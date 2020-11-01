Пугающая красота: Мидори Хаяши

Мидори Хаяши

Мидори Хаяши - японский художник и скульптор. Создаёт маленьких кукол в виде ведьм и химер.





[center]Серия её кукол называется: 幼き魔女たちの宴 (Масанаки мадзётати но эн) «Шабаш маленьких ведьм». Это куклы от 10 до 25 см. Выглядящие как маленькие дети. Я пролистала весь инстаграм мастера, но не нашла ни одной взрослой куклы [center]Серия её кукол называется: 幼き魔女たちの宴 (Масанаки мадзётати но эн) «Шабаш маленьких ведьм». Это куклы от 10 до 25 см. Выглядящие как маленькие дети. Я пролистала весь инстаграм мастера, но не нашла ни одной взрослой куклы

Самая взрослая кукла в исполнении этого мастера выглядит так:

Также она использует в своих работах дорогие материалы: драгоценные камни и шёлк







А философия её работ - единство жизни и смерти, ведь в этом есть сам цикл жизни.

Как видите, основной стиль госпожи Мидори Хаяши сильно отличается от того, что представляет МоМо. Однако, в этом есть доля правды.

Момо и Мимо

Это Момо - одна из немногих крупных скульптур госпожи Мидори. Химера с телом и ногами птицы, переходящими в человеческое тело. Была сделана в 2016 году для выставки современного искусства в Токио. Является олицетворением внутреннего мира художницы, натянутая через силу улыбка, и широко открытые глаза статуи действительно вызывают у зрителя чувство тревоги. В настоящий момент статуя была продана на аукционе и её дальнейшая судьба (конкретно статуи) неизвестна.

А это Мимо, маленькая куколка, которую Мидори Хаяши сделала уже для себя. Её фотографии можно найти в инстаграм мастера, и она является частью основной коллекции автора: 幼き魔女たちの宴 (Масанаки мадзётати но эн) «Шабаш маленьких ведьм».







































Elfin Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:51 by

Автор: Ангел.

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