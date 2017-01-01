Монстры, живущие на крыше

Летяга Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:29 by

Горгульи… Что известно об этих уродливых созданиях? Их каменные изваяния вот уже несколько столетий украшают крыши соборов и замков, служат оригинальными водостоками. Кроме того, совсем недавно они стали главными героями фантастических кинокартин и популярного диснеевского мультсериала. Однако у этих загадочных существ есть свои увлекательные истории, с которыми не сравнится сюжет самого захватывающего фильма, заставляющего замирать у экранов даже искушенных зрителей.Согласно мифам, горгульи родились из камня еще в незапамятные времена. Среди многочисленного сонма богов Древнего Египта эти чудища считались духами темного мира, обязанностью которых было наказание людей, ведущих недостойную жизнь. Египтяне верили, что уродливые крылатые монстры могут отнять у грешников везение, наслать страшные болезни и терзать так или иначе до тех пор, пока злодей не раскается.В Древней Греции горгульи почитались как защитники жилища. Тогда-то и появились их первые каменные изваяния, стоящие на крышах домов. Считалось, что злобные твари Тартара, ищущие на земле своих жертв, увидев такую статую, решат, что дом уже занят их «коллегами», и пойдут искать пристанище в другом месте.Однако более всего горгульи почитались на Британских островах. Кельтские предания гласят, что еще тысячелетие назад это были довольно дружелюбные существа, которые утром становились каменными статуями и оживали на закате. Обратившиеся в камень, горгульи были беззащитны перед многочисленными врагами. Это обстоятельство заставило их вождей заключить с танами (главами) кельтских королевств договор, о том, что днем те дают приют каменным монстрам за стенами родовых замков, а ночью горгульи оберегают покой своего убежища.Горгулья мраморной церкови замка Боделвидан, УэльсДолгое время длилась дружба людей и чудищ, пока один из вождей горгулий не обидел чем-то могущественную ведьму. Оскорбленная колдунья прокляла весь род горгулий, обрекая их на вечный каменный сон. Говорят, что их уцелевшие статуи и сегодня можно найти среди развалин древних замков, и проснутся эти загадочные существа лишь перед концом нашего мира.Горгульи собора в Кёльне, ГерманияО том, как горгульи стали украшением европейских соборов, рассказывает следующее христианское предание. Много столетий назад одна из горгулий поселилась во Франции на берегу реки Сены. Это существо, похожее на бескрылого дракона, обладало исключительно злобным нравом и всячески старалось досадить людям. Горгулья топила торговые суда и рыбацкие лодки, а в приступе гнева насылала на поселки наводнения, разрушающие дома и губящие посевы.Уставшие от ее козней люди обратились за помощью к святому Ромейну, который победил монстра в жестокой схватке. Но обратив тело горгульи в прах, святой не смог уничтожить ее голову с широко распахнутой пастью. Тогда Ромейн решил увенчать своим трофеем водосток Нотр-Дама — главного храма Парижа, тем самым показывая превосходство христиан над темными силами.Горгулья собора Нотр-Дам в Париже, ФранцияС тех пор и появился обычай украшать уродливыми каменными статуями крыши и нефы соборов. Так горгульи стали выступать как поверженные порождения тьмы, склонившиеся перед светлыми силами. Изначально эти крылатые и рогатые изваяния служили исключительно водостоками, ибо укрощенные дьявольские создания больше не извергают из своих глоток отвратительный смрад серы, а отводят с крыши Божьего дома обычную дождевую воду.оргулья собора Св. Вита в Праге, ЧехияКстати, этот «труд» горгулий породил несколько забавных поговорок. По сей день во Франции о безнадежных пьяницах говорят, что «он пьет как горгулья», или же «он пьет столько, что, глядя на него, горгулья умрет от зависти».До наших дней сохранилось немало статуй, изображающих горгулий. Однако среди них трудно найти похожие изображения. Это объясняется тем, что в Средние века было мало грамотных людей, а изваяния горгулий служили «наглядным пособием», помогающим постигать простому люду Священное Писание.Горгулья собора в Кёльне, ГерманияВот потому-то среди средневековых статуй часто можно встретить изваяния, напоминающие демонических львов, коз, обезьян. Дело в том, что эти животные олицетворяли смертные грехи, которым подвержено человечество и с которыми нужно бороться любыми способами. Так, лев-горгулья напоминал верующим о безобразии гордыни, собака — о жадности, коза — о похоти, а змея — о зависти.Горгулья-собака на башне Филиппа IV Красивого во дворце в Дижоне, ФранцияИнтересен тот факт, что демоническое изображение обезьяны олицетворяло лень. Сейчас трудно в это поверить, но несколько столетий назад европейцы считали приматов никчемными и ленивыми животными, а самым подходящим местом для суетливых мартышек был именно бестиарий, символизирующий прегрешения.Гаргулья-козёл собора в Кёльне, ГерманияКроме того, среди уродливых изваяний есть и обезображенные изображения людей, как бы красноречиво демонстрирующие то, что может произойти с человеком, поддавшимся дьявольскому искушению.Горгульи собора в Кёльне, ГерманияНадо сказать, что среди множества уродливых изваяний горгулий есть и персоналии, имеющие свои истории. Так, среди сонма горгулий Нотр-Дама притаилась небольшая статуя малыша Дедо, хорошо известная парижанам. Предание гласит, что, когда строился этот собор, одна монахиня из провинции, недовольная дьявольскими ликами горгулий, решила внести свою лепту в украшение главного храма Парижа.оргульи собора Св. Вита в Праге, ЧехияОна переоделась в мужскую одежду и, добравшись до столицы, вытесала из камня фигурку, напоминающую босоногого ребенка с милой мордочкой какой-то зверушки. Тайно пробравшись на место строительства, монахиня поместила свое изделие, названое ею Дедо, на выступ крыши, после чего вернулась в обитель.Горгулья-волк на башне собора в Ульме, ГерманияДолгое время никто и не подозревал о наличии необычной статуи среди прочих горгулий, пока с одним из сыновей служащего храма не случилась беда. Игравший на крыше ребенок поскользнулся и покатился вниз. Еще немного, и малыша ждала бы страшная смерть, но, вовремя ухватившись за статую Дедо, мальчуган избежал неминуемого падения. После этого случая парижане не только узнали о существовании доброй горгульи, но и полюбили ее. Ведь считается, что если попросить Дедо о чем-то хорошем, то он непременно исполнит любое желание, загаданное от чистого сердца.Горгулья-бегемот собора в Лане, ФранцияКаменные горгульи могут принести людям немалую пользу. По мнению эзотериков, человек, запутавшийся в своей жизни или же страдающий от тяжелых воспоминаний, может поделиться этим грузом с каменной статуей. Считается, что изваяния горгулий очень хорошо впитывают тяжелую энергетику и, «переработав» ее, возвращают человеку без малейших признаков негатива.Горгулья Реймсского собора, ФранцияКроме того, исследователи, долгое время наблюдавшие за статуями горгулий в некоторых европейских соборах, говорят, что в каждой из них хранится капелька жизни. Иногда они могут перемещаться с места на место и менять позу, правда делают это лишь в редкие грозовые ночи.Горгулья Каталонского собора в Барселоне, ИспанияОднако, как считают современные эзотерики, горгульи дошли до наших дней не только в виде каменных изваяний. Эти фантастические существа скрываются среди древних развалин и в подводных пещерах морей и океанов. Иногда по ночам горгульи выбираются из своих укрытий для того, чтобы совершить полет в темном небе или же полюбоваться луной, сидя на прибрежном утесе.оргулья костела Св. Варвары в Кутной Горе, ЧехияСогласно древним преданиям, горгульи обладают огромной магической силой, а потому многие люди издревле желали заручиться их помощью. Для этого нужно разыскать убежище горгульи, прийти к нему в ночь полнолуния и рассказать о своих проблемах.Но следует помнить, что, обращаясь к монстру с недоброй просьбой, можно его разгневать, и тогда все зло, таящееся в недостойном желании, сторицей вернется к просящему. Ведь, несмотря на свой устрашающий облик, горгульи, по сути, добрые существа и никогда не причинят вреда человеку, не имея на то причины. Кроме того, не надо пытаться обмануть горгулью, иначе она, разгадав подвох, нашлет на лгуна страшные беды.Автор: Лякина Елена.

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