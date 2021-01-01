Невидимые гости

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

odycotic Просмотров: 116 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:37 by

История была рассказана моей бабушкой.Вечер был душным, мы заканчивали работу по двору и плавно перебирались в дом. Уже внутри, усевшись каждый на своё место, включили вентилятор и наслаждались прохладными потоками воздуха. Как обычно, легли спать в 10 вечера, насмотревшись при этом сериалов по «нтв».Проснулась я где-то под утро, от шума в прихожей, сначала были слышны лишь какие-то шаги, думала кошки, но то, что произошло дальше, ввело меня в полнейший ступор, начали кричать:— Хозяева, помогите нам!— Хозяева, выйдите сюда, помогите нам!Помню только это, а потом просто потеряла сознание, Дед привел в чувство днём.Это точно был не сон, потому что мне они и не снятся вообще.Сделаю отступление, бабушка у меня очень крепкая, не теряла сознание ни разу в жизни, поэтому я попросил больше информации, она объяснила так:— Ну ты же знаешь, как наша комната расположена, прямо на эту прихожую смотрим постоянно (в комнате у них окно и видно всегда, кто дверь открывает и заходит), так вот когда из пустоты начали раздаваться крики, тогда я и отключилась.История заставила меня вздрогнуть, поэтому решил рассказать её и Вам.

Ключевые слова: Утро крики шаги нечто авторская история

Другие, подобные истории: