Антоха

dimacraft04 Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:23 by

Мне 19 лет. До недавних пор я скептически относился к разным байкам о сверхъестественном, но то, что произошло этим летом у нас в деревне, выбило меня из колеи.Как всегда, я отправился в деревню отдохнуть (каждое лето мы там гуляем с друзьями): сел на электричку, затем прошел пару километров пешком, и вот я уже у нашего домика. Домик был двухэтажный, с балконом. Сейчас в нём никого не было — дедушка с бабушкой живут в другой деревне, а мать с отцом остались в городе. Я обзвонил друзей и стал обустраивать дом к приезду. К вечеру собралась неплохая компания: я, Антоха, Коля и три девчонки — всего шесть человек. Кому-то нужно были идти в магазин за продуктами. Так как я не мог оставить свой дом без присмотра, то ребята быстренько скинулись в «камень, ножницы, бумага». Четверо проигравших должны были отправиться в магазин. В итоге в магазин пошли все девушки и Антоха. Пока их не было, мы с Колей нарубили дров и развели костер.Через полчаса вернулись ребята, и началось веселье. Мы сидели у костра, ели шашлык и рассказывали друг другу страшилки. Уже смеркалось, когда Антоха ушел по делам, сказав, что попозже придет. Пока ребята разговаривали, я отошел по нужде и краем глаза заметил, как в доме на втором этаже зажегся свет. «Вот что у тебя за делишки, Антоха! — промелькнуло у меня в голове. — Ну, сейчас я тебе устрою...».Я тихонько вошел в дом и стал прислушиваться. Слышу — на втором этаже половица скрипнула, и такое ощущение, как будто кто-то встал на одном месте и чего-то ждет. Я решил подождать, пока он не спустится, чтобы его напугать. Проходит пять, десять... пятнадцать минут, а я, как дурак, стою и жду. Никто так и не спустился. Я подумал, что Антоха, наверное, спать лёг. А у нас на втором этаже расположено две спальни — одна моя (в которой и зажегся свет), а во второй спят мои родители. Я стал осторожно подниматься на второй этаж, представляя, как буду смеяться, когда увижу испуганное лицо Антона. Поднимаюсь на последнюю ступеньку, медленно подхожу к своей спальне, резко открываю дверь, а в спальне никого нет и горит свет. Не успел я выключить свет, как услышал, что по коридору кто-то быстро прошмыгнул в спальню к родителям. Естественно, я тоже направился туда. Аккуратно открываю дверь, захожу — никого. Думаю, Антоха на балконе спрятался. Я открываю балкон и с ужасом вижу, что Антоха сидит у костра вместе со всеми. «Что за...» — меня охватила паника. Выхожу из балкона и вижу, что спиной ко мне в дверном проеме кто-то стоит. Я пригляделся — было похоже на маленькую девочку, причем со странно вывернутыми из суставов плечами. Кажется, я закричал...Дальше рассказываю только со слов друзей. Антоха с Колей, услышав мой дикий крик, побежали в дом. Нашли меня на балконе в совершенно невменяемом состоянии. Девчонки же, сидя у костра, видели как я с криком вывалился из комнаты на балкон, словно борясь с кем-то невидимым. Сам я пришёл в себя только около костра, причем так и не смог толком вспомнить, что я там увидел. Может, это даже к лучшему, ибо что бы я ни увидел тогда в комнате, приятного в том было мало...

Ключевые слова: Деревня отдых дом привидение

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