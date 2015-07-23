13:13 в пятницу 13-го

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:47

Хранилище ужасов Просмотров: 121 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 07:47 by

Одна девочка как-то пришла из школы, села сразу за компьютер. Переписывается с подружками. Тут она заметила, что компьютер показывает время 13:10. А ведь сегодня пятница, 13-е! Это значит, что скоро будет 13:13.Девочка подождала, когда настанет 13:12 и начала писать сообщение: «Сегодня пятница 13-е, а сейчас 13 часов и 13 минут». Отправила это сообщение себе на стену, потому что было уже как раз 13:13. И тут произошло нечто. Монитор вдруг ярко-ярко засветился. Он был красным и ужасно ярким. Глазам стало больно, девочка их закрыла. Но и сквозь закрытые веки она всё равно видела яркий монитор. Потом сам экран почернел, только вокруг осталась гореть ярко-красная рамка. Девочку стало засасывать. Она открыла глаза и увидела, что экран превратился в чёрную дыру. Туда-то девочку и засасывает. Воздух со свистом залетал в эту дыру. В дыру затягивало тетрадки, учебники, заколки, ручки, ластики и другие вещи, которые лежали на столе. Даже телефон засосало.Девочка изо всех сил сопротивлялась. Она упёрлась руками в края монитора. Но руки скоро устали, пришлось сдаться. Девочку засосало в монитор. При этом она ободрала себе руки и ноги. Долго летела вниз по чёрному-чёрному туннелю. Потом попала в огромную-преогромную пещеру. Внизу была красная кипящая лава. Девочка упала в лаву и стала жариться. Жарилась она долго и мучительно. Когда совсем уже изжарилась, и всё её тело превратилось в чёрный уголёк, прилетели два чёрта в белых халатах. Они принесли девочку в адскую больницу. Чёрт-врач чем-то побрызгал на девочку. Она пришла в себя, кожа вернулась на место. Черти понесли её назад и опять бросили в лаву. Девочка опять стала медленно жариться. Медленно, но очень больно. Потом её опять «спасли». Вот так девочка попала в ад. Теперь её без конца мучают. А всё потому, что она в пятницу 13-го в 13:13 написала на компьютере число 13.Автор - неизвестен.

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