Зайди поглубже, не бойся!

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 07:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 177 Комментарии: 0 +2 Вчера, 07:33 by

В старости одна радость – посидеть в тишине, полностью погрузиться в свои мысли. Вспомнить что-то хорошее, необыкновенное, что было в жизни. Лучше, чем речка, места нет, поэтому я так люблю рыбалку. Ночь посидишь около костра в тишине со своими мыслями, а утром на зорьке рыбы наловишь.Для поездок на речку я держал старенький мотоцикл. Ездил на нём, в основном, на своё любимое место за 40 километров. Без рыбы никогда не возвращался, и место там глухое, в одиночестве посидеть одно удовольствие.Я это место нашёл ещё по молодости и никому не показывал, ездил только сам.Вот и в тот день я собрался и поехал на рыбалку. Мотоцикл поставил, как всегда, около большой сосны. Собрал хворосту, палок для костра и, пока солнце еще не село, наловил живца, ну и на уху немного рыбки.Затем расставил сети, рогатки на щуку и развел костер. Принялся варить себе уху. На улице уже порядком стемнело. Поужинал, еще немного подумал о жизни, о хороших временах, да так и задремал.Проснулся от того, что услышал чей-то голос. Он раздавался с реки и, кажется, с самой ее средины:– Вот я и нашел тебя! Думаешь, это твое место? Иди, иди сюда, к реке.Я, толком ничего не понимая, и до конца ещё не проснувшись, протер глаза и медленно пошел к воде.– Кто ты? Что тебе надо?– А ты зайди в воду. Не бойся!Я сделал пару шагов, посмотрел вниз. Ой! Уже по колено стою в воде, когда только успел?– Поглубже зайди! – эти слова прозвучали таким ледяным загробным голосом, что у меня волосы зашевелились на голове.Смотрю вперёд, а в свете Луны на реке никого нет. Голос есть, а кто говорит не видно. Всё внутри похолодело. Кто будет посреди ночи в реке стоять и просить, чтобы в воду зашёл?Я развернулся и, пригнувшись, стал тихо-тихо выбираться из воды.–Ты что? Куда? Вернись! Я же тебе другое место для рыбалки показать хочу. Лучше этого.Ну, думаю: «Быстрее к костру надо, и огонь побольше».Так и сделал. Пока шел от реки, меня так и подмывало обернуться и попробовать рассмотреть, кто это так шуткует. Но всеми силами сдерживал себя, что-то мне подсказывало – лучше этого не делать.Всю ночь просидел у костра, шепча под нос молитвы, а как только рассвело, стал наспех собирать снасти. Немного походил по берегу, думал, может, следы вчерашнего гостя найдутся, но ничего. Откуда он тогда мог появиться в воде?Больше на это место я не ездил, а нашел себе другое, ничем не хуже предыдущего. Только после такой ночной встречи стал брать с собой своего соседа, тоже рыбака-любителя.Автор: Александр

Ключевые слова: Нечисть рыбалка голос костёр молитва

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