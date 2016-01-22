Как выйти замуж

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:25

Ernesta Просмотров: 678 Комментарии: 12 +16 Сегодня, 04:25 by

Хочу поделиться с вами сегодня одной занятной историей. Все описываемые ниже события произошли буквально в последние девять месяцев. Узнала я подробности буквально на днях и была несколько шокирована.Начну с того, что всех своих подруг и знакомых я вечно выдаю замуж. Нет, я не нахожу потенциальных женихов, никого не сватаю, просто как-то так сложилось, что все приятельницы идут ко мне со своими проблемами. Рассказывают, изливают душу, а я просто слушаю не перебивая. В какой-то момент в моей голове что-то щёлкает, и я знаю точно, что надо сделать в конкретной ситуации для решения проблемы. Чаще всего на повестке дня встаёт вопрос о личном одиночестве...Года 3 назад появилась у меня знакомая, зашла к нам в магазин и как-то ко мне прикипела. Живёт Рита в Англии, работу хорошую имеет, капитал неплохой, симпатичная, умная, образованная женщина, но не замужем. На тот момент ей было 35 лет, а на горизонте ни то что жениха - вообще никого приличного, да ещё желающего под венец повести. Детей Рите тоже очень хотелось, тем более, что возраст уже давно подошёл.Рите так понравился наш остров, что она купила небольшой домик недалеко за городом на берегу моря. Несколько раз в неделю она приходила ко мне на работу в конце дня, и мы шли в кафе. Рита хотела научиться говорить на греческом языке. Наши упражнения плавно переходили в разговоры о жизни. Вот в один из вечеров Рита и рассказала мне о своём горьком одиночестве, о маме с трудным характером и о коте... Кот был маминым любимчиком, и оба (мама и кот) доставляли Рите некоторый дискомфорт время от времени. Вроде ничего противоестественного животное и не делало, просто имело мерзопакостный характер, маме-то котик не мешал, а вот молодой женщине было временами совсем невесело.И тут в моей голове сверкнула мысль, вернее, я уже точно знала, как наладить Ритину жизнь:- Надо тебе срочно избавиться от кота, пока мама в Англию уехала. Отнеси его куда-нибудь и оставь. С голоду он не помрёт, тут везде на каждом шагу бедным собачкам и кискам добрые люди корм в мисках выставляют и водичку (представляю, как сейчас меня начнут обвинять любители животных, но что сделано, то сделано).А потом Рита пропала. Я её искала, звонила, думала уже в эту деревню съездить и дом её найти, мы-то всегда в городе встречались, дома я у неё не была. Думала даже в полицию пойти, но что говорить, ничего конкретно-то я не знала...С того момента, как пропала знакомая, прошло ровно девять месяцев.И вот недавно утречком стою на работе перед магазином, витрину разглядываю, попутно соображая, что нужно изменить в её внешнем виде, как вижу Риту с симпатичным мужчиной. Оказалось, что это ее муж. Я в шоке.Сегодня мы посидели в таверне и наговорились от души. Вот подробности, где кот, упомянутый ранее, стал не последней фигурой.Далее от лица подруги.Помнишь, последний раз, когда мы встречались, ты говорила, что кота мне надо выгнать, и всё наладится, а я замуж выйду? Так вот, пока я до дома ехала, всё думала об этом, слова твои из головы никак не шли. Кота жалко, конечно, но и жизни семейной так хотелось, что я решила пойти на компромисс.Усадила я кота рядом с собой и начала с ним разговаривать. Про жизнь свою одинокую рассказала, что лет мне уже много, детей пора заводить. В общем, сказала я коту, что это он мне мешает и попросила его уйти из дома. Так и сказала, мол, уйди сам и не мешай мне счастье семейное строить.Кот как будто и не реагировал никак, спрыгнул с дивана и есть пошёл.А наутро нашла я кота маминого мёртвым. Он умер, понимаешь? Умер, а не ушёл.Дальше события развивались, как снежный ком.Риту вызвали срочно по работе в Англию, а буквально на следующий день после смерти кота она вылетела. На острове-то проблем не возникло, а вот в Афинах ей попалась зловредная женщина на границе, которая высчитала все дни пребывания в Греции, и вышло, что Рита нарушила визовый режим на 10 дней. Дело в том, что гражданство у подруги американское, а работает она в Англии, поэтому правила Евросоюза на нее не распространяются.Рита и плакала, и просила, говорила, что у неё недвижимость в Греции, просто не успела свои документы соответствующим образом оформить, но греческая сторона никак не отреагировала. Надели ей наручники, арестовали и повели в специальную комнату до выяснения обстоятельств.А вот тут-то случилось невероятное. Когда Рита кричала и плакала, прося её отпустить, откуда-то появился молодой симпатичный мужчина-грек и стал о чём-то разговаривать с работниками контроля.Как оказалось, ЙОргосу (так зовут этого мужчину) стало жаль девушку, и он решил заступиться, сказав, что это его невеста и у них скоро свадьба.Это, конечно, не помогло. Молодой человек никуда не полетел, а сидел за стеклянной стеной комнаты, куда посадили на несколько часов Риту.Так они и остались вместе с того самого момента. Оформили брак в администрации, а 14-го июня у них будет венчание на нашем острове в церкви Святого Спиридона.Просто удивительно, но муж моей Ритке попался замечательный. Он ресторатор и очень успешный, плюс его семья владеет аптеками, и что самое главное - очень любит Риту.А от себя желаю всем читателям обрести своё тихое семейное счастье, а главное - никогда не отчаиваться, верить и ждать.

Ключевые слова: Кот подруга аэропорт муж авторская история

Другие, подобные истории: