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Страшные фото

Фотоработы Federico Bebber

Это тень ушедшего времени
тянет руки и просит покаяться,
это горечь усопшего племени
что теперь и в других вырождается

Тянут кости твердыни нам сослепу,
тянут тени - обгорелости дивные,
но пройти не дадут нам по- взрослому,
потому что мы - дети их дымные.

Мягким пеплом полягут мгновения
перед ротами ты ся че ле тий.
И пра - дети почувствуют тление,
глянув в омут моих впечатлений.
С. Ангмарский.

Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
Фотоработы Federico Bebber
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:47
Вчера, 13:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 86Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Искусство фото арт фоторабота мистика

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 13:47
+1
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 1 821
Атмосферные очень работы! Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:14
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (365|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 040
Атмосферно, ничего не скажешь. Но мне этого баннера уиджи хватило yaaah
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Летяга
Вчера, 15:49
+1
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Репутация: (8986|-3)
Публикаций: 329
Комментариев: 6 548
Арты классные, но стихи в начале мне понравились даже больше. Вместе с псевдонимом автора.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: Tigger power
Вчера, 17:35
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (995|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 038
Арты сильные, местами красивые, но непонятные +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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