Дневник крови

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Аскет Левиссет Просмотров: 187 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:22 by

Шел 1321 год. Путешествие по миру в одиночку, не смотря на то, что я рыцарь, было весьма опасно. Разбойники, маги или дикие драконы могли спокойно убить меня. Была темная ночь, около двух часов. Тишина. Треск огня, который я только что разжег, наполнил эту тишину.Я всегда ходил в одиночку, потому что был полумагом и правил несколькими заклинаниями тьмы. Так что, как вы можете понять, вышеупомянутые шайки разбойников меня волновали не сильнее, чем драконы.Ночная мгла и треск хвороста завалил меня в сон. Когда я проснулся, был уже следующий вечер. Я не был удивлен, в этом мире слишком короткий день и длинная ночь. Я встал и направился в путь, который держал.Вышел из леса на запах вкусного горячего кабана и ароматной свежеиспеченной буханки хлеба. Я давно не ел и пришел в лагерь, откуда веяло этим ароматом. Обойдя весь лагерь, я не нашел ни хозяина, ни признаков того, что кто-то здесь вообще был ближайшие пару часов. Есть хотелось больше, чем думать. Я поел и решил поискать в лагере что-то для продолжения своего пути. В одной из палаток с вещами, двуручным мечем и бутылками эля, я нашел дневник, который был открыт в середине. Делать было нечего, я открыл бутылку эля, лег на кровать и стал читать.01.20.1321.Мы, бравые войны-лучники, остановились на ночлег и поставили небольшой лагерь. Здесь красивый вид и лес для добычи пищи. Мои соратники сказали, что можно остаться на пару недель тут.02.20.1321.Ночь прошла тихо, если не считать ужасного рева дикого дракона, что пролетел над лагерем. Благо был потушен огонь, он нас не заметил. Стрелы на убийство такого здоровяка были на исходе, вряд ли хватило бы. Днем наши лучшие стрелки пошли в лес на охоту, надеюсь, скоро вернуться. Хочется кушать.02.20.1321. Вечер.Стрелки так и не вернулись. В лагере нас 7, без стрелков, так 11. Надеюсь, они вскоре вернуться, провиант потихоньку близится к нулю.03.20.1321.Ночь была ужасна, я не мог уснуть: вечный стон, вой, шаги по лагерю. Когда выходил посмотреть, никого не было и близко к лагерю.Я списал это всё на недосып, надеюсь поспать хотя бы наступающей ночью.04.20.1321.С утра мы потерпели потерю. Стрелки, которые ушли в лес, больше не вернутся, головы каждого были на ветках и, как трофей какого-то монстра, реяли над лагерем.Ночь прошла так же ужасно, как и утро после неё. Я слышал хруст, хрип, звук бойни. Наши товарищи были съедены живыми. Ночью я опять не обнаружил на улице никого. Потихоньку сказывается недоедание, голод, терпеть нет сил.05.20.1321.Я отчетливо понял этой ночью, что кто-то есть в лагере помимо нас. Спросив остальных, я понял, что не я один слышал это. Идти в лес за едой никто не решался. Было принято уйти на следующем рассвете. Голодными, но живыми.06.20.1321.Эта ночь была ужасна, я слышу, как дерется армия воинов и крики жертв и мирных жителей. Страшный пугающий крик. Уши закладывает и холодеет кожа. Выходя на улицу и натянув тетиву на луке для самообороны, я опять никого не обнаруживаю, и всё резко затихает. В этот раз вышел на улицу от испуга не только я.07.20.1321.Я вышел на улицу и позвал друзей, но они молчали я обошел их палатки и не нашел их... Нет! Их нет! Все мои соратники исчезли, и пропали головы с деревьев. Ни тел, ни их оружия, будто бы бросили меня. Но тогда почему их доспехи и сумки ещё здесь? Кажется, мне придется идти пешком, лошадь мы съели, телега-дом просто забита хламом, и я оставлю её здесь.....О, чудо! Пару минут назад на окраину леса вышел вепрь. Его сочная туша манила меня, даже пока он не был поджарен. Проколов вепря на вертел, я решил найти гарнир. Я нащупал в сумке последний кусок хлеба, который, как я думал, давно был съеден.Туша на вертеле. Я сижу в своей палатке, слышу голоса, эти голоса... Плач матерей и детский плач. Слышно, как мои друзья говорят: "Беги!" Но ведь тут никого. Возможно, когда я допишу, буду уже не жив, но я продолжу писать, даже смотря в глаза смерти, ведь если вы прочтете, будете знать, что случилось и, скорее всего, постараетесь скорее свалить отсюда. Я стал слышать, как хрустят кости моих друзей и что-то пожирает их. Вышел на улицу, продолжаю писать дневник. Черт! Я вижу, как "нечто" жрет моих друзей, вроде оно меня не заметило. Вернусь, пожалуй, в палатку... Оступился, черт! Оно смотрит на меня... Мне страшно... Оно издало свой дьявольский крик и встало в полный рост. Исчезло... Оно исчезло! Сейчас я подошел осмотреть друзей и хочу похоронить. За спиной тот самый крик, думаю, это моя по...Я выкинул этот чертов дневник, последние страницы были в крови. С помощью магии смог просмотреть события пары последних часов. Этот парень пишет свой дневник, дурак. Чудовище появилось из ниоткуда и разорвало его на мелкие части, откусив и заглатывая голову сразу, оно разорвало тело напополам, как игрушку... Съело все органы и, хрустя его костями, жадно проглотило их... Съев его, оно не исчезло.. Оно стало смотреть туда, где сейчас сижу я... Улыбается...

Ключевые слова: Дракон дневник магия авторская история

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