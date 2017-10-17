Искушение Дьявола

Искушение ДьяволаИскушение Дьявола началось сразу же после того, как был создан ад. Это место глубоко под землёй, а обитают в нём те ангелы, которые в своё время присягнули на верность Люциферу, предав Создателя. Вся эта нечисть регулярно отправляется на землю в разных образах. Одни представляются лешими, другие водяными, третьи домовыми, остальные – другой разной нежитью. Задание у них у всех одно: души человеческие искушать, смущать и растлевать, чтобы после смерти оказались они в адовом пекле.
На шабаше перед грешными душами
Сам ад ещё называют преисподней. Командуют там черти – самые верные и преданные Сатане ангелы. Черти в аду прекрасно благоустроились. Есть у них специальные сковороды, а под ними, не затухая, горит огонь. На раскалённую поверхность сковородок сажают грешников. Это души тех умерших, которые много всякого нехорошего сотворили при жизни и прощение Господа не заслужили.
В искушении Дьяволу помогают и люди, потерявшие человечье обличье. Это ведьмы, оборотни. Из некоторых мертвецов возрождаются упыри, которые сосут кровь у живых, убивают их и превращают в себе подобных.
Так и живёт нечистая сила среди людей. Дьявол же управляет ею железной рукой. У него никто не забалует, никто не увильнёт от добросовестного выполнения своих обязанностей. Искушает нежить человека, подкидывает ему соблазны, пытается ввести в грех. Тёмная же сторона души у разных смертных на это реагирует по-разному. Одних такие искушения затягивают на дно, других же совсем не берут, а даже наоборот – укрепляют в вере и дают новые силы для служения Богу.
Бывает и так, что вначале человек оступается, катится вниз, но потом находит в себе внутренние силы, открещивается от всего грязного и преступного, обращается к Господу, заслуживает прощение и попадает в райские кущи вместо адова пекла. Ух, как таких Дьявол не любит, зато Всевышний привечает, а против его воли идти – это всё равно, что против ветра плевать.
За Дьяволом Создатель наблюдает постоянно. Тот у него под жёстким контролем. Но главная позиция здесь – невмешательство. Люди, на своём жизненном пути, должны сами выбор делать, без божественных подсказок и защиты. Не ограждает их Господь от тёмных сил, только после смерти всем воздаёт по заслугам.
Князь Тьмы же наоборот – вмешивается в каждый шаг человека, пытается навязать ему свою волю и желания. Может годами несчастного соблазнять, предлагать ему несметные богатства за душу, а тот уж сам решает как ему быть, да что делать. Частенько уступает человек искушению Дьявола, продает свою душу нечистой силе, выгадывает пару десятков лет власти, богатства, поклонения окружающих.
Сатанисты приносят в жертву младенца
Эти годы пролетают, как один день, зато потом получает такой недотёпа вечные муки. Длятся они тысячелетия, а прощение вымолит практически невозможно: нет у бога такого правила, чтобы продавшиеся Дьяволу души извинять или облегчать им наказание.
Много у князя Тьмы всякой нечисти в подчинении, но и сам он многолик, может любой образ принять, в хоть кого превратиться. Одних имён у него столько, что любой мошенник международного масштаба позавидует.
Зовётся он кроме Дьявола Сатаной, Вельзевулом, Лукавым, Злым ангелом, Антихристом. Называют его и джином, и шайтаном. Образ владыки преисподней ассоциируют и с козлом, и со змеем. Может он предстать и солидным господином в шляпе, под которой спрятаны рога, а в брюках аккуратно уложен длинный хвост чёрта. Для Дьявола нет преград, нет стен, а мысли людей – открытая книга.
Хозяйство же у него огромное – это целое подземное царство со своими законами, обычаями, правилами и символикой. Дьявольскую или сатанинскую символику олицетворяют перевёрнутый крест и пентаграмма. Пентаграмма представляет собой правильный пятиугольник, на каждой стороне которого построены равные друг другу равнобедренные треугольники. Иными словами, это пятиконечная звезда. У Дьявола она перевёрнута – два луча направлены вверх.
В сатанинскую символику входят также три шестёрки, рога козла и сам козёл. Именно в таком виде Дьявол и появляется на шабаше, где собирается вся нечистая сила. На этих сборищах делаются жертвоприношения, причём чёрными петухами здесь не ограничиваются. Во славу князя Тьмы убивают младенцев, а потом вся нечисть воет, пляшет и совокупляется. Здесь правят бал порок и мерзость.
Глядя на все эти непотребства, можно усомниться, что когда-то Дьявол был Люцифером – любимым и самым непорочным архангелом Создателя. Но неисповедимы пути Господа, а существование душ хоть смертных, хоть бессмертных сродни колесу жизни. Сегодня ты на верху, и райский свет ласкает тебя, завтра же скатился в самый низ, и тяжесть колеса вдавливает в грязь твою гордость и достоинство.
В наши дни Дьявол имеет огромное влияние на умы людей. Его приверженцами и последователями создана даже церковь Сатаны. Это официально зарегистрированная организация, заявившая на весь мир, что сатанизм является её идеологией. Все, причисляющие себя к данной церкви, называются сатанистами.
Основатель церкви Сатаны Антон Шандор Ла-Вей (стоит справа)
Основана она в Вальпургиеву ночь с 30 апреля на 1 мая 1966 года в городе Сан-Франциско (США). Основатель её Антон Шандор Ла-Вей. Он написал «Сатанинскую библию» и являлся верховным жрецом церкви Сатаны вплоть до своей смерти в 1997 году.
Раз эта организация официальная, она имеет банковские счета, заключает договора, а потому без печати ей никак нельзя. Таковая имеется. Она называется печатью Бафомета, а рисунок на ней – перевёрнутая пентаграмма с вписанной в неё головой козла.
Печать Бафомета
Кроме церкви Сатаны существует множество разных обществ сатанистов. Иногда они насчитывают всего несколько членов, но дело не в количестве, а в качестве. Некоторые такие мелкие сообщества ступают на стезю уголовных преступлений, чем полностью доказывают свою приверженность силам зла и порока.
И всё же, несмотря на искушение Дьявола, люди, в основной своей массе, не поддаются страшным грехам. Мелкие грешки – да. Тут поделать ничего нельзя, но вот убийства, надругательства над святынями, другие зверства, требующие огромной жестокости, свойственны только небольшой кучке смертных. В душах таких изуверов сплошная ночь, а свет проявляется редкими слабыми проблесками, которые, с течение времени, слабеют и слабеют.
Правда и совсем светлых душ тоже немного. В основном преобладают светло-серые тона, что Дьявола никак не радует, но и Господу оптимизма не прибавляет. Первый мечтает о непроницаемой ночи, второй радеет о свете. Человек же стоит на распутье. Ему очень хочется райских кущ, но в то же время земной мир изобилует соблазнами, от которых отказаться очень трудно, а некоторым людям и невозможно.
Пробиться же к свету может лишь смертный, ставящий свою духовную свободу выше телесных удовольствий. Только освободив себя от оков прелюбодеяния, пьянства, корысти, зависти, человек обретает иммунитет, и искушение Дьявола на него уже не действует. В душе такого человека наступают покой и умиротворение. Именно они и указывают правильный путь к тому светлому и прекрасному, ради чего Господь в своё время и создал первого человека.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:32
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Сегодня, 08:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 50Комментарии: 1
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