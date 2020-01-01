Сборник небольших историй

Он

Грибы

Космонавт

Игра

Самолёт

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:44

Vapiru Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:44 by

Думаю, все знают истории про гроб на колёсиках, чёрный город, красную руку и т.п.Мой друг рассказал мне похожую историю: "Где-то в России есть мёртвый город, в который попадают все умершие убийцы. В этом городе проживает Он. Бегите и прячьтесь, дети, когда Он выходит из города на охоту. Иначе Он найдет вас, вылезет из самого тёмного угла комнаты, схватит и проглотит вашу душу. И будете вы жить в его бездонном желудке, где будете перевариваться до конца времён".Когда друг закончил рассказ, он добавил: "Есть поверье, что душу того, кто перескажет этот рассказ, заберёт Он. Рассказчика найдут мёртвым от разрыва сердца".Сначала я не придал значения этой истории. Но когда мой друг умер от разрыва сердца, я сразу вспомнил его слова и решил, что никогда не перескажу эту историю устно.Я очень любила ходить по грибы, но один случай заставил меня отказаться от моего хобби.Я, как обычно, пошла в лес и наткнулась на большую поляну с грибами. Только подошла к ним, как услышала невнятный шёпот. Я не поняла откуда он и решила, что это лишь ветер и шелест листьев. Когда я наклонилась и срезала гриб, из его ножки полилась кровь, вдруг раздались десятки оглушающих криков. Я заткнула уши и побежала, как подожжённая, до самого дома.Оклемавшись, я решила на свой страх и риск вернуться к поляне. На поляне увидела странную картину: издавая звуки, похожие на ворчание, грибы единой массой двигались в лес.До сих пор не знаю, что это было, но теперь, будучи в лесу, я решила обходить стороной большие скопления грибов.Люди жили обычной деревенской жизнью, пока к ним в капсуле не упал космонавт. Люди окружили его, начали задавать вопросы, фотографироваться и т.д. Всё это время космонавт молчал, но вдруг он зарычал и буквально взорвался кровью - все, на кого попала кровь, постепенно растворились в жижу. Люди начали разбегаться, кто куда. А жижа начала сливаться воедино и приняла форму космонавта. Существо начало догонять и убивать людей, разрывая их пополам и растворяя в жижу. Маленькая девочка и её брат спрятались в подполе, их родители умерли после "взрыва". Но они об этом не знали. Через час в люк постучали, и дети услышали голос мамы:— Всё хорошо, он ушёл, быстрее вылезайте!Дети осторожно вылезли из подпола, но вместо мамы они увидели космонавта. Его скафандр был в крови, как показалось девочке, под его чёрным стеклом сияла пурпурная улыбка.Эти дети были последними живыми жителями деревни. А тварь, скрывающаяся под личиной космонавта, продолжила своё шествие по миру, неся погибель всем, кто попадётся ей на глаза...Четырнадцатилетний Серёжа решил на свои сбережения купить видеоигру. По пути в магазин он наткнулся на продавца. Тот показался ему странным: он стоял в переходе с всего одной игрой, и цена той была очень маленькой. Из-за цены Серёжа решил купить у него игру.Дома парень достал диск из потёртой коробки и вставил его в дисковод. Первое время он спокойно играл. В какой-то момент Сергей подошёл к NPC и начал диалог. Игровой человек ошарашено заглянул персонажу Сергея за плечо и показал пальцем. Сергей не обратил внимания. Весь диалог NPC смотрел ему за спину. Когда парень подошёл к другому NPC, девочке примерно его возраста, та закричала:— Обернись!Сергей подумал, что это игровой скрипт и развернул персонажа, но там ничего не было.— Не туда! Он в твоей комнате!Сергей обернулся и увидел того самого продавца. Тот толкнул его в монитор, и Сергей попал в виртуальный мир.— Ну всё, теперь ты здесь надолго, - сказала та самая девочка.— Как мне выбраться!?— Отсюда нет вы...Загадочный продавец выключил игру, забрал диск и пошёл к себе домой. Теперь он будет играть со своими "NPC" как хочет, пока ему это не наскучит, и он не пойдёт искать себе новую жертву...Где-то в 80-ые с моим отцом произошла интересная история. Служил он тогда на границе. Сидит, на радары смотрит, чай пьёт. Вдруг один из радаров подал сигнал - самолёт, небольшой, размером с истребитель, но он не летел, а просто висел в воздухе. На связь не выходит, никто о его прибытии оповещён не был. В общем, решили его сбить. Выпустили ракеты, а те мимо пролетели; выпустили второй раз, а они назад в установку вернулись и взорвались. Подняли истребители, те за ним погонялись, постреляли из пулемётов, но ракеты выпустить не рискнули. Пилот, что находился к гостю ближе всего, сказал, почти дословно: "Что это за штука? На месте, где по идее должна быть кабина пилота, глаз!".Через минут так 15 этих догонялок "самолёт" и вылетевшая за ним эскадрилья пропали. Два дня их искали, пока то, что осталось от их истребителей не нашли в лесу, пилоты буквально спали рядом. На вопросы, что случилось, те лишь пожимали плечами. Один из них рассказал, что видел кошмар, в котором он летит сквозь густой синий дым, а мимо него пролетают бесформенные твари.Случай засекретили и со служащих взяли подписку о неразглашении. Что стало с теми пилотами, мой папа не знал. А когда СССР распался, он всё рассказал мне.

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