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Страшилки

13:13 в пятницу 13-го

Одна девочка как-то пришла из школы, села сразу за компьютер. Переписывается с подружками. Тут она заметила, что компьютер показывает время 13:10. А ведь сегодня пятница, 13-е! Это значит, что скоро будет 13:13.

Девочка подождала, когда настанет 13:12 и начала писать сообщение: «Сегодня пятница 13-е, а сейчас 13 часов и 13 минут». Отправила это сообщение себе на стену, потому что было уже как раз 13:13. И тут произошло нечто. Монитор вдруг ярко-ярко засветился. Он был красным и ужасно ярким. Глазам стало больно, девочка их закрыла. Но и сквозь закрытые веки она всё равно видела яркий монитор. Потом сам экран почернел, только вокруг осталась гореть ярко-красная рамка. Девочку стало засасывать. Она открыла глаза и увидела, что экран превратился в чёрную дыру. Туда-то девочку и засасывает. Воздух со свистом залетал в эту дыру. В дыру затягивало тетрадки, учебники, заколки, ручки, ластики и другие вещи, которые лежали на столе. Даже телефон засосало.

Девочка изо всех сил сопротивлялась. Она упёрлась руками в края монитора. Но руки скоро устали, пришлось сдаться. Девочку засосало в монитор. При этом она ободрала себе руки и ноги. Долго летела вниз по чёрному-чёрному туннелю. Потом попала в огромную-преогромную пещеру. Внизу была красная кипящая лава. Девочка упала в лаву и стала жариться. Жарилась она долго и мучительно. Когда совсем уже изжарилась, и всё её тело превратилось в чёрный уголёк, прилетели два чёрта в белых халатах. Они принесли девочку в адскую больницу. Чёрт-врач чем-то побрызгал на девочку. Она пришла в себя, кожа вернулась на место. Черти понесли её назад и опять бросили в лаву. Девочка опять стала медленно жариться. Медленно, но очень больно. Потом её опять «спасли». Вот так девочка попала в ад. Теперь её без конца мучают. А всё потому, что она в пятницу 13-го в 13:13 написала на компьютере число 13.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:47
Сегодня, 07:47 by Хранилище ужасовПросмотров: 121Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Школьница пятница 13-е компьютер чёрная дыра ад лава черти

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 07:50
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1755|0)
Публикаций: 189
Комментариев: 2 396
Тут она заметила, что компьютер показывает время 13:10. А ведь сегодня пятница, 13-е! Это значит, что скоро будет 13:13.

Я тащусь, как удав по стекловате. Вот где она - ЛОГИКА! smeh

А вообще, как-то мельчает детский фольклор. Мы, во времена моей молодости и бегающих мамонтов, на матерного гномика в полнолуние по подвалам охотились. А тут как-то... нелепо. Написал на компе 13 и усе, вэлкам ту хелл на вечные мучения. Печаль.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:23
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1696|-2)
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Комментариев: 6 000
Цитата: Estellan
Написал на компе 13 и усе, вэлкам ту хелл на вечные мучения. Печаль.

smeh
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: верю-не верю
Сегодня, 15:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 614
Монстр под названием "ИнтернеТ" это и есть "Черная дыра" и она засасывает не только по пятницам 13-го в 13-13, а ежедневно все 24 часа в сутки. И все пользователи -- ее заложники. Это и есть реальная страшилка. А за историю поставлю плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
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