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Страшилки

Невидимые гости

История была рассказана моей бабушкой.

Вечер был душным, мы заканчивали работу по двору и плавно перебирались в дом. Уже внутри, усевшись каждый на своё место, включили вентилятор и наслаждались прохладными потоками воздуха. Как обычно, легли спать в 10 вечера, насмотревшись при этом сериалов по «нтв».

Проснулась я где-то под утро, от шума в прихожей, сначала были слышны лишь какие-то шаги, думала кошки, но то, что произошло дальше, ввело меня в полнейший ступор, начали кричать:
— Хозяева, помогите нам!
— Хозяева, выйдите сюда, помогите нам!
Помню только это, а потом просто потеряла сознание, Дед привел в чувство днём.
Это точно был не сон, потому что мне они и не снятся вообще.
Сделаю отступление, бабушка у меня очень крепкая, не теряла сознание ни разу в жизни, поэтому я попросил больше информации, она объяснила так:
— Ну ты же знаешь, как наша комната расположена, прямо на эту прихожую смотрим постоянно (в комнате у них окно и видно всегда, кто дверь открывает и заходит), так вот когда из пустоты начали раздаваться крики, тогда я и отключилась.

История заставила меня вздрогнуть, поэтому решил рассказать её и Вам.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 01:37 by odycoticПросмотров: 116Комментарии: 0
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Ключевые слова: Утро крики шаги нечто авторская история

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