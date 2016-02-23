Сикомэ

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:51

Причина: Изменен раздел

GhostlyDen Просмотров: 140 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:56 by

Вы слышали что-нибудь о Сикомэ? Это персонаж китайских мифов и легенд. Я думал, что его не существует, но после того случая я поверил, поверил в него!Я был участником экспедиции. Я и ещё восемь человек отправились в поход в горы.Мы долго шли, я сильно устал. Тогда я предложил группе устроить привал, но они отказались. Сказали, что мы должны дойти до нужного места до наступления ночи. И мы пошли дальше.Я шёл последним и периодически отставал от других, но в туже минуту догонял вновь. Так продолжалось, пока я совсем не устал. В какой-то момент я просто опустил взгляд на землю и шёл по тропе. Даже не смотрел, что там впереди, а после ещё минут пяти я остановился в недоумении. Тропинка разделялась на две части. Я даже потерял группу из вида.- Как так?! - вслух воскликнул я.Потерял группу из вида и теперь ещё не знаю, куда идти дальше!Тем временем солнце уже начало заходить за горизонт, очень быстро сгущалась тьма, становилось все темнее и холоднее. Я начал кричать в надежде на то, что меня услышат участники группы, но ответа я так и не услышал. "Вот балда! Надо было раньше кричать..." - подумал я.Я вздохнул и пошёл обратной дорогой. Но... что это? Передо мной вообще не было никакой дороги! Там были просто заросли кустов и травы. Я прошел немного вперёд, но дороги так и не было видно. Господи, я так обожаю свою жизнь! Особенно, когда происходит такая ерунда... И всё-таки решил пойти вперёд... куда глаза глядят.Вот совсем стало темно. А фонарик у меня был очень старый и еле работал, но другого у меня с собой не оказалось. Иду я с мерцающим фонариком по кромешной тьме и думаю о том, что делать мне, если я так и не найду группу?Тень от деревьев бала похожа на страшных монстров, а позади был слышен тихий шелест листвы. Будто кто-то шепчет что-то на ухо.И тут произошло чудо! Неподалёку от меня я увидел огонек. Подойдя поближе, я понял, что это костер. Моей радости не было предела, я даже видел, как двигаются человеческие силуэты.Но стоило мне подобраться поближе, как я понял, что это не люди. Это были человекоподобные существа с высокими и мускулистыми телами. Их глаза светились красным светом, а зрачки горели желтым огнем. Их было примерно восемь. Шестеро сидели возле костра, а остальные ходили рядом.Тут я заметил, как что-то покачивается на ветке дерева. Я начал подкрадываться поближе, но тут дунул ветер, пламя от костра разгорелось сильней, и я увидел полурастерзанный труп человека. От увиденного я выронил фонарик на землю. Как назло, он каким-то образом включился!Все эти существа устремили свой взгляд на меня. Их яркие светящиеся глаза воззрились прямо на меня. По всему моему телу пробежали холодные мурашки, в горле резко пересохло, а голова начала нестерпимо болеть.В один миг они открыли свои пасти, из которых торчали острые кривые зубы и длинные клыки.В панике я побежал в обратном направлении. Я слышал, как позади раздаются пронзительные крики. Неожиданно мне в ногу воткнулось что-то острое. Я вскрикнул от боли и упал на холодную землю.Они догнали меня. Двое существ поставили меня на ноги, я увидел их вождя. При одном взгляде на него у меня снова мурашки бежали по телу. Глаза его ярко светились, клыки были намного больше, чем у остальных и не помещались целиком во рту. На спине у него висело подобие панциря из костей и черепов.Он протянул к моему лицу руку с острым и чёрным когтем, провел по щеке, резким движением оставляя царапины.После этого я отключился. Очнулся в овраге.Было уже утро, а солнце сильно слепило мне глаза. Нога все ещё болела, мне было сложно даже двигать ей, но мне всё-таки удалось выползти из оврага и осмотреться.С трудом встал на ноги и пошёл к тропе. Казалось, что я шёл целую вечность, но мои раздумья прервались. Я увидел, что между деревьями висела какая-то ткань. Я подошел поближе и понял, что это палатка, а ещё несколько палаток стояли рядом.Осмотрев все палатки, я никого не обнаружил. Но мне показалось странным то, что вещи были как-то небрежно раскиданы.Я посмотрел в другую сторону леса и увидел, как что-то пошатывалось на ветке дерева. Когда я рассмотрел получше, то увиденное повергло меня в шок. Это был мертвый человек! Без одной руки и с зияющими кровавыми глазницами. На второй руке у него были часы. Я узнал их - точно такие же были у руководителя моего отряда.Я бежал изо всех сил. И больше никогда! Никогда! Никогда больше я не ходил в экспедиции.

Ключевые слова: Экспедиция горы существа вождь убийства палатки авторская история

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