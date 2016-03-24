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Страшилки

Кукла

Это было лет пять назад. Тогда я была ещё студенткой. С малых лет увлекалась куклами, но после одного случая перестала увлекаться.

Я была тогда на втором курсе.
После института решила зайти в магазин. В отделе игрушек на полке лежала странная кукла. Она была старая и немного потрёпанная. Мне очень понравилась эта кукла, и я купила её. Дома я её поставила на стол, который находился в моей спальне.

Приближалось время сна. Я разобрала кровать, легла и начала потихоньку засыпать, но просыпалась каждые две минуты. У меня было такое чувство, будто кто-то смотрел на меня.
Спустя час я заснула.
Утром заметила синяк на руке. Словно кто-то хотел куснуть меня. Я посмотрела на куклу. Возможно, я не заметила, но её рот приоткрылся.

День прошёл быстро. Поужинала, приняла ванну и начала готовиться ко сну.
Ночью я слышала шаги. Кто-то маленький бегал по моей комнате. Я приоткрыла глаза, увиденное меня шокировало: кукла ходила, а в руках держала молоток.
Она издала мерзкий смех, а я притворилась, что сплю. Она взобралась на мою кровать. Я быстро среагировала и пнула куклу. Что-то буркнув, она кинулась на меня, и опять я её откинула.
Потом я схватила её за руку, взяла молоток и пару раз ударила по ее фарфоровой голове. Утром я её сожгла.

После этого случая я перестала покупать куклы. Теперь куклы стали моей фобией.
Будьте поаккуратнее с вещами.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:11
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:11 by AloisПросмотров: 58Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Кукла молоток покупка смех ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:44
+1
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Комментариев: 544
Хорошо что с молотком кукла бегала, а не с "болгаркой"....
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:58
+1
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 175
Мамочки мои, я вспомнила как во времена учебы в школе прочитала книгу, на тот момент, и потом еще очень долго, я считала ее самой страшной, это "Куклы мадам Мэндэлип", вот там тоже они бегали и убивали, только иглами))) но это лучше чем с "болгаркой" smeh, плюс, страшно мне до сих пор)
Зарегистрирован: 9.12.2016
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