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Истории из жизни

Собачьи ворота

Иногда мы спешим, а когда настаёт время, то останавливаемся и думаем: мимо чего пронеслись? Пытаемся найти рациональное объяснение, но вопросы всё равно остаются.
Случай произошёл пару недель назад. Расскажу по порядку.

Мы очень спешили. В прямом смысле.
Весенне-летний сезон в аграрном хозяйстве выдался жарким, к полудню температура достигала выше тридцати восьми градусов, а из-за того, что поля были в окружении гор, ветра не было вовсе. Поэтому, чтобы не угодить в пекло, мы выходили до рассвета, а из-за любителей опаздывать вечно выезжали не вовремя.

Ехали мы на двух машинах, по четыре человека в каждой. Водитель не включил навигатор, утверждая, что хорошо запомнил дорогу.
Въехали в туман, предрассветный туман, который в нашей местности не аномалия, но этот какой-то уж слишком густой был. Из-за тумана потеряли машину, которая ехала впереди. Только что ехала перед нами, светя фарами, и вдруг исчезла. Решили, что повернула, а наш водитель тоже "вспомнил", что надо поворачивать.

Повернув, въехали в лес. Проехав минут пятнадцать, поняли, что потерялись, хотя, по идее, нам пора было выехать к полям. Развернуться не смогли -
обрыв по краям, не такой большой. Скорее даже, ямы с двух сторон, которые ничем не огорожены, что для наших мест нетипично. Съедет машина - не вытащить потом.
Попросту - это из ряда вон безобразие, но мы спешили и не особо сильно задумались над странностью дороги. Дорога узкая, движение одностороннее, даже рыпаться не стали. Решили ехать дальше, деваться некуда.

Включили навигатор - не работает, хотели позвонить - не в зоне действия сети. Опаздывали уже конкретно, бригадир ехал с нами, потому что ночевал в городе у брата, а так он живёт в деревне. Странно, что он дорогу не показал, хотя, возможно, что не выспался.

После получасовой езды через лес мы въехали на кладбище. Ничего особенного, как показалось в начале, ведь почти у каждой деревни поблизости есть кладбище. Но выяснилось, что в этой деревне кладбище "не поблизости." Деревня стоит на кладбище. Дом, могилки, снова дом, опять могилы и склепы, а в домах нет штор на окнах. Дома были каменные, старинные, и статуи на окнах стоят.
Ехали мы не так быстро, и я заметила, что статуи повёрнуты так, чтобы смотреть на склепы. С одной стороны дороги - дома и могилы, с другой - холм высоченный.
Статуи ангелов вроде как, только от них в дрожь бросало. Негатив от места исходил такой, что мужчины в машине сидели как грузом придавленные. Водитель, выдавливая слова, спросил бригадира: "Вы местный? Где мы?", но тот ответил, что без понятия...

Дальше мы ездили по кругу вокруг холма. На холме не было домов, только могилы и склепы, довольно старые. До самой вершины сплошное кладбище, чудное какое-то, неухоженное. Некоторые плиты налазили одна на другую. А были ли там кресты? Не могу вспомнить, по-моему, не было вовсе. Статуй на кладбище тоже не было, зато были на подоконниках каждого дома, которые стояли по другую сторону дороги.

Выезда мы не нашли, мы ещё и въезд потеряли. Зато были дороги, ведущие на холм. Узкие дороги, как раз одной машине проехать в одну сторону. Так мы и наматывали круги в этом странном месте. К слову, когда мы въехали в эту деревню, туман рассеялся, но всё вокруг было серым, хотя, по идее, солнцу пора было уже показаться на горизонте, да и погоды стояли не пасмурные.

Обычно мужчины матерятся, потеряв дорогу, а там все молчали. Напряжение просто физически ощущалось, хотя я не экстрасенс и особенным чутьём не отличаюсь. По-моему, мы все чувствовали страх из-за не реальности происходящего. Ни булочной, ни почты, ни магазина, да что это за деревня? И кто может жить с могилками вместо огородов? Этими вопросами я задалась потом. Может, там мастерские по изготовлению могильных плит и статуй? Но не в каждом же доме!

В конце концов мы увидели человека: в белой рубашке и белых брюках. Лето жаркое, прикид обычный, но не для деревни. Хотя, кто его знает, куда он собрался?
Спросили дорогу, он указал нам прямо вниз, не на холм, а в другую сторону, и мы увидели огромную дорогу, освещённую рассветом, и поехали по ней. Ехали молча, а чем дальше уезжали, тем легче становилось на душе.

Ещё вот что: люди, ехавшие впереди, въехав в туман, тоже знали, что надо бы повернуть, но никакого поворота не узрели, хоть и вглядывались вчетвером. Повернули они, выехав из тумана, и приехали туда, куда нужно. На вопрос: "Куда делись, пролетели, что ли, поворот?" - хором ответили: "Да". Ни у кого не было желания рассказывать, куда нас занесло, у меня в том числе.
Опоздали мы на двадцать минут, это с учётом того, что все опоздали на десять. Мы, получается, приехали прямо за ними.

Существует некое поверье о собачьих или чёртовых вратах, мол, если в них угодить, то попадёшь в другой мир. Я слышала, что на грани миров есть проводник. Если его встретить, то он укажет дорогу назад. Но если с ним разминуться, то дороги назад уже не сыскать. Так люди и пропадают.
Я не утверждаю, что мы в другое измерение въехали, но чувство беспокойства меня до сих пор не оставляет. Странно всё это как-то.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:18
Вчера, 21:18 by Серебряная пуляПросмотров: 406Комментарии: 4
+15

Ключевые слова: Навигатор статуи холм кладбище проводник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 21:19
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2248|0)
Публикаций: 212
Комментариев: 1 444
Очень мрачная история, действительно ли другое измерение? Я бы, конечно, такое сфотографировала, если была б возможность.
Плюс
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:40
0
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Репутация: (1|0)
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Комментариев: 42
Скорее всего Lynx, Ваша камера не сработала бы. Стори + . Страшненько мне уже! Не попасть бы в такие ворота!
Зарегистрирован: 27.06.2017
#3 написал: az.ecmb
Сегодня, 00:20
0
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Репутация: (1504|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 936
Рассказ очень интересный, плюс. Но! Это всё случилось потому, что ты хочешь испытать мистику на себе. Вот и заглянула "туда".
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#4 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 02:18
0
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1466|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 030
Цитата: az.ecmb
Рассказ очень интересный, плюс. Но! Это всё случилось потому, что ты хочешь испытать мистику на себе. Вот и заглянула "туда".

Я каждый год прошу чего нибуть рассказать людей, особенно арабов, а в прошлом году, осенью женщина нарассказывала просто море историй, слушатель из меня внимательный, вот её и занесло. Истории о том, что у неё близкая родственница одержима джинном и её закрыли в псих. лечебнице, похоже слышал весь экип. В бригаде было нное кол-во её родственников, и они на меня настучали шефу, бригадиру и хозяину полей. Этот сезон начался с конфликта, мне пришлось сменить машину, а вещи мои летели в меня из машины вместе с оскорблениями. Конфликт начался из-за того, что водитель ко мне клеился, но водитель конечно заявил, что я больная и припомнил про разговоры о джиннах. Так что я не попросила водителя другой машины приоткрыть окно, чтобы пофоткать. Ездила молча. Всё что мне было нужно- заработать денег и искать на осень другую работу, в аграрке, но на других нанимателей. Меньше всего мне хотелось вляпаться с этим экипом в мистическую историю, особенно негативную.

История рассказана с кучей оговорок не мистического толка специально, но странностей много, к примеру больших кладбищ в Шампане не много, они известны, и ухоженны- все до единого. И все меньше того, на которое нас занесло. Шампань богатая провинция, не огороженных дорог- нет, там грузовики ездят с ценным грузом, ещё и шеф родился, вырос и всю жизнь трудился на местных виноградниках, в десяти минутах езды от несуществующего поворота. Шеф и бригадир моего ухода не хотят, к слову, как и бригада. Шеф лично меня отвозил в последние дни, знал что ухожу. Мы искали поворот, он был сразу перед поворотом на поля, въехали по узкой дороге, выехали по широкой, и обе изчезли. В каждой деревне минимум 3 завода, и все заводы наши наниматели. Я 15 лет там работала.
А вот фото ближайшего кладбища, разница коллосальная.


http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/cimetieres/francais/chalons/
chalons_01.jpg
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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