Тёплый свет

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 11:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Константин Антонов Просмотров: 550 Комментарии: 1 +2 Вчера, 11:49 by

ПрологНа окраине маленькой деревни, в дачном поселочке, когда-то жил старичок. Это "когда-то" приблизительно было 1950-е года. Жил старичок в ветхом старом домике, которому чуть ли лет не больше, чем самому старичку было. Каждая половица, дверь, порог - всё скрипело и прогнило. Но, к сожалению, старичок был ранен в Великую Отечественную войну, был инвалидом, и сам ремонт сделать не мог, а дети его попросту не хотели ехать в эту маленькую деревушку и жить там во время ремонта.И вот старичок скончался, и любящие его односельчане похоронили его со всеми почестями.Сама историяТелефон зазвонил где-то на кухне. Я на автомате пощупал его на тумбочке, но потом понял, откуда доносится звук. Пришлось просыпаться.Я встал с кровати и потянулся. Тёплое летнее солнце освещало мою комнату, грея меня и кота, лежащего, как всегда, в коробке у окна.Еще раз прозвонил телефон, и я вспомнил, что проснулся не по своей воле.Пройдя на кухню, заставлять себя долго искать телефон я не стал, а просто заглянул в первую попавшуюся тумбочку и обнаружил там телефон. Сняв вызов, я спросил:- Да?- Доброе Утро, это ваш риелтор. Вы три дня назад оставили заявку в нашем агентстве на...- На приобретение дачи, - сонно пробормотал я. - Да, я помню.- Это хорошо, что помните. Мы Вам подобрали домик в деревушке, недалеко от города...- Где грязный воздух? - кольнул я.- Нет, воздух там чистый, - торопливо сказал риелтор.- Цена?- Триста тысяч.- Адрес жду в SMS, - сказал я и повесил трубку.Одевшись, умывшись, я проверил телефон и увидел SMS с адресом. Пора ехать.Добрался я без приключений. Риелтор уже поджидал меня у моего домика.- Вот, посмотрите на этот прекрасный домик! И река здесь в пяти минутах...- Да здесь с любой точки деревни она в пяти минутах, - тихо сказал я.- Люди хорошие, домик светлый, - продолжал риелтор. - Хотите взглянуть?- Нет, благодарю. Вот Ваши деньги, - сказал я. - Можете пересчитать.- Нет, не хочу. Верю Вам на слово, до свидания, - торопливо сказал риелтор.Я смотрел вслед уезжающей машине. Но недолго. Нужно было навести порядок.Весь день у меня ушёл, чтобы перевезти старую мебель на дачу и убраться здесь. Вечером, вымотанный полностью, я лег спать на ветхий диванчик.Ночью, примерно в третьем часу, меня разбудил поразительно мягкий, желтый, приятный даже сонному человеку на глаз, свет. Я удивленно оглянулся - свет шёл из окна. Посмотрев в окно, я увидел на окраине деревни маленький старый домишко, откуда шёл свет. Я смотрел на это до 5 утра, до первых петухов. Это очень завлекающее зрелище. Но пора было вставать, и как только вышло солнце, погас свет.И так начался очередной день. Я походил по деревне, закупился в местном ларьке, помыл машину и поспрашивал сельчан о домишке.Но из сельчан в основном молодняк, который также, как и я, купил дачу, ничего не знающие о домишке люди. Я понял, что нужно было искать старожилов.Искал я, честно говоря, долго. И лишь под вечер нашёл.Открыла мне старушка.- Здравствуйте, бабушка, - поздоровался я.- И тебе здравия, коли не шутишь, - сказала старушка. - Ты спросить что хотел? Ко мне люди просто так не ходют.- Да, Вы правы. Видите ли, - начал я и рассказал всю историю.Старушка то хмурилась, то улыбалась, а под конец и вовсе рассмеялась.- Что же ты, внучек, на свет обычный с полуночи по петухи смотрел?- Необычный тот свет, - начал было я, но старушка меня перебила:- Внучек, жил в том доме старичок один, Ефим Игнатьич. Добрый дедушка был, ой, добрый. Мне было лет десять-пятнадцать, когда он тут поселился. Добрый, всегда сладостями покормит и сидит на лавчонке в лаптях. Его в деревне любили все, Ефима-то. Всем поможет, если под силу ему будет... Но умер он когда - вся деревня о нём горевала, такой вот он был... И домишко его, старенькай, как он сам.- Спасибо, бабушка, - поблагодарил я.- Внучек, у тебя цепочка серебряная есть? - спросила бабушка.- Да, но она у меня дома, в городе.- Ты вот, на-ка, возьми цепочку эту, она тебе пригодится, если туда ты пойдешь ночью.- Спасибо, бабушка, - еще раз повторил я и взял цепочку. - До свидания.- Приходи, внучек, - попрощалась бабушка.Я улыбнулся и пошёл домой, ждать ночи.Ночью вновь загорелся тот свет. И я, одев ветровку, взяв цепочку, пошёл к домишку.Свет становился всё ярче и ярче. Внезапно из-за ближайшей чащи раздался рёв. Рёв, который не издаёт ни одно животное. Рёв, который мог издавать человек.Меня бросило в дрожь. Я был уже у самой цели, но внезапно кусты разошлись, и из них вышла женщина, абсолютно голая, вся в шрамах и изуродованная.- Ну здравствуй, - прохрипела она. - Что же ты тут делаешь, странник?- Гуляю, - резко ответил я.Женщина улыбнулась, обнажая белые, блестящие, как сидеритовая сталь, клыки.- Что ты такое? - в ужасе спросил я.- Тебе это уже не важно.Она кинулась на меня, но я понял, зачем бабушка дала мне цепочку. Вытащив её, я ударил по лицу это чудовище, а оно в свою очередь заревело от боли, хватаясь за лицо.Я побежал. Мне было холодно от страха, в груди сжался комок, и я сам не заметил, как бежал все к тому же свету.- От! Меня! Не! Уйдешь! - слышалось сзади.Я споткнулся и упал на землю. Оно прыгнуло на меня, цепляясь за мою грудь когтями. Улыбнувшись клыками, она прокусила мне шею и начала высасывать кровь.Я лежал на земле с уходящим сознанием. А вдали начало выходить солнце, и тёплый свет погас в окне...

Ключевые слова: Старичок дача свет вампир авторская история

Другие, подобные истории: