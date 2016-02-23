Собачьи ворота

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:18

Серебряная пуля Просмотров: 406 Комментарии: 4 +15 Вчера, 21:18 by

Иногда мы спешим, а когда настаёт время, то останавливаемся и думаем: мимо чего пронеслись? Пытаемся найти рациональное объяснение, но вопросы всё равно остаются.Случай произошёл пару недель назад. Расскажу по порядку.Мы очень спешили. В прямом смысле.Весенне-летний сезон в аграрном хозяйстве выдался жарким, к полудню температура достигала выше тридцати восьми градусов, а из-за того, что поля были в окружении гор, ветра не было вовсе. Поэтому, чтобы не угодить в пекло, мы выходили до рассвета, а из-за любителей опаздывать вечно выезжали не вовремя.Ехали мы на двух машинах, по четыре человека в каждой. Водитель не включил навигатор, утверждая, что хорошо запомнил дорогу.Въехали в туман, предрассветный туман, который в нашей местности не аномалия, но этот какой-то уж слишком густой был. Из-за тумана потеряли машину, которая ехала впереди. Только что ехала перед нами, светя фарами, и вдруг исчезла. Решили, что повернула, а наш водитель тоже "вспомнил", что надо поворачивать.Повернув, въехали в лес. Проехав минут пятнадцать, поняли, что потерялись, хотя, по идее, нам пора было выехать к полям. Развернуться не смогли -обрыв по краям, не такой большой. Скорее даже, ямы с двух сторон, которые ничем не огорожены, что для наших мест нетипично. Съедет машина - не вытащить потом.Попросту - это из ряда вон безобразие, но мы спешили и не особо сильно задумались над странностью дороги. Дорога узкая, движение одностороннее, даже рыпаться не стали. Решили ехать дальше, деваться некуда.Включили навигатор - не работает, хотели позвонить - не в зоне действия сети. Опаздывали уже конкретно, бригадир ехал с нами, потому что ночевал в городе у брата, а так он живёт в деревне. Странно, что он дорогу не показал, хотя, возможно, что не выспался.После получасовой езды через лес мы въехали на кладбище. Ничего особенного, как показалось в начале, ведь почти у каждой деревни поблизости есть кладбище. Но выяснилось, что в этой деревне кладбище "не поблизости." Деревня стоит на кладбище. Дом, могилки, снова дом, опять могилы и склепы, а в домах нет штор на окнах. Дома были каменные, старинные, и статуи на окнах стоят.Ехали мы не так быстро, и я заметила, что статуи повёрнуты так, чтобы смотреть на склепы. С одной стороны дороги - дома и могилы, с другой - холм высоченный.Статуи ангелов вроде как, только от них в дрожь бросало. Негатив от места исходил такой, что мужчины в машине сидели как грузом придавленные. Водитель, выдавливая слова, спросил бригадира: "Вы местный? Где мы?", но тот ответил, что без понятия...Дальше мы ездили по кругу вокруг холма. На холме не было домов, только могилы и склепы, довольно старые. До самой вершины сплошное кладбище, чудное какое-то, неухоженное. Некоторые плиты налазили одна на другую. А были ли там кресты? Не могу вспомнить, по-моему, не было вовсе. Статуй на кладбище тоже не было, зато были на подоконниках каждого дома, которые стояли по другую сторону дороги.Выезда мы не нашли, мы ещё и въезд потеряли. Зато были дороги, ведущие на холм. Узкие дороги, как раз одной машине проехать в одну сторону. Так мы и наматывали круги в этом странном месте. К слову, когда мы въехали в эту деревню, туман рассеялся, но всё вокруг было серым, хотя, по идее, солнцу пора было уже показаться на горизонте, да и погоды стояли не пасмурные.Обычно мужчины матерятся, потеряв дорогу, а там все молчали. Напряжение просто физически ощущалось, хотя я не экстрасенс и особенным чутьём не отличаюсь. По-моему, мы все чувствовали страх из-за не реальности происходящего. Ни булочной, ни почты, ни магазина, да что это за деревня? И кто может жить с могилками вместо огородов? Этими вопросами я задалась потом. Может, там мастерские по изготовлению могильных плит и статуй? Но не в каждом же доме!В конце концов мы увидели человека: в белой рубашке и белых брюках. Лето жаркое, прикид обычный, но не для деревни. Хотя, кто его знает, куда он собрался?Спросили дорогу, он указал нам прямо вниз, не на холм, а в другую сторону, и мы увидели огромную дорогу, освещённую рассветом, и поехали по ней. Ехали молча, а чем дальше уезжали, тем легче становилось на душе.Ещё вот что: люди, ехавшие впереди, въехав в туман, тоже знали, что надо бы повернуть, но никакого поворота не узрели, хоть и вглядывались вчетвером. Повернули они, выехав из тумана, и приехали туда, куда нужно. На вопрос: "Куда делись, пролетели, что ли, поворот?" - хором ответили: "Да". Ни у кого не было желания рассказывать, куда нас занесло, у меня в том числе.Опоздали мы на двадцать минут, это с учётом того, что все опоздали на десять. Мы, получается, приехали прямо за ними.Существует некое поверье о собачьих или чёртовых вратах, мол, если в них угодить, то попадёшь в другой мир. Я слышала, что на грани миров есть проводник. Если его встретить, то он укажет дорогу назад. Но если с ним разминуться, то дороги назад уже не сыскать. Так люди и пропадают.Я не утверждаю, что мы в другое измерение въехали, но чувство беспокойства меня до сих пор не оставляет. Странно всё это как-то.

Ключевые слова: Навигатор статуи холм кладбище проводник авторская история

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