимы пути Господа, а существование душ хоть смертных, хоть бессмертных сродни колесу жизни. Сегодня ты на верху, и райский свет ласкает тебя, завтра же скатился в самый низ, и тяжесть колеса вдавливает в грязь твою гордость и достоинство.В наши дни Дьявол имеет огромное влияние на умы людей. Его приверженцами и последователями создана даже церковь Сатаны. Это официально зарегистрированная организация, заявившая на весь мир, что сатанизм является её идеологией. Все, причисляющие себя к данной церкви, называются сатанистами.Основана она в Вальпургиеву ночь с 30 апреля на 1 мая 1966 года в городе Сан-Франциско (США). Основатель её Антон Шандор Ла-Вей. Он написал «Сатанинскую библию» и являлся верховным жрецом церкви Сатаны вплоть до своей смерти в 1997 году.Раз эта организация официальная, она имеет банковские счета, заключает договора, а потому без печати ей никак нельзя. Таковая имеется. Она называется печатью Бафомета, а рисунок на ней – перевёрнутая пентаграмма с вписанной в неё головой козла.Кроме церкви Сатаны существует множество разных обществ сатанистов. Иногда они насчитывают всего несколько членов, но дело не в количестве, а в качестве. Некоторые такие мелкие сообщества ступают на стезю уголовных преступлений, чем полностью доказывают свою приверженность силам зла и порока.И всё же, несмотря на искушение Дьявола, люди, в основной своей массе, не поддаются страшным грехам. Мелкие грешки – да. Тут поделать ничего нельзя, но вот убийства, надругательства над святынями, другие зверства, требующие огромной жестокости, свойственны только небольшой кучке смертных. В душах таких изуверов сплошная ночь, а свет проявляется редкими слабыми проблесками, которые, с течение времени, слабеют и слабеют.Правда и совсем светлых душ тоже немного. В основном преобладают светло-серые тона, что Дьявола никак не радует, но и Господу оптимизма не прибавляет. Первый мечтает о непроницаемой ночи, второй радеет о свете. Человек же стоит на распутье. Ему очень хочется райских кущ, но в то же время земной мир изобилует соблазнами, от которых отказаться очень трудно, а некоторым людям и невозможно.Пробиться же к свету может лишь смертный, ставящий свою духовную свободу выше телесных удовольствий. Только освободив себя от оков прелюбодеяния, пьянства, корысти, зависти, человек обретает иммунитет, и искушение Дьявола на него уже не действует. В душе такого человека наступают покой и умиротворение. Именно они и указывают правильный путь к тому светлому и прекрасному, ради чего Господь в своё время и создал первого человека.

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