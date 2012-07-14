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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:36

mad_billy Просмотров: 17 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:36 by

Стас посмотрел вниз. В старом колодце была лишь тьма, не было видно даже отблесков воды. Он повернулся к Вове.- Напомни, приятель, за каким чёртом мы туда лезем?- Туда упал мой мячик! - мальчик вытер слёзы.- Ладно, не реви, сейчас достану.Он стал раскручивать верёвочную лестницу.- К чему бы её прикрепить…Парень тряхнул старую крышу. Она с треском развалилась. Несколько досок шумно упали на давно высохшее дно.- Эх…- Смотри! – Вова указал на большой камень, торчащий из земли рядом. – Можно привязать лестницу к нему!- Молодец, - Стас потрепал его по голове и завязал узел.Он раскрутил лестницу и дёрнул несколько раз. Верёвка держалась крепко. Лестница была достаточно длинной, чтобы дотянуться до ямы, но Стас не был уверен, что она дойдёт до самого низа. Моток стал стремительно раскручиваться, падая вниз. Через пару секунд лестница дрогнула, раскрывшись полностью.Ещё пару раз проверив верёвку на прочность, Стас перекинул ногу через край и поставил на первую ступень. Верёвка стала натягиваться с каждой следующей. Силуэт мальчика наверху становился всё меньше. Смотреть вниз Стас побаивался. Дно было видно, но казалось очень далёким.Очередной шаг заставил его вскрикнуть – нога не нашла ступени и повисла над бездной. Он всё-таки собрал силы бросить взгляд вниз. Облегчённый выдох вышел у него изо рта. Дно было всего в метре от него. Он спрыгнул и стал осматриваться в поисках потерянного мяча.Здесь было полно различного мусора. Камни, ветки, куски старых игрушек, но ничего, похожего на мяч.- Кажется, нет тут… эй!Лестница стремительно утягивалась вверх. Стас попытался допрыгнуть, но его пальцы соскользнули с перекладины.- Это не смешно, мелочь пузатая! Верни лестницу!От этого она стала подниматься лишь быстрее. Уже скоро её последняя перекладина исчезла за краем колодца. Из-за него же показалась маленькая голова Вовы.- Прости, - это слово эхом отскочило от каменных стен, и мальчик исчез.- Эй, падла! Я вылезу и знаешь, что с тобой сделаю! – Стас схватился за камни в стене.Он попытался подтянуться, но камни были слишком гладкими, и он больно приземлился на задницу.- Сволочь! Хорош прикалываться!Но крики не дали эффекта. Уже перейдя на мат, из-за них он совсем не услышал, как стенка за ним медленно отодвинулась. Длинная волосатая лапа потянулась к нему.Крик из ругательного резко стал напуганным. Вова, прятавший лестницу под кустами неподалёку, вздрогнул. Мальчишка подскочил и посмотрел вниз. Там уже никого не было. Он лишь увидел, как кусок стены со скрежетом встал на место, но не полностью. Красный блеск показывался в трещине.Вова побежал. От деревни его отделала небольшая роща. Он быстро преодолел её и подбежал к одному из домов. Дядя Женя колол дрова во дворе. Мальчик подскочил к нему.- Стас в колодец упал!- Что?! – топор выпал из рук мужчины.- Стас упал в колодец! Ему нужно помочь!- Как упал?- Туда упал мой мячик, и я попросил его достать.- Эх, вот же он невезучий! Пойдём, посмотрим и что-нибудь придумаем.Мальчик поскакал впереди, ведя за собой мужчину. Скоро они оказались на месте.Дядя Женя заглянул в глубину.- Там же никого не…Его прервал глухой удар. В руках мальчонки был окровавленный камень. Он ударил его по голове ещё раз, со всей силы. Пара капель крови упала, а за ними полетело обмякшее тело. Вслед отправилось и оружие. Вова тяжело дышал. Для его хилых ручонок булыжник был очень тяжёл.Снизу снова раздался скрежет. Кусок стены отодвинулся, две длинных культи схватили мертвеца за плечи и медленно потащили в дыру. Несколько пар рубиновых глаз сияли в темноте. Из неё слышалось хлюпанье и потрескивание. Добыча полностью исчезла из виду вместе с охотником, а затем раздался хруст. Он продолжался ещё долго.Вова хотел увидеть всё получше и наполовину свесился над ямой. Это было похоже на то, как он кормил мухами паука на чердаке. Очень завораживало и пугало одновременно.Первым, кто попался в колодец, был его друг Ваня. Они поспорили, что Ваня сможет перепрыгнуть яму.Он встал на край и оттолкнулся. Прыжок вышел неудачно. Он приложился лбом о другую стенку колодца и упал вниз. Вова хотел позвать на помощь, но услышал, как друг зовёт его. Заглянув туда, он закричал – волосатые лапы уже тянули его друга в нору. Страх вдруг… прошёл. Почему-то мальчику стало интересно. Иван звал его, что есть мочи, умолял привести кого-то, но Вова не спешил. Постепенно ноги его товарища скрылись в тени, и его крик стал громче. Было слышно, как что-то перемалывало кожу и кости. Мальчик затих и полностью скрылся в темноте. Стенка задвинулась.Вова очень захотел увидеть это снова. Он вернулся в деревню. Возле своего дома ему встретился Стас. Мальчишка сразу припомнил, как тот обижал его…С лёгкой улыбкой он задумался, кого ещё можно привести сюда. В деревне было ещё много ребят, которые его обижали.Руки Вовы заскользили от покрывшего их пота. Ехидно хихикая, он лишь в последний момент заметил, что его ноги оторвались от земли, но сделать ничего не успел. С визгом уже сам Вова стал лететь ко дну. В проходе мелькнули красные глаза, и ещё пять лап показались из него. Мальчик приземлился на них, как на мягкую перину, и мигом исчез в темноте за стеной. Лишь короткий возглас успел эхом разнестись вверх. Глыба камней и застывшей глины заслонила дыру.

Ключевые слова: Колодец нечто глубина авторская история

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