23

w4ra Просмотров: 66 Комментарии: 2 0 Сегодня, 12:27 by

Однажды я сходил в магазин, чтобы накупить себе продуктов к ужину. Но как только я начал подходить к кассе, я увидел какие-то батончики, которые называются "23". И я подумал: "Неужели это что-то новое?" Ведь раньше такие батончики нигде не продавались. Меня тут же охватил интерес. Я достал свой телефон, чтобы найти информацию про такие батончики. И вскоре я её нашёл. Там говорилось, что существует одна компания, которая называется просто "23". Я также узнал, что сама компания помимо батончиков производит конфеты, шоколадки, печенья. Даже жвачки! Я очень удивился и немного ужаснулся, так как в информации очень часто встречалось цифра "23". Например, сама компания "23" была образована ещё в 1923 году, а цена всех продуктов, производимых компанией, равна 23 вне зависимости от валюты. И я решился купить те самые батончики.Когда я пришёл домой, я решил съесть те самые батончики. В обёртке каждого батончика говорилось: "Это самый вкусный батончик, что ты когда-либо видел! Съешь его, не пожалеешь! Но с каким он вкусом - это секрет!" И тут я ужаснулся. Ведь вкус мог быть какой угодно. Я решил открыть обёртку и съесть один из батончиков. Мне он понравился, он был со вкусом клубники. Но как только я хотел съесть второй батончик, я ужаснулся, так как он был весь в человеческой крови. Я очень сильно испугался.Позже происходило что-то странное. Меня начинало тошнить кровью, и вскоре я потерял сознание.Очнулся я в больнице. Я увидел своих родителей и друзей. Они мне сказали, что я лежу в больнице 23 часа. Я немного ужаснулся, так как я как раз пробовал батончики с названием "23". Но потом я поговорил с родителями и друзьями о всяком, мы посмеялись и я забыл о том ужасном случае с батончиками.Однако через 23 дня появилась информация о внезапной смерти 23 человек. Я ужаснулся и понял, что это всё батончики. И я решился больше никогда их не покупать. И я решил выложить пост о той самой компании и батончиках, чтобы просветить разумы людей. Вдруг они тоже хотят купить батончики или жвачки? Однако через 23 дня после того, как я выложил пост, умерло ещё 23 человека, двое из них иностранного происхождения. Я ужаснулся, и потом я удалил тот пост, чтоб никто больше не умирал.И потом меня все время мучал вопрос. Как такая компания, как "23" появилась вообще? И откуда такие батончики, печенья, шоколадки появились? Почему об этом никто не знает? Непонятно.

Ключевые слова: Батончик конфеты шоколадки вкус ужаснуться авторская история

Другие, подобные истории: