КуклаЭто было лет пять назад. Тогда я была ещё студенткой. С малых лет увлекалась куклами, но после одного случая перестала увлекаться.
Я была тогда на втором курсе.
После института решила зайти в магазин. В отделе игрушек на полке лежала странная кукла. Она была старая и немного потрёпанная. Мне очень понравилась эта кукла, и я купила её. Дома я её поставила на стол, который находился в моей спальне.
Приближалось время сна. Я разобрала кровать, легла и начала потихоньку засыпать, но просыпалась каждые две минуты. У меня было такое чувство, будто кто-то смотрел на меня.
Спустя час я заснула.
Утром заметила синяк на руке. Словно кто-то хотел куснуть меня. Я посмотрела на куклу. Возможно, я не заметила, но её рот приоткрылся.
День прошёл быстро. Поужинала, приняла ванну и начала готовиться ко сну.
Ночью я слышала шаги. Кто-то маленький бегал по моей комнате. Я приоткрыла глаза, увиденное меня шокировало: кукла ходила, а в руках держала молоток.
Она издала мерзкий смех, а я притворилась, что сплю. Она взобралась на мою кровать. Я быстро среагировала и пнула куклу. Что-то буркнув, она кинулась на меня, и опять я её откинула.
Потом я схватила её за руку, взяла молоток и пару раз ударила по ее фарфоровой голове. Утром я её сожгла.
После этого случая я перестала покупать куклы. Теперь куклы стали моей фобией.
Будьте поаккуратнее с вещами.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:11
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:11 by AloisПросмотров: 58Комментарии: 2
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