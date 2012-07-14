Ночь в заброшенной деревне

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:29 by

Мы ехали с раннего утра. Время обеда пришло и ушло, на дорогу наползали сумерки. Давно пора было найти какое-нибудь придорожное кафе и перекусить. А лучше — гостиницу, чтобы не ночевать в машине. Вот только места были глухие — трасса петляла через поля и леса, и никакого намёка на цивилизацию. Даже радио не ловило.Синий указатель на обочине я заметила издалека. «Лихое», два километра.— Смотри, там деревня или посёлок. Давай заедем? Может, у них хотя бы магазин есть?И мы свернули. Дорога разом испортилась, асфальт кончился и началась грунтовка с рытвинами в полколеса. Когда мы доползли до Лихого, испортилось и наше настроение. Вся деревня в одну улицу, вдоль которой — старые, вылинявшие дома. Окна без стёкол, крыши в прорехах. Ни души вокруг.Мы остановились в центре посёлка. Муж заглушил мотор:— Пойду разомнусь хотя бы.Я вышла вслед за ним, прошлась вдоль покосившихся заборов. Быстро темнело, но в деревне не горел ни один огонёк.— Далеко до ближайшего города?— Без понятия, — ответил муж. — Сети нет, навигатор не видит спутники, мы уже часа три едем наугад.— И что будем делать?— Можем ехать дальше. Куда-то ведь трасса ведёт? Или можем заночевать здесь — вряд ли мы кому-нибудь помещаем.Мы провели в дороге почти четырнадцать часов, и возвращаться в машину не хотелось. И я предложила остаться — тем более, спальники у нас с собой есть, и нужна только крыша над головой.— Ну, выбирай дом для ночёвки тогда.Выбирать было особо не из чего — все дома в Лихом выглядели одинаково заброшенными. Я ткнула пальцем в ближайший из них: «Этот». Мы перенесли вещи из багажника, взяли с собой остатки бутербродов и чая в термосе, наскоро перекусили и улеглись спать.Через пару часов меня вырвала из сна тревога. Мне снился тягучий, липкий кошмар — я бежала от чего-то в темноте, спотыкаясь, не видя дороги. И не могла убежать. Я резко села и услышала шаги за стеной. Тень промелькнула в одном окне, потом в соседнем. Я тихо разбудила мужа:— Вокруг дома кто-то ходит!«Кто-то» словно услышал меня и замер, не издавая ни звука. Муж послушал пару минут и начал раздражённо говорить «Да никого там…» и тут от окна, с улицы донесло тоненькое хихиканье. И шаги зашуршали обратно — от одного окна к другому, от того окна к углу дома, от угла к крыльцу. Я похолодела:— Ты запер дверь?— Да, там была щеколда, — муж шептал. Он откинул спальник и начал одеваться наощупь — свет луны почти не попадал в окна.Я тоже потянулась за джинсами, и тут в дверь ударило. Да так сильно, что она громыхнула в раме, а в стенах что-то посыпалось. И следом снова — гаденькое хихиканье.— Кто там? — громко спросил муж.— А ты выйди да познакомимся! — голосок был тоненький, притворно ласковый, — Что ж ты, соколик, испугался? Выходи, женку приводи! Выгляни на порог!Я схватила мужа за руку, замотала головой, но он и сам не думал приближаться к двери.— А то нас внутрь приглашай, под крышей всё сподручнее пир пировать.От этого голоса холодела кожа, пробирал морозный ужас. Из дома не выбраться, до машины не добраться.— Что нам делать? — шёпотом спросила я.— Что? Твоя идея сюда заехать, ты решила здесь остаться — вот и думай, что делать, — с неожиданной злостью прошипел мне муж в ответ.— Так её, соколик, правильно, она во всём виновата, — донеслось из-за двери вперемешку с хихиканьем, — веди ласточку свою на крыльцо, уж мы научим её уму-разуму.Мне стало жутко:— Андрей, ты чего? Давай потом мне всё выскажешь, хорошо? Сейчас надо избавиться от этого, который за дверью.— Это от тебя, ласточка, надо избавиться — донеслось с улицы, — выходи, милая, на крылечко! Или дверку открой, мы сами зайдём!За страхом, за паникой я вдруг почувствовала, что хочу так и сделать — открыть дверь, выйти на крылечко, и будь что будет дальше. Я уже пошла к выходу, когда меня за руку схватил муж: «Ты что? Не открывай!». И сразу же снаружи:— Ну что ты, соколик, ну как не открывать хозяевам! Мы тут владетели. Раз заглянули к нам — надо бы и познакомиться. Открой дверочку, выйди на крылечко!И я увидела, что муж поворачивается и направляется к двери. Теперь уже я остановила его:— Андрей, слушай меня! Оно может говорить только с одним из нас. Само оно войти, похоже не сумеет, только если ты или я его впустим. Надо не слушать его любыми способами.— Глупости ты говоришь, ласточка! Всё я могу, да несподручно. Выходи на крылечко, милая! Отвори дверку!Андрей поймал меня у самой двери, оттащил к нашим спальникам и рюкзакам, вывернул мою сумку.— У тебя есть же ватные диски с собой? или хоть что-то, что можно в уши вставить как затычки, чтобы не слышать?Я поняла, о чём он. У меня было кое-что получше — беруши, как раз две пары. Я быстро нашла их среди мелочей из сумки, вставила в уши себе, оставшись в полной тишине. И тут заметила, что Андрея рядом нет — он уже был у двери. Я метнулась к нему, оттащила его обратно к спальникам, протянула беруши. Он кивнул, вставил их в уши, сел рядом.Эта ночь была бесконечной. Мы больше не слышали уговоров, но чувствовали, как содрогается под ударами дверь, видели, как мечутся за окнами тени. Всё прекратилось только с первыми лучами рассвета. Мы оглядели улицу из окон, осторожно вынули беруши и услышали только пение птиц. Быстро собрали вещи и выскочили из дома как ошпаренные. Наша машина, как ни в чём не бывало, стояла на улице.— Да уж, переночевали, — мы снова ехали по трассе, удаляясь от Лихого с каждой минутой.Муж смотрел прямо перед собой, на дорогу, сидя за рулём так, будто кол проглотил. Я думала, ответа не будет, когда он хихикнул, уставился на меня и проговорил:— Да, ласточка, переночевали на славу!Автор - неизвестен.

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