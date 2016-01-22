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Истории из жизни

Как выйти замуж

Вот в этом аэропорту в Афинах и задержали Риту.

Хочу поделиться с вами сегодня одной занятной историей. Все описываемые ниже события произошли буквально в последние девять месяцев. Узнала я подробности буквально на днях и была несколько шокирована.
Начну с того, что всех своих подруг и знакомых я вечно выдаю замуж. Нет, я не нахожу потенциальных женихов, никого не сватаю, просто как-то так сложилось, что все приятельницы идут ко мне со своими проблемами. Рассказывают, изливают душу, а я просто слушаю не перебивая. В какой-то момент в моей голове что-то щёлкает, и я знаю точно, что надо сделать в конкретной ситуации для решения проблемы. Чаще всего на повестке дня встаёт вопрос о личном одиночестве...

Года 3 назад появилась у меня знакомая, зашла к нам в магазин и как-то ко мне прикипела. Живёт Рита в Англии, работу хорошую имеет, капитал неплохой, симпатичная, умная, образованная женщина, но не замужем. На тот момент ей было 35 лет, а на горизонте ни то что жениха - вообще никого приличного, да ещё желающего под венец повести. Детей Рите тоже очень хотелось, тем более, что возраст уже давно подошёл.
Рите так понравился наш остров, что она купила небольшой домик недалеко за городом на берегу моря. Несколько раз в неделю она приходила ко мне на работу в конце дня, и мы шли в кафе. Рита хотела научиться говорить на греческом языке. Наши упражнения плавно переходили в разговоры о жизни. Вот в один из вечеров Рита и рассказала мне о своём горьком одиночестве, о маме с трудным характером и о коте... Кот был маминым любимчиком, и оба (мама и кот) доставляли Рите некоторый дискомфорт время от времени. Вроде ничего противоестественного животное и не делало, просто имело мерзопакостный характер, маме-то котик не мешал, а вот молодой женщине было временами совсем невесело.
И тут в моей голове сверкнула мысль, вернее, я уже точно знала, как наладить Ритину жизнь:
- Надо тебе срочно избавиться от кота, пока мама в Англию уехала. Отнеси его куда-нибудь и оставь. С голоду он не помрёт, тут везде на каждом шагу бедным собачкам и кискам добрые люди корм в мисках выставляют и водичку (представляю, как сейчас меня начнут обвинять любители животных, но что сделано, то сделано).

А потом Рита пропала. Я её искала, звонила, думала уже в эту деревню съездить и дом её найти, мы-то всегда в городе встречались, дома я у неё не была. Думала даже в полицию пойти, но что говорить, ничего конкретно-то я не знала...
С того момента, как пропала знакомая, прошло ровно девять месяцев.
И вот недавно утречком стою на работе перед магазином, витрину разглядываю, попутно соображая, что нужно изменить в её внешнем виде, как вижу Риту с симпатичным мужчиной. Оказалось, что это ее муж. Я в шоке.
Сегодня мы посидели в таверне и наговорились от души. Вот подробности, где кот, упомянутый ранее, стал не последней фигурой.
Далее от лица подруги.

Помнишь, последний раз, когда мы встречались, ты говорила, что кота мне надо выгнать, и всё наладится, а я замуж выйду? Так вот, пока я до дома ехала, всё думала об этом, слова твои из головы никак не шли. Кота жалко, конечно, но и жизни семейной так хотелось, что я решила пойти на компромисс.
Усадила я кота рядом с собой и начала с ним разговаривать. Про жизнь свою одинокую рассказала, что лет мне уже много, детей пора заводить. В общем, сказала я коту, что это он мне мешает и попросила его уйти из дома. Так и сказала, мол, уйди сам и не мешай мне счастье семейное строить.
Кот как будто и не реагировал никак, спрыгнул с дивана и есть пошёл.
А наутро нашла я кота маминого мёртвым. Он умер, понимаешь? Умер, а не ушёл.

Дальше события развивались, как снежный ком.
Риту вызвали срочно по работе в Англию, а буквально на следующий день после смерти кота она вылетела. На острове-то проблем не возникло, а вот в Афинах ей попалась зловредная женщина на границе, которая высчитала все дни пребывания в Греции, и вышло, что Рита нарушила визовый режим на 10 дней. Дело в том, что гражданство у подруги американское, а работает она в Англии, поэтому правила Евросоюза на нее не распространяются.
Рита и плакала, и просила, говорила, что у неё недвижимость в Греции, просто не успела свои документы соответствующим образом оформить, но греческая сторона никак не отреагировала. Надели ей наручники, арестовали и повели в специальную комнату до выяснения обстоятельств.
А вот тут-то случилось невероятное. Когда Рита кричала и плакала, прося её отпустить, откуда-то появился молодой симпатичный мужчина-грек и стал о чём-то разговаривать с работниками контроля.

Как оказалось, ЙОргосу (так зовут этого мужчину) стало жаль девушку, и он решил заступиться, сказав, что это его невеста и у них скоро свадьба.
Это, конечно, не помогло. Молодой человек никуда не полетел, а сидел за стеклянной стеной комнаты, куда посадили на несколько часов Риту.
Так они и остались вместе с того самого момента. Оформили брак в администрации, а 14-го июня у них будет венчание на нашем острове в церкви Святого Спиридона.
Просто удивительно, но муж моей Ритке попался замечательный. Он ресторатор и очень успешный, плюс его семья владеет аптеками, и что самое главное - очень любит Риту.

А от себя желаю всем читателям обрести своё тихое семейное счастье, а главное - никогда не отчаиваться, верить и ждать.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:25
Сегодня, 04:25 by ErnestaПросмотров: 678Комментарии: 12
+16

Ключевые слова: Кот подруга аэропорт муж авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jane_Rage
Сегодня, 04:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 86
Слава богу, что все хорошо закончилось, а то неприятно, мягко говоря, когда люди пропадают.
Зарегистрирован: 22.01.2016
#2 написал: Galadriell80
Сегодня, 06:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 212
Вот ведь какой кот умница оказался, совсем и не мерзопакостный, пожалел хозяйку. Видимо из своих 9 жизней не жаль ему ради счастья Риты одной пожертвовать было+++
Зарегистрирован: 16.12.2015
#3 написал: Madam Papillon
Сегодня, 07:59
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 51
Бедный кот был виноват в том, что какая-то странная мадам не могла найти мужа? А характер свой поменять она не хотела? Образ жизни, взгляды на жизнь? Там вначале сказано было, что и мама как-то негативно отражалась на личной жизни старой девы. Надеюсь, мама то жива?
Тупость! Первый минус за все моё пребывание на фосторе. И первый тапок держите. За кота. За Ваш просто тупой совет, который Вы себе в заслугу поставили.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#4 написал: Talisha
Сегодня, 08:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (681|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 688
Интересно, какая у неё связь с котом была, почему он мешал её жизни... Любопытная история! +
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: Ernesta
Сегодня, 08:36
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1269|-2)
Публикаций: 79
Комментариев: 810
Цитата: Madam Papillon
Бедный кот был виноват в том, что какая-то странная мадам не могла найти мужа? А характер свой поменять она не хотела? Образ жизни, взгляды на жизнь? Там вначале сказано было, что и мама как-то негативно отражалась на личной жизни старой девы. Надеюсь, мама то жива?Тупость! Первый минус за все моё пребывание на фосторе. И первый тапок держите. За кота. За Ваш просто тупой совет, который Вы себе в заслугу поставили.

Это как посмотреть, обычно от тупых советов коты не умирают, а тупо продолжают жить дальше. Заметьте, кота никто не обижал, с ним просто поговорили и всё.
Что касаемо Ритиного характера, то вот её бы я никогда "старой девой" не ришилась бы назвать, не ставьте так легко штампы. Тем более что как доказали наши учёные, молодость у женщин в наш век продолжажется до 45 лет, тогда женшину тридцати пяти лет нельзя назвать старой девой.
А мама Риты сама с ней часто не жила, зато оставляла своего кота вместе с дочерью, что подозрительно. Никакого труда мамочке не составляет любимого котика вместе с собой час в самолёте подержать.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:42
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1839|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 268
А мне сразу одна моя приятельница вспомнилась. Она на кладбище ночью ритуалы свои колдовские проводила, её сторож сцапал и в ментовку сдал. Её естественно в обезьянник там посадили, где она и нашла свою любовь. Так что всякое в жизни бывает. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 09:17
+1
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Репутация: (121|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 585
Интересная история) но не пойму как котик мог мешать, вернее чем? Объясните пожалуйста, может негативные "эманации" насылал))) Как с уходом кота мог запуститься механизм приведший в итоге к трудностям на границе? Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#8 написал: Макарыч
Сегодня, 10:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
На лицо деяние, предусмотренное Статьёй 245 ("Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017))
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье... из корыстных побуждений... наказывается... ограничением свободы на срок до одного года...
2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказывается... принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Всё, составляю протокол
Зарегистрирован: 4.04.2017
#9 написал: Веснянка
Сегодня, 10:25
+1
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Репутация: (804|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 295
Цитата: Madam Papillon
Бедный кот был виноват в том, что какая-то странная мадам не могла найти мужа? А характер свой поменять она не хотела? Образ жизни, взгляды на жизнь? Там вначале сказано было, что и мама как-то негативно отражалась на личной жизни старой девы. Надеюсь, мама то жива?
Тупость! Первый минус за все моё пребывание на фосторе. И первый тапок держите. За кота. За Ваш просто тупой совет, который Вы себе в заслугу поставили.

Ну, маму не жалко, она не кошка. Всего-навсего человек. Шучу. Я не поняла, что кота кто-то и как-то к безвременной кончине подтолкнул. Если бы кошки имели нервную систему, как у разумных существ, и вдобавок умирали от того, что их отругали, им не то сказали или просто косо посмотрели, на Зeмле давно бы ни одной кошки не осталось. И как-то сразу стало вдруг ясно, что проблемы были в самой Рите, хоть я этого из истории и не поняла.

Плюс Эрнесте за очередную замечательную публикацию!!! Как всегда, шикарно и бесподобно.
+++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 30.01.2016
#10 написал: Madam Papillon
Сегодня, 10:26
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Репутация: (29|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 51
Цитата: Ernesta
Это как посмотреть, обычно от тупых советов коты не умирают, а тупо продолжают жить дальше. Заметьте, кота никто не обижал, с ним просто поговорили и всё.

То есть котейка умер от разговора с ним? Боже, надо бы слова этого разговора записать и применять при нужных случаях!
Тупой Ваш совет был в том, что нельзя НЕЛЬЗЯ(!!!) так относиться к тем, кого вы приручили. Выгнать из дома старого кота, который привык к дому. Это не просто жестоко, это ещё, знаете ли, и воздасться может со временем. А не лучше ли было с мамой поговорить и расставить все точки.

Цитата: Ernesta
Что касаемо Ритиного характера, то вот её бы я никогда "старой девой" не ришилась бы назвать, не ставьте так легко штампы. Тем более что как доказали наши учёные, молодость у женщин в наш век продолжажется до 45 лет, тогда женшину тридцати пяти лет нельзя назвать старой девой.


Обычно такие вот положительные со всех сторон женщины ставят себе такуууую планку при выборе мужа, что так и хочется сказать, чтоб спустились на землю и перестали искать идеал. В результате до пенсии сидят в одиночестве и берегут свою честь и достоинство. А потом коты виноваты, оказывается. Ну просто жуть жуткая!
Ну, да и Бог уже с ней. Счастья ей семейного. Надеюсь, смерть кота была не напрасной .....
Зарегистрирован: 5.10.2016
#11 написал: Веснянка
Сегодня, 10:27
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Комментариев: 295
Цитата: Макарыч
На лицо деяние, предусмотренное Статьёй 245 ("Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017))
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье... из корыстных побуждений... наказывается... ограничением свободы на срок до одного года...
2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказывается... принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Всё, составляю протокол

Ваша честь, защита протестует! wink
Зарегистрирован: 30.01.2016
#12 написал: achir660
Сегодня, 10:41
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Комментариев: 20
Цитата: Ernesta
А мама Риты сама с ней часто не жила, зато оставляла своего кота вместе с дочерью, что подозрительно. Никакого труда мамочке не составляет любимого котика вместе с собой час в самолёте подержать


Что подозрительного может быть в том, что мама оставляла с дочерью кота, мне просто интересно? Кошек так просто с собой в самолет никто не пустит, нужно специальное долго добываемое разрешение и плюс это стресс для животного.

Потрясающе, как много людей умудряются винить в своих неудачах котов, растения, фэн шуй .. но только не себя.
Выгонять животное из дома из-за того, что вдруг в голове "сверкнула мысль" что, это, наверное, все беды из-за него - жестоко и безответственно.
Зарегистрирован: 22.03.2015
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