Твой последний день

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

odycotic Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:39 by

Чувство голода снова напоминает о себе, подобие живота издало тихий звук.— Жди, самому не терпится.Звук в коридоре отвлёк меня, шаги приближались к кухне.Идеальный вариант для меня, эти создания такие открытые, когда находятся одни, такие беззащитные.— Говорю же тебе, я сегодня останусь дома, Майк!Это твоё лучшее решение, сколько же удачных моментов я упустил, а всё из-за её частой переменчивости, можно понять абсолютно всё, но не то, что находится в голове у этих особей.Шаги начали приближаться ко мне, в спальне включился свет.Живот издал обычный для меня звук, но в этот раз он оказался громче, чем обычно.— Чёртов шкаф, почему ты так скрипишь!В этот раз мне повезло, сдерживая злость я попытался принять более удобное положение.Свет выключился и шаги направились в ванную, какое же убийство выбрать на этот раз: напугать до смерти, спрятаться в шкаф и выпрыгнуть на неё в самый удобный момент, или же оставшись под кроватью, дождаться момента когда она уснёт.Вдруг свет в коридоре погас и послышались возгласы из ванной, неужели сегодня удача на моей стороне? Я вылез из-под кровати и двинулся в сторону коридора.Дверь ванной открылась, жертва сама шла ко мне в лапы, смешок вырвался из пасти, заполненной острейшими, как лезвие, зубами.— Кто здесь?Запах паники, переходящий в страх — моя любимая закуска, но этого мало, я резко прыгнул в её сторону.В комнате зазвучал чавкающий звук, кости ломались, словно щепки, подобие живота радостно урчало.Это твой последний день, услышал я из пасти огромного нечто перед тем, как стать для него отличным ужином.

Ключевые слова: Охота темнота монстр авторская история

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