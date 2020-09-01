Женщина без лица

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:23 by

В первый раз женщину без лица увидела Настя в окне старого дома.Бабушка разговорилась возле него с приятельницей.Настя же, помаявшись от скуки, придумала себе развлечение – стала бросать камешки в мутное, заросшее грязью окно. Камешки, ударяясь о стекло, весело позвякивали, словно переговаривались друг с дружкой. А один попался тяжёленький – зазвенело жалобно стекло, змейкой побежала трещинка.И почти сразу дрогнула занавеска – кто-то показался в окне. Видно было плохо. Вначале Настя разглядела торчащие по сторонам седые волосы, а уже после – под ними – пустоту!Не было ни носа, ни рта. Ничего! Только жадный, голодный взгляд. Кожу закололо иголочками. Настя чувствовала, что её рассматривают - оттуда, из окна. Её вдруг сильно потянуло к двери – захотелось войти внутрь.Отпрянув, Настя налетела на бабушку, потянула ту за руку:– Пойдём, пойдём отсюда!- Да что с тобой, - рассердилась бабушка. – Дай нам поговорить с Петровной.И тогда Настя прошептала:- Там… тётя без лица!- Где? – удивилась бабушка.- Там. В окне!- Глупости какие! Дом давно заброшенный стоит.Дом и правда выглядел необитаемым. Облезлые стены. Грязные окна. Проржавевший навесной замок на обшарпанной двери. Только сквозь одно, крайнее слева, окно можно было ещё что-то рассмотреть. И сейчас оттуда выглядывала женщина без лица, манила Настю рукой.- Ба, она смотрит на нас! И зовёт! – вскрикнула Настя.- Как же она смотрит, если без лица? – улыбнулась Петровна.- Не обращай внимание, - отмахнулась бабушка. - Вечно Настюшка придумывает. Фантазёрка!- Бабушка права. Дом пустует уже… лет двадцать? – Петровна зашептала что-то про себя, подсчитывая. – Как раз тогда девчоночка пропала, помнишь, Валь?- Как пропала, ба?- Да не помню я, сколько времени прошло! – Бабушка сердито зыркнула на Петровну и наконец заторопилась. – Ну, пойдём мы, пора.На ходу Настя оглянулась на крайнее окно, но женщины там уже не было. Лишь серая занавеска шевелилась слегка.Второй раз женщину без лица Настя увидела в парке.Она вдруг замёрзла среди жаркого дня, почувствовала себя отделённой от мира – от мальчишек, что носились с воплями рядом, от бабушки, увлеченно болтающей с кем-то на скамейке. Всё замедлилось, звуки приглушились – холод окружил Настю непроницаемой стеной. И почти сразу она увидела ту женщину.Женщина без лица стояла под ивой. Высокая. Худая. В тёмном длинном платье. С неприбранными, торчащими по сторонам волосами.Она медленно подняла руку и поманила Настю к себе.И девочка сделала шаг, ещё и ещё…Кто-то из ребят пребольно угодил Насте мячом по спине.Оцепенение спало, и она кинулась к бабушке. Обняла, прижалась крепко. А когда сердечко успокоилось – выглянула осторожно, посмотрела в сторону одинокой ивы.Никого не было среди ветвей. Женщина без лица ушла. И Настя успокоилась, ничего не сказала бабушке.Только вечером во дворе поделилась произошедшим со своей закадычной подружкой Таткой. Та была старше Насти, перешла уже в третий класс.Татка смеяться не стала. Выслушала серьёзно и предложила пойти вдвоём к странному дому, покараулить – выглянет или нет его хозяйка из окна. Настя сначала наотрез отказалась – очень уж было страшно. Но после долгих уговоров сдалась.- Мы только глянем издали и убежим, – успокоила она себя.Однако назавтра пойти не вышло – бабушка усадила Настю за букварь. После они поливали цветы, затем отправились в магазин. Днём, как повелось, навестили в парке птиц – бабушка насыпала им семечек в кормушку. Птицы прыгали по веткам, посвистывали – ждали угощения.В парке было беспокойно – бегали вокруг люди, звали какую-то Марину.- Потерялась девочка. В красном платьице была, на кармашке ромашка вышита, – взволнованно делилась с бабушкой новостями какая-то старушка. – Может видели?Бабушка только охала и сильнее сжимала руку Насти.Следующим утром Татка подкараулила Настю возле калитки. Она была нарядная – в голубом платьице, к воротничку крепилась большая блестящая брошь.- Тётя подарила! – похвасталась Татка, проследив за настиным взглядом. А после предложила: - Пошли к тому дому сейчас?- Бабушка запретила на улицу одной выходить. Вчера в парке девочка пропала.- Мы быстро. Если что – скажем, у меня гуляли.И видя нерешительность подружки, Татка выпалила:- Ты всё выдумала, да? Врушка!- А вот и нет! - Настя выскользнула за калитку, придержав ту, чтобы не скрипела.Близко к старому дому девочки не подошли, остановились чуть поодаль. Татка с жадностью вглядывалась в окна, но женщина без лица не показывалась.- Может, в дверь постучим?- Вот ты глупая! Как она откроет, если заперта?- И правда, - разочарованно протянула Татка. – А как она в парк приходила? Через окно вылезла?И прежде, чем Настя ответила, подбежала к двери и дёрнула за висячий замок. Неожиданно тот накренился, повис на дужке.Не раздумывая, Татка вытащила его из петли и толкнула дверь. Некоторое время она вглядывалась внутрь, а потом вошла! Голубое яркое платьице мелькнуло в дверях и пропало.Настя ахнула! Зачем, зачем Татка зашла в страшный дом? Прямо в лапы к живущей там ведьме!Что же делать?! Бежать за бабушкой или… посмотреть самой?Помедлив, Настя решилась заглянуть внутрь – вдруг Татка спряталась у входа, специально, чтобы напугать её. Нужно было проверить.Ноги не слушались, подгибались от страха, дрожали…Заглянув в приоткрытую дверь, Настя сразу отпрянула, готовая в любую минуту кинуться прочь. Никто не выпрыгнул оттуда с громким криком. И она посмотрела снова, остановившись на пороге.Было сумрачно. Тусклая лампочка слабо освещала длинный коридор. В пыли на полу виднелась цепочка маленьких следов, терялась в темноте…- Тата, - тихо прошептала Настя, - ты где?Татка не отозвалась. Только лампочка разгорелась ярче, и Настя вдруг увидела под ней, чуть ниже, натянутую верёвку, на которой были развешаны куклы!Старые пластмассовые пупсы с вывернутыми конечностями выглядели устрашающе. Они были похожи друг на друга, только одёжки разные. Ближайший к Насте был одет в красное платьице с вышитым на кармашке цветком.«Ромашка…» - подумала Настя и вспомнила про пропавшую в парке Марину.А потом из глубины дома раздались шаги. С медленным шаркающим звуком они приближались… Настя не стала ждать, пока кто-то появится из темноты. Кинулась прочь……Через годы, возвращаясь мыслями к тому дню, Настя всё пыталась понять – куда подевалась Татка?Дом словно поглотил её! Люди, которых заплаканная Настя привела через полчаса, никого не нашли в старом помещении – в пустых заброшенных комнатах давно никто не бывал. Следы, которые увидела Настя на полу, исчезли. Ровная нетронутая пыльная целина лежала повсюду.Только куклы оставались на месте. Напрасно Настя твердила про них, показывала пальцем. Взрослые не способны были разглядеть жуткую гирлянду из пупсов, пришпиленных прищепками к верёвке. За то время, пока Настя бегала за помощью, к ним добавился ещё один – в голубом ярком платьице, с блестящей брошью на белом воротничке.Автор - Татьяна Викторова.

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