Тёплый свет

Тёплый светПролог
На окраине маленькой деревни, в дачном поселочке, когда-то жил старичок. Это "когда-то" приблизительно было 1950-е года. Жил старичок в ветхом старом домике, которому чуть ли лет не больше, чем самому старичку было. Каждая половица, дверь, порог - всё скрипело и прогнило. Но, к сожалению, старичок был ранен в Великую Отечественную войну, был инвалидом, и сам ремонт сделать не мог, а дети его попросту не хотели ехать в эту маленькую деревушку и жить там во время ремонта.
И вот старичок скончался, и любящие его односельчане похоронили его со всеми почестями.
Сама история
Телефон зазвонил где-то на кухне. Я на автомате пощупал его на тумбочке, но потом понял, откуда доносится звук. Пришлось просыпаться.
Я встал с кровати и потянулся. Тёплое летнее солнце освещало мою комнату, грея меня и кота, лежащего, как всегда, в коробке у окна.
Еще раз прозвонил телефон, и я вспомнил, что проснулся не по своей воле.
Пройдя на кухню, заставлять себя долго искать телефон я не стал, а просто заглянул в первую попавшуюся тумбочку и обнаружил там телефон. Сняв вызов, я спросил:
- Да?
- Доброе Утро, это ваш риелтор. Вы три дня назад оставили заявку в нашем агентстве на...
- На приобретение дачи, - сонно пробормотал я. - Да, я помню.
- Это хорошо, что помните. Мы Вам подобрали домик в деревушке, недалеко от города...
- Где грязный воздух? - кольнул я.
- Нет, воздух там чистый, - торопливо сказал риелтор.
- Цена?
- Триста тысяч.
- Адрес жду в SMS, - сказал я и повесил трубку.
Одевшись, умывшись, я проверил телефон и увидел SMS с адресом. Пора ехать.
Добрался я без приключений. Риелтор уже поджидал меня у моего домика.
- Вот, посмотрите на этот прекрасный домик! И река здесь в пяти минутах...
- Да здесь с любой точки деревни она в пяти минутах, - тихо сказал я.
- Люди хорошие, домик светлый, - продолжал риелтор. - Хотите взглянуть?
- Нет, благодарю. Вот Ваши деньги, - сказал я. - Можете пересчитать.
- Нет, не хочу. Верю Вам на слово, до свидания, - торопливо сказал риелтор.
Я смотрел вслед уезжающей машине. Но недолго. Нужно было навести порядок.
Весь день у меня ушёл, чтобы перевезти старую мебель на дачу и убраться здесь. Вечером, вымотанный полностью, я лег спать на ветхий диванчик.
Ночью, примерно в третьем часу, меня разбудил поразительно мягкий, желтый, приятный даже сонному человеку на глаз, свет. Я удивленно оглянулся - свет шёл из окна. Посмотрев в окно, я увидел на окраине деревни маленький старый домишко, откуда шёл свет. Я смотрел на это до 5 утра, до первых петухов. Это очень завлекающее зрелище. Но пора было вставать, и как только вышло солнце, погас свет.
И так начался очередной день. Я походил по деревне, закупился в местном ларьке, помыл машину и поспрашивал сельчан о домишке.
Но из сельчан в основном молодняк, который также, как и я, купил дачу, ничего не знающие о домишке люди. Я понял, что нужно было искать старожилов.
Искал я, честно говоря, долго. И лишь под вечер нашёл.
Открыла мне старушка.
- Здравствуйте, бабушка, - поздоровался я.
- И тебе здравия, коли не шутишь, - сказала старушка. - Ты спросить что хотел? Ко мне люди просто так не ходют.
- Да, Вы правы. Видите ли, - начал я и рассказал всю историю.
Старушка то хмурилась, то улыбалась, а под конец и вовсе рассмеялась.
- Что же ты, внучек, на свет обычный с полуночи по петухи смотрел?
- Необычный тот свет, - начал было я, но старушка меня перебила:
- Внучек, жил в том доме старичок один, Ефим Игнатьич. Добрый дедушка был, ой, добрый. Мне было лет десять-пятнадцать, когда он тут поселился. Добрый, всегда сладостями покормит и сидит на лавчонке в лаптях. Его в деревне любили все, Ефима-то. Всем поможет, если под силу ему будет... Но умер он когда - вся деревня о нём горевала, такой вот он был... И домишко его, старенькай, как он сам.
- Спасибо, бабушка, - поблагодарил я.
- Внучек, у тебя цепочка серебряная есть? - спросила бабушка.
- Да, но она у меня дома, в городе.
- Ты вот, на-ка, возьми цепочку эту, она тебе пригодится, если туда ты пойдешь ночью.
- Спасибо, бабушка, - еще раз повторил я и взял цепочку. - До свидания.
- Приходи, внучек, - попрощалась бабушка.
Я улыбнулся и пошёл домой, ждать ночи.
Ночью вновь загорелся тот свет. И я, одев ветровку, взяв цепочку, пошёл к домишку.
Свет становился всё ярче и ярче. Внезапно из-за ближайшей чащи раздался рёв. Рёв, который не издаёт ни одно животное. Рёв, который мог издавать человек.
Меня бросило в дрожь. Я был уже у самой цели, но внезапно кусты разошлись, и из них вышла женщина, абсолютно голая, вся в шрамах и изуродованная.
- Ну здравствуй, - прохрипела она. - Что же ты тут делаешь, странник?
- Гуляю, - резко ответил я.
Женщина улыбнулась, обнажая белые, блестящие, как сидеритовая сталь, клыки.
- Что ты такое? - в ужасе спросил я.
- Тебе это уже не важно.
Она кинулась на меня, но я понял, зачем бабушка дала мне цепочку. Вытащив её, я ударил по лицу это чудовище, а оно в свою очередь заревело от боли, хватаясь за лицо.
Я побежал. Мне было холодно от страха, в груди сжался комок, и я сам не заметил, как бежал все к тому же свету.
- От! Меня! Не! Уйдешь! - слышалось сзади.
Я споткнулся и упал на землю. Оно прыгнуло на меня, цепляясь за мою грудь когтями. Улыбнувшись клыками, она прокусила мне шею и начала высасывать кровь.
Я лежал на земле с уходящим сознанием. А вдали начало выходить солнце, и тёплый свет погас в окне...
Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 11:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:49 by Константин АнтоновПросмотров: 550Комментарии: 1
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