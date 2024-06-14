Страхи

Новость отредактировал Летяга - 14-06-2024, 10:35

Причина: Стилистика автора сохранена

CreepyAlexander Просмотров: 137 Комментарии: 0 0 14-06-2024, 10:35 by

Было уже совсем поздно, время перевалило за полночь. По длинному, бесконечному шоссе ехал домой на своей машине Афанасий, в этот день сильно задержавшийся на работе. Страшно уставший, измотанный повседневной рутиной мужчина думал только об одном: скорее бы уже добраться и оказаться в теплой мягкой кроватке.Вдруг у машины резко отказали тормоза, Афанасий с ужасом обнаружил, что не справляется с управлением. Охваченный паникой мужчина стал лихорадочно крутить баранку и жать на педали. Ничего не помогало, машина продолжала двигаться по инерции. И тут уже совсем случилось нечто: машина крутанулась вокруг своей оси, проделав фееричный пируэт, затем резко юзанула вправо, к самой обочине. К несчастью, там был крутой обрыв, и машина стремглав полетела в самую пропасть. Всё было кончено, Афанасий разбился и погиб.Он очнулся в каком-то длинном, мрачном тоннеле, ведущем в никуда. Сразу в сознании его возник шквал вопросов: «Что это за место? Где я? Я жив или нет? Что же теперь будет дальше?»И тут раздался чей-то голос, который произнес: «Это одна из адских реальностей, Афанасий, она представляет собой некое астральное измерение, предназначенное для наказания тех, кто при жизни не выполнил свою кармическую задачу. Твоя задача заключалась в проработке своих страхов. Каждый раз, когда ты позволял какому-то страху овладеть собой, ты рисовал своими мыслями в тонком астральном плане образ определенной ситуации, которая спустя некоторое время материализовывалась в физическом мире. Страх — это мысль, мысль — это энергия, энергия способна трансформировать реальность. Теперь в качестве наказания ты здесь, и тебе придется столкнуться лицом к лицу со всеми своими страхами, но здесь уже никакого спасенья нет. Они будут терзать каждый миг, ни на секунду не давая тебе покоя. Это никогда не закончится, всё будет длиться вечно».Голос смолк. Афанасий окунулся в свои воспоминания. В его памяти всплыло несколько ситуаций, когда действительно его глубочайшие страхи с удивительной точностью воплощались в реальность.Однажды в школе была контрольная по математике, он так боялся получить за нее двойку, что целую неделю усердно готовился к ней. Однако когда она началась, Афанасий так разволновался, что не смог нормально сконцентрироваться на задачах и уравнениях. В итоге он ничего нормально не решил и получил за контрольную именно двойку.Еще был случай: они с другом собрались гулять в лес, Афанасий не хотел туда идти, поскольку до жути боялся змей. Все же друг уговорил его, и они пошли. Гуляли они, гуляли, как вдруг в кустах послышался шорох, и к ним выползла огромная, длинная змея, которая ринулась к ним. Мальчишки бросились наутек и убежали из лесу.Также он вспомнил еще одну сцену: он с родителями отдыхал на даче, весь день прогулял и вернулся под вечер, мама хотела приготовить салат на ужин, но не хватало помидоров, она попросила Афанасия сбегать в магазин, который находился не так уж близко к дому. У мальчика промелькнула в голове мысль, что, если он пойдет, на него может напасть стая голодных, бездомных собак. Несмотря на это, он все же решил не спрашивать с мамой и сгонять в магазин. Всю дорогу он терзался этим страхом. Примерно на полпути он услышал лай нескольких собак, еще мгновение — и перед ним оказалась целая стая — особей шесть. Они лаяли, злобно скалились, выражая явно недобрые намерения. Мальчик что есть мочи бросился бежать, только пятки сверкали. Собаки начали его преследовать. К счастью, он смог от них оторваться, испуганный до ужаса и запыхавшийся, он ввалился в дом.Еще одним страхом в списке его кошмаров был страх физической боли. Будучи совсем ребенком, родители повели его в парикмахерскую. Маленький Афанасий громко протестовал и выражал явное нежелание идти туда: «Я не хочу, я не пойду, мне там сделают больно». Родители объяснили мальчику, что стричься — это совсем не больно, ибо волосы лишены нервных центров. Практически насильно родители его довели туда. В процессе стрижки у парикмахера внезапно соскочила рука, и он ножницами случайно поранил шею мальчика. Афанасий заплакал, а мама с папой впоследствии долго ему объясняли, что была всего лишь нелепая случайность.Самым же грандиозным из всех его страхов был страх погибнуть в автокатастрофе. Он был вызван тем, что, когда Афанасию было 15 лет, какая-то цыганка нагадала ему, что он разобьется на машине. Одно время из-за этого он даже хотел было отказаться от приобретения авто и ездить на метро, как простой парень. Однако его эго, его тщеславие, гордость и статусность, т. к. работал он в очень даже приличном месте, продиктовали ему все-таки обзавестись личным автомобилем. На долгое время Афанасий забыл про этот страх, т. к. каждый раз, сидя за рулем, он был очень горд и доволен собой. Но в тот злополучный вечер в его памяти всплыл этот эпизод с цыганкой, и он пребывал в слегка тревожном состоянии. Однако постепенно он абстрагировался и убедил себя в том, что не стоит доверять предсказанию какой-то вшивой бабки — наверное, денег хотела по легкой срубить, вот и втерла какую-то ересь. Тем не менее, машина разбилась, Афанасий был мертв.Очнувшись от воспоминаний, Афанасий стал анализировать всё то, что сказал ему таинственный голос. «Значит, я действительно мертв», — думал он. Может, это какой-то дурной сон, но нет ощущения, как наяву, — это не сон. «Теперь всё то, чего я боялся, будет меня здесь мучать? О боги!»Афанасий бесцельно побрел по однообразному тоннелю. Сперва ничего не происходило, он просто шел вперед среди мрака и мертвой тишины. Вдруг он услышал сильный грохот, как будто случился в горах обвал, непроглядную темноту озарило разноцветное сияние. Подняв глаза наверх, он увидел, как с потолка прямо на него падают огромного размера двойки. Они были самых разных цветов: красные, желтые, зеленые, оранжевые, их было великое множество. Афанасий побежал галопом по тоннелю, дабы избежать обрушившегося на него града двоек. Однако их было так много, что всех их миновать не получалось, и многие из них падали прямо на него, больно ударяя, словно тяжелые камни.В следующий миг все двойки исчезли, однако Афанасий обнаружил, что у него под ногами кишит множество змей, они шипели и жалили его за ступни. Несмотря на то что Афанасий лишился своего физического тела, а он всегда думал, что физические страдания присущи только телу, тем не менее боль была настолько дикая и явственно ощутимая, словно всё происходило в материальном мире.Но вот он снова ступил ногой на твердый пол, змеиный ковер исчез. «Уф, что же дальше меня многострадального Афанасия ожидает», — произнес про себя несчастный. Сзади послышался лай собак, он обернулся и увидел в полумраке оскаленные пасти, псы залаяли в унисон и погнались за Афанасием, который, не помня себя от страха, побежал вперед. Собаки периодически настигали его и кусали, Афанасий выл от боли. Самое ужасное, думал он, это то, что я уже не могу умереть — смерть атрибут физического тела, тела, которого уже нет.Он долго бежал, преследуемый ошалелыми псами, которые его уже все чаще стали настигать и больно кусать, что бедняжка визжал, как свинья, которую вели на убой. Наконец он увидел машину, ту самую, в которой он разбился, дверь была нараспашку открыта. Как окаянный, Афанасий забежал в нее, плюхнулся на сидение и машинально захлопнул дверь. Лай собак не стихал, но в тот самый миг машина загудела и понеслась вперед сама по себе, ею никто не управлял. Посмотрев направо, Афанасий увидел рядом с собой самого себя, вернее, свои покареженные останки, вся конструкция тела была переломана, руки, ноги вывернуты. Салон машины был залит кровью, это было ужасно. Машина ехала как сумасшедшая, остановить ее было невозможно. Вдруг дорога исчезла, и Афанасий в взбесившейся тачке стал с огромной скоростью падать вниз. От ужаса он кричал, но никто был не в силах ему помочь, он был в месте страданий совершенно один, для него всё уже было потеряно, и кроме бесконечной круговерти страданий его уже больше ничто не ждало.

Ключевые слова: Машина страхи собаки боль авторская история

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