Фотоработы Federico Bebber

Фотоработы Federico BebberЭто тень ушедшего времени
тянет руки и просит покаяться,
это горечь усопшего племени
что теперь и в других вырождается
Тянут кости твердыни нам сослепу,
тянут тени - обгорелости дивные,
но пройти не дадут нам по- взрослому,
потому что мы - дети их дымные.
Мягким пеплом полягут мгновения
перед ротами ты ся че ле тий.
И пра - дети почувствуют тление,
глянув в омут моих впечатлений.
С. Ангмарский.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:47
Вчера, 13:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 86Комментарии: 4
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