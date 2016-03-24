Кукла

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:11

Причина: Стилистика автора сохранена

Alois Просмотров: 58 Комментарии: 2 +5 Вчера, 21:11 by

Это было лет пять назад. Тогда я была ещё студенткой. С малых лет увлекалась куклами, но после одного случая перестала увлекаться.Я была тогда на втором курсе.После института решила зайти в магазин. В отделе игрушек на полке лежала странная кукла. Она была старая и немного потрёпанная. Мне очень понравилась эта кукла, и я купила её. Дома я её поставила на стол, который находился в моей спальне.Приближалось время сна. Я разобрала кровать, легла и начала потихоньку засыпать, но просыпалась каждые две минуты. У меня было такое чувство, будто кто-то смотрел на меня.Спустя час я заснула.Утром заметила синяк на руке. Словно кто-то хотел куснуть меня. Я посмотрела на куклу. Возможно, я не заметила, но её рот приоткрылся.День прошёл быстро. Поужинала, приняла ванну и начала готовиться ко сну.Ночью я слышала шаги. Кто-то маленький бегал по моей комнате. Я приоткрыла глаза, увиденное меня шокировало: кукла ходила, а в руках держала молоток.Она издала мерзкий смех, а я притворилась, что сплю. Она взобралась на мою кровать. Я быстро среагировала и пнула куклу. Что-то буркнув, она кинулась на меня, и опять я её откинула.Потом я схватила её за руку, взяла молоток и пару раз ударила по ее фарфоровой голове. Утром я её сожгла.После этого случая я перестала покупать куклы. Теперь куклы стали моей фобией.Будьте поаккуратнее с вещами.

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