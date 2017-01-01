Симона. Рассказ о необыкновенной жизни Симоны Коссак

Lynx Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:28 by

Ее называли «ведьмой», потому что она разговаривала с животными и завела себе ворона-террориста, который воровал золото и нападал на велосипедистов. Более тридцати лет она прожила в деревянном домике лесника посреди Беловежской пущи без воды и электричества.Она спала в кровати с рысью и жила под одной крышей с ручным кабаном. Симона была ученым, экологом, автором отмеченных наградами фильмов и радиопостановок. Активно заботилась о самом старом лесе в Европе. Она считала, что следует жить просто, в близком общении с природой. Животные дали ей то, чего она не получила от людей.«Дзедзинка впервые предстала перед Симоной в лунном свете, — вспоминает Эва Высмулек. — Мы решили поехать туда ночью. Мы ехали по дороге с факелами вчетвером: муж, нанятый возница, я и Симона. Вдруг на Бровскую дорогу вышел зубр. Конь остановился как вкопанный, мы испугались, но все-таки доехали. Симона с первого взгляда влюбилась в Дзедзинку». Спустя годы Симона описала это путешествие и встречу с царем пущи таким образом: «Это был первый зубр, которого я видела в жизни, не считая тех, что в зоопарке. Ну и это приветствие при въезде в пущу: монументальный зубр, белизна, снег, полная луна, кругом белым-бело, красота и домик лесника на укромной полянке, весь в снегу, это был покинутый дом, здесь два года никто не жил. В центральной комнате отсутствовал пол, полная разруха. И я посмотрела на этот дом, посеребренный лунным светом, чтобы было романтичнее, и сказала: всё, или тут или нигде!».Дикую однодневную кабаниху Жабку привез Лех Вильчек, и именно благодаря этому зверю жители Дзедзинки [Симона Коссак и Лех Вильчек] познакомились ближе. И прониклись друг к другу симпатией. Раньше она считала, что Лех заносчив. Он не оставался в долгу. Когда в Дзедзинке появилась кабаниха, Вильчек попросил Симону позаботиться о ней во время его отсутствия. Затем он стал «одалживать» ее Симоне. Потом кабаниха спала с ними в кроватях. Жабка выросла кабаном размера XXL и прожила у них семнадцать лет. «Она охраняла дом и ходила гулять как собака, и все чаще льнула к хозяевам и требовала ласки!» — описывал краковский журналист Збигнев Щвенх свой визит в Дзедзинку.О вороне люди говорили, что это отпетый бандит и вор. Он терроризировал половину Беловежи. Ворон воровал коробки из-под сигарет, расчески, ножницы, мышеловки и блокноты. Нападал на людей, разрывал сиденья велосипедов. Крал документы, в лесу таскал у дровосеков колбасу и проделывал дыры в сумках с покупками. Хватал мужчин за брючины, а женщин тянул за юбки и клевал им ноги. Люди думали, что Корасек (так звали ворона) — это кара за их грехи. «Он воровал даже зарплату у рабочих в лесу, — вспоминает Станислав Мысьлиньский, у которого до сих пор остались шрамы после нападения этой птицы. — Он украл у меня пропуск в заповедник, вытащил его у меня из кармана, а затем цинично порвал. Он обожал нападать на велосипедистов, особенно на девушек. Это выглядело очень эффектно: ворон начинал клевать ездока в голову, тот падал с велосипеда, а ворон торжествующе садился на седло и смотрел на вращающееся колесо».«Как-то раз он украл у меня ключи от машины и улетел в лес, —- рассказывает товарищ Симоны, — а Лешек [Вильчек] мне на это, мол, не переживай, он вернет. Взял хворостину и принялся стращать ворона: «Сукин сын ты этакий, это ты украл у моего друга ключи?!» И предупредил Корасека, что если тот отдаст ключи, то получит яйцо, а если не отдаст, то получит хворостиной. А ворон как будто все понял, потому что довольно быстро прилетел ко мне в раздраженном настроении с ключами в клюве и демонстративно бросил их на стол!».«Я ходила по заповеднику без пропуска, — рассказывает Божена Вайда. — Меня увидел охранник парка, он пошел за мной в Дзедзинку и начал выписывать штраф. Когда охранник вручал мне заполненный формуляр, прилетел ворон. Он выхватил бумажку, полетел с ней на крышу Дзедзинки и разорвал там ее своими лапами. На меня напал приступ смеха, я хохотала и не могла остановиться, охранник растерялся, и, в конце концов, махнул рукой. Когда я рассказала об этом Симоне, она чуть не умерла со смеху.«Маленькое стадо моих косуль, которых я выкормила из бутылки, а потом многие годы сопровождала в прогулках по лесу, — вспоминала Симона Коссак — однажды стало проявлять признаки испуга, страха и отказывалось выйти пастись в лес. И я пошла в направлении молодого леска, потому что именно туда животные смотрели, навострив уши и поджав хвосты; было понятно, что какую-то очень большую опасность они чувствуют оттуда. Итак, я прошла примерно половину пути по открытому пространству и вдруг остановилась как вкопанная, услышав за своей спиной дружный, полный ужаса лай, я обернулась, и что же я вижу? Пять моих косуль стояли на напряженных прямых ножках, смотрели на меня и говорили мне своим лаем: не иди туда, не иди туда, там смерть! Честно говоря, я остолбенела, но потом пошла. И что же оказалось? В этом молодняке я нашла свежие следы рыси. Что это значило? Это значило, что в наш питомник пробрался опасный хищник, косули его заметили, убежали в страхе, и что они увидели? Как мать идет на верную смерть, ее нужно предупредить, и для меня, честно признаюсь, этот день стал переломным днем. Я пересекла границу, которая отделяет мир животных от мира людей. Если бы нас отделяла от животных стекло, непреодолимая стена, их бы не обеспокоила моя судьба. Мы — косули, она — человек, какое нам дело? Если они меня предупредили, это означает только и исключительно одно: ты член нашего стада, мы не хотим, чтобы ты пострадала. Честно признаюсь, что я переживала это событие в течение многих дней, и сегодня, когда я думаю об этом, я чувствую, как на сердце становится тепло. Это доказательство того, как можно подружиться с миром диких животных».В питомнике Симоны со временем появляются также: лань, которая будет приходить к ней под окно и угощаться сахаром, аист, которому Симона устроит гнездо из ящика у себя в комнате, такса и рысиха, которая будет спать с ней в кровати, а еще павлины. Дзедзинка очень скоро превратилась в экспериментальную лабораторию, которую Симона из года в год развивала как зоопсихолог (так она себя называла), а также в больницу, поликлинику и приемную для больных животных. Здесь она лечила и холила животных, и вместе с Вильчеком, который их фотографировал, наблюдала за всем этим зверинцем. Здесь она как мать воспитывала лосей-близнецов: Пепси и Колу, мыла черному аисту шею, запускала себе в рукав крысу Каналью, которая на открытом пространстве впадала в панику, позволяла своей подруге-лани устроить себе во дворе «родилку», брала домой овечек и их супер-маму, выращивала крыс Альфу и Омегу и наблюдала за их жизнью, держала в аквариуме сверчков. Здесь она составляла прогнозы погоды, наблюдая за летучими мышами в подвале. Из года в год зверинец расширялся.Зимой 1993 года Симона, как она рассказывала журналистам, начала борьбу за спасение беловежских рысей и волков от уничтожения. «Группа молодых сотрудников из Института изучения млекопитающих Польской академии наук, — писала, например, Алина Недзельская в статье, опубликованной в «Твоем Стиле», — придумала провести телеметрические исследования. Они состояли в том, что дикому животному надевали ошейник с радиопередатчиком, чтобы оно, передвигаясь по лесу, передавало информацию. Но хищника сначала нужно было поймать. Случайно выяснилось, что ученые ставили на рысей и волков капканы, запрещенные у нас законом. Симона Коссак показывает «исследовательскую аппаратуру», которую она нашла в пуще — тяжелые металлические челюсти. Разжать их могли лишь двое мужчин. Стоило ей отложить рукопись, как под окно подошла стая волков. Волки издавали душераздирающий вой. «Это был гимн благодарности за спасение их жизней», — говорит Симона уверенно. — Волки никогда не приближаются к строениям. Они слишком пугливы». Возможно, они почувствовали дружелюбную ауру, которая эманировала из домика лесника».В 1993 году Симона обнаружила в особо охраняемом заповеднике два капкана на хищников, поставленные сотрудниками Института изучения млекопитающих. Симона забрала эти капканы и отказалась отдавать. Ученые из института обвинили ее в краже исследовательской аппаратуры. Делом занялась районная прокуратура в Хайнувке и II Уголовный отдел Районного суда в Бельске-Подляском. Во время допроса в прокуратуре Симона на вопрос о том, какую угрозу для животных представляла такого рода научно-исследовательская техника, она ответила: «По моему мнению, не только для животных, но и для охранников это несло смертельную угрозу. Каждое животное, попавшее в ловушку, потенциально обречено на смерть, если повреждение лапы будет тяжелым. В популяции, насчитывающей двенадцать особей, учитывая браконьерство и случайную гибель диких животных, это — смертельная угроза для существования последней низинной популяции рыси, чей набор генов — единственный в Европе, поскольку в Европе низинной рыси уже нет. Это вообще позор для мира науки, что мы приложили к этому руку».

Ключевые слова: Глушь лес животные общение с дикой природой рысь ворон

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