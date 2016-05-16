Детская книжка с недетскими картинками

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:21

Cosmocosmos Просмотров: 167 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 07:18 by

Приветствую всех на одном из моих самых любимых сайтов! Хотелось бы поделиться находкой, про которую я только сейчас вспомнила. Речь пойдет о детской книжке, которая называется "Жуткий детский фольклор". Откуда она у нас в школе взялась, я не знаю, одноклассники и ребята постарше тоже не в курсе. Поначалу учителя нам с охоткой читали эту книженцию, ибо мы сразу затыкались и внимательно слушали; далее ее от нас прятали, возможно, из-за того, что многие сильно пугались и плакали. Мы же, смельчаки, искали этот жуткий сборник и даже узнали о его месте нахождении - кабинет музыки, но без палева и вне уроков туда попасть у нас не получалось. Время шло, книжка забылась.И вот я уже в 8 классе (а может это было и в 7), сижу за партой с Дениской. Мы бурно что-то обсуждаем, и на меня нахлынывает ностальгия, конечно же, я ему напомнила про книгу, как нам было жутко и интересно. И знаете, она у него. Мальчишки все-таки ее выкрали в свое время и никому ничего не сказали, а на хранении она осталась у Дениса. На следующий день он мне ее принес и благополучно о ней забыл, потом ушел из школы и теперь "моя прелесть" со мной, ха-ха-ха.И вот, будучи подростком, я снова распахнула книгу, пересмотрела все картинки: кровь, топоры, зомби, расчлененка, убийства предстали перед моими глазами; перечитала любимые истории и осознала, что остался этот детский страх и те же жуткие фантазии при прочтение. Эти воспоминания заставляют снова ощутить страх и мороз по коже. Непередаваемо жуткие эмоции.В свое время я думала, что это редкая книга, так как в нулевых годах не могла ее найти в магазине, а продавцы пожимали плечами. А теперь ее, оказывается, можно свободно заказать на сайте, скачать в формате pdf или купить с рук. Но я ценю тот рванный экземпляр, что у меня на руках и хочу им поделиться с вами.Для вас будут представлены фото страниц той самой книжки. Выбирала те, где картинки пострашнее. Приятного просмотра! И мне будет интересно узнать ваше мнение о книге, ваши ощущения, и была ли у вас такая книженция. Прошу прощения за растянутый текст.

Ключевые слова: Книга страшилки одноклассник школа истории авторская история

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