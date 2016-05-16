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Страшилки

Детская книжка с недетскими картинками

Приветствую всех на одном из моих самых любимых сайтов! Хотелось бы поделиться находкой, про которую я только сейчас вспомнила. Речь пойдет о детской книжке, которая называется "Жуткий детский фольклор". Откуда она у нас в школе взялась, я не знаю, одноклассники и ребята постарше тоже не в курсе. Поначалу учителя нам с охоткой читали эту книженцию, ибо мы сразу затыкались и внимательно слушали; далее ее от нас прятали, возможно, из-за того, что многие сильно пугались и плакали. Мы же, смельчаки, искали этот жуткий сборник и даже узнали о его месте нахождении - кабинет музыки, но без палева и вне уроков туда попасть у нас не получалось. Время шло, книжка забылась.

И вот я уже в 8 классе (а может это было и в 7), сижу за партой с Дениской. Мы бурно что-то обсуждаем, и на меня нахлынывает ностальгия, конечно же, я ему напомнила про книгу, как нам было жутко и интересно. И знаете, она у него. Мальчишки все-таки ее выкрали в свое время и никому ничего не сказали, а на хранении она осталась у Дениса. На следующий день он мне ее принес и благополучно о ней забыл, потом ушел из школы и теперь "моя прелесть" со мной, ха-ха-ха.

И вот, будучи подростком, я снова распахнула книгу, пересмотрела все картинки: кровь, топоры, зомби, расчлененка, убийства предстали перед моими глазами; перечитала любимые истории и осознала, что остался этот детский страх и те же жуткие фантазии при прочтение. Эти воспоминания заставляют снова ощутить страх и мороз по коже. Непередаваемо жуткие эмоции.

В свое время я думала, что это редкая книга, так как в нулевых годах не могла ее найти в магазине, а продавцы пожимали плечами. А теперь ее, оказывается, можно свободно заказать на сайте, скачать в формате pdf или купить с рук. Но я ценю тот рванный экземпляр, что у меня на руках и хочу им поделиться с вами.

Для вас будут представлены фото страниц той самой книжки. Выбирала те, где картинки пострашнее. Приятного просмотра! И мне будет интересно узнать ваше мнение о книге, ваши ощущения, и была ли у вас такая книженция. Прошу прощения за растянутый текст.

Детская книжка с недетскими картинками
Детская книжка с недетскими картинками
Детская книжка с недетскими картинками
Детская книжка с недетскими картинками
Детская книжка с недетскими картинками
Детская книжка с недетскими картинками
Детская книжка с недетскими картинками
Детская книжка с недетскими картинками
Детская книжка с недетскими картинками
Детская книжка с недетскими картинками
Детская книжка с недетскими картинками
Детская книжка с недетскими картинками


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:21
Сегодня, 07:18 by CosmocosmosПросмотров: 167Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Книга страшилки одноклассник школа истории авторская история

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Комментарии

#1 написал: ARCB
Сегодня, 08:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 128
Вполне обычная детская книжка с историями для этого возраста. Но главное она у вас в оригинале, а не скачанная. Поставил +
Зарегистрирован: 16.05.2016
#2 написал: Arhip
Сегодня, 09:22
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1395|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 350
Читать конечно тяжело. Но истории прикольные +
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#3 написал: awesome-man
Сегодня, 12:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 218
Для детей жутковато может быть, но так-то ничего страшного. Всё же публикация достойна плюса
Зарегистрирован: 18.06.2012
#4 написал: Бессонница
Сегодня, 13:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (199|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 156
Самое ТО, для чтения в младшей школе! Чтобы не просто дергающийся глаз, а и заикание на всю жизнь!))))
Ох, не знаю, что там для детей было любопытное в книге, но я с интересом полистала фото страниц. Спасибо :)
+++
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
#5 написал: акжана
Сегодня, 19:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 058
Книга конечно же не для детского чтения, а на любителей страшилок возрастом постарше . Я бы тоже почитала парочку историй из этой книги. Просто, из- за ностальгии. Книга впечетляет жутким рассказами и соответствующими иллюстрациями. В нашем далеком детстве, еще в прошлом веке о такой книге даже не мечтали Автор, ловите плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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