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Страшилки

Теперь веришь?

Детям часто приписывают способность видеть то, чего не видят взрослые: разных существ в ночи, необычные события и так далее. Многие будут спорить, но я попробую убедить вас, что это имеет место.

Мне было 7 лет, наконец-то я поступил в своё первое учебное заведение и несомненно радовался этому - частая ошибка всех детей.
Моим любимым занятием было рисование, но в этот день меня заставили выравнивать почерк в специально созданной для этого тетради, зато после я всё же принялся рисовать: домик, гараж, конечно же солнце и облака.

Затянулось моё рисование допоздна, такое бывает редко, но стратегия у родителей уже имелась, я оставался спать с ними.

Спать так не хотелось, поэтому я решил посмотреть фильм по телевизору, который должен был выключаться по таймеру где-то через 2-3 часа.

В названиях фильмов я не разбирался, поэтому сразу скажу, что это оказался хоррор «Вий», все наверное помнят это - «Поднимите мне веки», так вот, фильм меня немного напугал, но это было только началом самой страшной ночи в моей жизни.

Окна в комнате родителей выходили во двор, поэтому днём всегда можно было увидеть, кто пришёл и стучится в калитку.

Мне показалось, что кто-то промелькнул между окон, вскоре предположения увенчались успехом, и я увидел стоящую тёмную фигуру напротив окна, яркий свет сцены из фильма осветил это «нечто», попробую передать Вам по памяти его образ: злые глаза, длинные клыки, зеленоватая кожа и рваная одежда.

Оно смотрело на меня, вмиг яркость экрана понизилась, и я перестал видеть что-либо за окном.

Разбудив маму, принялся рассказывать ей про данную ситуацию. Конечно же она не поверила, отругала меня и выключила телевизор, объяснив это тем, что насмотрелся страшилок.

Как Вы могли понять, это для меня были очень плохие новости, от страха начало трясти и наворачивались слёзы, но каким-то образом мне удалось уснуть, сам не помню как, больше такого в моей жизни не происходило.

Поделитесь своими историями, если таковые есть, в комментариях, докажем обратное неверующим.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:14
Сегодня, 11:14 by odycoticПросмотров: 99Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: существо ночь фильм сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 15:46
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Чего только не приснится под впечатлением от фильмов, особенно детям))). Помню, как с младшей сестрой смотрели "Вий" одни дома, как раз уже вечерело, и не известно было, когда взрослые вернутся домой... Натерпелись страху)))
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#2 написал: Lisya
Сегодня, 20:57
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Комментариев: 17
А мы Фредди Крюгера боялись. Почти взрослыми уж были, а страшного...Вий как то немного мимо прошёл тогда. Ещё боялись малыши помню заставки в передаче "спокойной ночи, малыши", заяц там был реально страшный.
Зарегистрирован: 11.01.2021
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