Забавный мистический гороскоп. Узнай свою сущность

Lynx Просмотров: 38 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 01:57 by

Вот все, что вам нужно знать о зомби: зомби нельзя убить, потому что он уже мертв; зомби нельзя остановить, потому что зомби не чувствует боли; зомби нельзя уговорить, потому что он вас не понимает; зомби ест мозги. А еще зомби очень хочет, чтобы все вокруг тоже стали зомби. Собственно, в итоге мы получаем исчерпывающее описание Козерога: если он уже выбрал жертву, то не остановится, пока не доберется до ее вкусного, сладенького мозга. Возражения не принимаются, попытки сбежать пресекаются, мольбы о пощаде тщетны. Зато после того как Козерог закончит выедать жертве мозг, жертва осознает, наконец, как надо жить, чтобы все было хорошо и правильно. В смысле — жертва тоже станет зомби.Водолей — та самая нечисть, которая еще не решила, нечисть она или не очень. Поэтому Водолеи — это Темные эльфы. Вообще, если подумать, то любая нечисть так или иначе зависит от людей и даже что-то им должна — пугать, например. Публика ждет! Эльфы же — это такой особенный народ: они как люди, только лучше. Красивее, умнее, талантливее, ну и так далее. Людишки рядом с эльфами чувствуют себя настолько жалкими, что осмеливаются беспокоить бессмертный народ только в самых крайних случаях. В общем, это то, что нужно Водолею: пусть себе делают, что хотят, пусть поклоняются и подражают, лишь бы под ногами не путались.В детских сказках русалка — это красивая девушка с рыбьим хвостом. Во взрослых — это красивая мертвая девушка, утопленница. Хвоста у нее, кстати, нет, а вот типичный рыбий характер имеется. Русалки уверены, что не царское это дело — искать людишек и пугать. Сами придут и сами все дадут. Да-да, если пришел ночью к водоему и хочешь жить, от русалки придется откупиться. Водяные девы предпочитают бусики и красивые платья, монеткой от них не откупишься. И царствие небесное тому, кто посмеет предложить Рыбе деньги. А не руку, сердце, дом с дворецким — ну и платья с бусиками, да.Демоны — это высшая каста нечисти, элита, можно сказать. Люди даже придумали себе науку демонологию — чтобы удобнее было демонов любить. Овнов тоже все любят, и каждый старается обратить на себя внимание блистательного Овна. Если правильно читать заклинания, Овну это польстит, и он, может быть, снизойдет. Но некоторые готовы во славу Овна приносить жертвы — невинные, как правило. Так вот — не надо так делать. Овны и правда демоны — они не будут за такое пугать до икоты и убивать тоже не станут. Овен просто обеспечит назойливому поклоннику пребывание в Аду. Вечное.«Казнить нельзя помиловать» — это про вампира. И про Тельца. Вампир — необычайно притягательная нечисть: если вампир решит, что вы не только еда, но и ценный мех, он вас не высосет досуха, а подарит бессмертие. Весьма своеобразное бессмертие, конечно, с кучей условий: будете спать в гробу, вести ночной образ жизни. За это вампир позволит вам себя любить. В том смысле, что инициация жертвы навсегда привязывает новенького вампирчика к тому, кто сделал его вампиром. В общем, это как Тельцом: или вы еда, или вы раб. Но если раб — то с плюшками. А что, справедливо!Стать оборотнем хотел бы каждый, но удается это только Близнецам. На самом деле оборотничество — не такая уж веселая штука: оборотни не превращаются в волков, лисичек или котиков по собственному желанию. Они это не контролируют. Луна полнеет — и вперед: Близнецы бегут в лес, кувыркаются через пень, отращивают себе острые, как бритва, клыки и бегут кого-нибудь резать. Как овцу. Потом сожалеют, просят прощения и ведут себя прилично — до следующего полнолуния. Что самое интересное, считается, что оборотня можно остановить, напоив зельем или хотя бы заперев в подвале. Некоторые колдуны уверяли, что это даже можно вылечить. Близнецам тоже регулярно предлагают помощь в коррекции темперамента. Близнецы улыбаются, кивают, а про себя думают: «Совсем дурак, что ли?! Кто ж от такого откажется!».Ведьма, грубо говоря, вообще не нечисть, а всего лишь человек. Но какой человек! Женщина, способная повелевать и нечистой силой, и людьми — с помощью всяких зелий и заклинаний. Это Рак, определенно. Личность Рака не меняется, независимо от того, что происходит вокруг и чем занимается Рак. И эта личность всегда ведьминская. В том смысле, что ведьмы не используют собственную магию. Ведьмы используют знания. Поэтому с тех пор, как упразднили Святую инквизицию, Раки живут спокойно и счастливо. «Кто нечисть? Я нечисть?! А вы докажите!».Львы, конечно, не размениваются на мелочи: если Лев человек — то он король, если Лев нечисть — то он Дьявол. Царь и великий князь всея Сумрака. Царь, в смысле. Считается, что Львы обожают, когда им поклоняются, но на самом деле это не совсем так. Львы обожают, когда люди выходят из зоны комфорта и начинают шевелить хелицерами, чего-нибудь добиваясь — вот внимания Льва хотя бы. И надо сказать, Лев бывает благосклонен к тем, кто старается. Правда, часто оказывается, что жертва совсем не так себе это представляла. Что тут скажешь: связался с Дьяволом — не говори потом, что предпочитаешь прохладный климат.Как только человечество научилось бояться смерти, оно ее тут же визуализировало — ну, чтобы удобнее было бояться. Безносая с косой — самая страшная в мире нечисть, поскольку от нее нет спасения. Тем не менее существует множество сказок, в которых человеку удалось обмануть Безносую. Ну, на какое-то время. Это как с Девами: вместо косы у Дев есть острый язык, которым они запросто обезглавят любого неугодного. Деву можно обмануть, но от нее нельзя скрыться. Рано или поздно, так или иначе Дева вернется. Вздохнет, погладит жертву по голове и скажет: «Ну вот, а я ведь тебе говорила, что так и будет!».Мертвой невесте, собственно, многого не нужно: она не собирается никого пугать, она просто собирается затащить в загробный мир какого-нибудь симпатичного неженатого товарища и выйти, наконец, замуж. И в этом вся сущность Весов. Обычно говорят, что Весы — это люди, которые не знают, чего хотят, которым нужно время, чтобы подумать, что они обожают перебирать варианты — ну, и так далее. На самом деле Весы прекрасно знают, чего хотят. Они просто ждут удобного момента. Момента, в котором вариантов уже не останется. Для жертвы, естественно, не для Весов. А пока жертва по ошибке не надела обручальное кольцо не на тот палец, Весы могут наслаждаться: мертвая невеста — это очень красивый образ. То, что нужно вечно эстетствующим Весам.Суккуб или Инкуб — это демон, посещающий по ночам молодых мужчин (женщин) и вызывающий у них сладострастные сны. Скорпион, разумеется, никого не посещает с такой скучной целью, да и кто сможет спать, если его посетит Скорпион? Другое дело, что сладострастные сны про Скорпиона будут преследовать счастливчика до конца дней его, это правда. И не только сны. Есть легенда о юном монахе, который познакомился с необычайно красивой девушкой, и она пообещала ему славу и богатство, если тот согласится быть с ней. Монах поддался соблазну и скоро стал архиепископом, затем кардиналом, а после — Папой римским Сильвестром II. Прекрасное чувство юмора было у той демонессы. Прямо как у Скорпиона.Привидение — это очень деликатная нечисть на самом деле. Привидения никого не преследуют и практически никогда не покидают места своего обитания. И кстати, призраки не будут возражать, если на это самое место люди повесят табличку «Дом с привидениями». Пусть знают! Пусть заходят только смелые! Стрельцы тоже всех предупреждают, что с ними связываться весьма опасно, но тот, кто связался, получит свою дозу адреналина всегда. И желающие находятся, естественно. Потому что Стрельцы, как и привидения, никому не хотят зла. Они хотят общаться, дружить и вместе фотографироваться на память.

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