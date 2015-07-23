Сборник коротких историй

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vapiru Просмотров: 141 Комментарии: 2 +6 Вчера, 19:34 by

МаршрутПоследнее время Володя начал замечать за своим другом Артёмом некоторые странности. Он стал каким-то грустным, замкнутым, и в одно и то же время уезжал куда-то на своём велосипеде. Володя решил проследить за другом, через несколько минут слежки он застал такую картину: Артём останавливается у фонарного столба, стучит по нему ладонью проезжает немного и просто исчезает в никуда. На следующий день Володя, решил поехать за другом. Выполнив «ритуал», он оказался как будто в аду: вокруг лежали трупы, и пахло гарью. Парень тут же нашёл взглядом Артёма, тот, не обращая ни на что внимания, медленно ехал по небольшой тропинке, Володя направился следом. Минута показалась ему часом, но Артём, наконец, остановился, постучал по сухому дереву и, проехав немного вперёд, исчез. Казалось бы, вот оно, спасение, Володя повторил за другом, но не вернулся в наш мир. Он повторял эти действия ещё раз и ещё, и ещё…Больше его никто не видел, а Артём продолжил ездить по своему маршруту, пока и сам не пропал без следа.ПудраГде-то при Николае 2, жила молодая дворянка. Она купила себе дорогую английскую пудру. Девушка пользовалась ей каждый раз, когда выходила в люди. Так она нашла себе любовника и жила счастливо. Но, когда пудра закончилась, она начала терять красоту. День за днём она становилась всё уродливее и уродливее, из-за этого любовник бросил её. Единственным, что останавливало процесс, была как раз та пудра. Девушка накупила себе её с запасом и как-то жила. До того момента, пока не пришли большевики, они забрали всё её имущество и оставили без всего. Без пудры она опять стала уродливой и из-за всего пережитого обезумела. Долго бродила бывшая дворянка по улицам города, прося у всех денег на косметику, а когда ей отказывали, она заливалась истошным криком и пыталась отобрать деньги силой. Ходят слухи, что призрак дворянки можно увидеть в тот день, когда она впервые купила ту пудру.РасплатаЭту историю я помню, как будто она была вчера.В 90-ые я, как и большинство мужчин, потерял работу и сильно запил. Жену с дочкой бил и по пьяни, и по трезвому, а им самим податься было некуда, вот и терпели. В какой-то момент я услышал, как Аня, дочка, жалуется жене на бабайку под кроватью. Люба, жена моя, доказывала, что там никого нет, но дочка ни в какую. Через несколько дней она ко мне подошла и сказала: «Пап, тебя бабайка зовёт». Ну, я, ругаясь, пошёл к ней в комнату, а Аня осталась на кухне. Когда вошёл в детскую, дверь захлопнулась, и передо мной предстала высокая фигура с рогами. Я протрезвел за секунду. Существо заговорило:- Ну здравствуй, алкаш, видел я, чем ты тут занимаешься, так вот, пришло время платить по счетам...Существо ударило меня в живот, и я скрутился бублик. Оно избивало меня ещё несколько минут, а затем оторвало мне стопы. Удовлетворённо посмотрев на содеянное, демон вылез в окно. Не знаю, как я попал в больницу, но, когда выписался, жены с дочкой уже не было. Как мне сказали, умерла у Любы прабабка, вот они и переехали от меня подальше. В последний раз я видел Любу в суде.Так я и стал одиноким, никому не нужным калекой.РесторанСветлана проснулась от жуткого холода. Оглядевшись, она поняла, что находится в каком-то холодильнике. Открыв тяжёлую дверь, девушка вышла в коридор. На стене висела табличка со стрелками: направо – кухня/выход в зал, налево уборная/чёрный вход. Света повернула направо. У входа на кухню стоял отвратительный запах гари и сырого мяса. Светлана заткнула нос и открыла дверь. Вся кухня была залита кровью и грязью. А за дымящей плитой стоял толстый мужчина, который разделывал что-то круглое… Света пригляделась и ужаснулась… Это была голова её мужа. Также на кухне было мутное стекло, за которым девушка смогла разглядеть ресторан, заполненный разнообразными тварями. Единственное, что их связывало, это смокинги и вечерние платья, натянутые на их неестественные тела. Медленно закрыв дверь, Света направилась к чёрному входу, но дверь не поддавалась. Тогда она закрылась в уборной, дабы решить, что делать дальше. Через несколько секунд девушка услышала, как кто-то входит в коридор. Светлана приоткрыла дверь и увидела безголовое существо с шестью руками. На его груди был глаз, а чуть ниже рот и уши.- Ну где там заказы!? – сказало существо, открывая дверь на кухню- Забирай блюда и скажи, что дальше в меню будет деваха, – ответил вышедший с кухни поварСущество взяло несколько подносов и пошло в зал. А повар двинулся в сторону уборной. Девушка захлопнула дверь, но он открыл её ключом. Нагнувшись, существо схватило девушку за волосы, ударило её головой об стену и, насвистывая какую-то мелодию, потащило на кухню.Тела Светы и её мужа так и не нашли…Лунный драконВ детстве бабушка рассказала мне историю о лунном драконе и мальчике Вите. Думаю, она может показаться вам интересной.В тот день Витя остался один, его родители уехали по делам, и вернутся только в середине следующего дня. Поужинав, он улёгся в кровать и стал засыпать. Но в какой-то момент он почувствовал на себе чей-то пронзительный взгляд. Мальчик включил свет и оглядел комнату, пусто. Выключив ночник, Витя вновь лёг спать. Как вдруг кто-то силой стащил с него одеяло. Мальчик увидел не высокого мужчину, одетого в какие-то лохмотья. Тот бросил одеяло в сторону и схватил мальчика за ногу. Витя попытался вырваться, но мужчина держал его мёртвой хваткой и тянул на себя. Порыв ветра распахнул шторы, и лунный свет залил комнату. Мужчина и Витя неподвижно наблюдали, как из лунного света начал формироваться небольшой дракончик. Он подлетел к мужчине и выдохнул на него ярким синим пламенем, тот за несколько секунд превратился в пепел. Затем на Витю напала слабость, он рухнул на кровать и уснул, а дракончик накрыл его одеялом. Утром мальчик ничего не помнил, он убрал пепел и ждал приезда родителей.

Ключевые слова: Страшилки сборник маршрут дракон повар пудра авторская история

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